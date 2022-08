Oekraïne zet aanval in om bezet Cherson te heroveren en probeert door Russische linies te breken

Gemeentewerkers lopen langs een door Russische bombardementen verwoest huis in Mikolajiv. Beeld Dimitar Dilkoff / AFP

‘Oekraïense troepen zijn begonnen met offensieve acties in verschillende richtingen aan het zuidelijke front om de bezette gebieden te bevrijden’, aldus een legerwoordvoerder. Volgens Amerikaanse functionarissen moeten de aanvallen, waarbij onder andere munitiedepots en commandocentra worden bestookt, het grootschalige eindoffensief mogelijk maken om Cherson te heroveren.

De Oekraïense bewering dat de Russische linies zijn doorbroken, is nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. In een video ondersteunde een pro-Russische separatist de claim. Het Oekraïense leger zou bij de aanval tanks, vliegtuigen en artillerie hebben ingezet en Russische troepen zouden zich op diverse plekken hebben teruggetrokken. Ook werden strategisch gelegen bruggen over de Dnjepr-rivier onder vuur genomen.

Gouverneur Sergej Aksjonov van de door Rusland geannexeerde Krim, dat grenst aan de regio Cherson, deed de Oekraïense claims af als ‘propaganda’. Een pro-Russische functionaris meldde echter dat burgers in Nova Kahokva, zo’n zestig kilometer van Cherson, werden geëvacueerd na talloze Oekraïense raketaanvallen. Volgens een Oekraïense legerwoordvoerder is een van de grootste prioriteiten nu de vernietiging van Russische munitiedepots. De afgelopen week zouden er tien zijn vernietigd.

Reports that Ukrainian forces also targeted the Kakhovka Dam as well today, reportedly hitting a Russian convoy. pic.twitter.com/efKepBLEhV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 26 augustus 2022

Himars

Sinds de Oekraïners in juli de Russische troepen bij Cherson in het nauw brachten, wordt gespeculeerd wanneer Kyiv de frontale aanval inzet. De aanvallen met vooral het vernietigende Amerikaanse raketsysteem Himars waren zo succesvol, dat Rusland versterkingen naar Cherson moest sturen. Door de uitschakeling van drie bruggen, werd de bevoorrading van de Russen flink bemoeilijkt. Het Oekraïense leger probeert sindsdien de Russen op de westoever van de Dnjepr te isoleren.

Volgens oud-generaal Dick Berlijn, tot 2008 Nederlands hoogste militair, hebben de Oekraïners Cherson niet zomaar uitgekozen om hun doel te bereiken: gebied te heroveren. ‘Zij doen dit niet onbezonnen’, aldus Berlijn. ‘Zij zien zwakke plekken in de verdediging rond Cherson. En ze beschikken over de militaire middelen om de Russen flinke verliezen toe te brengen. Het Himars-systeem hebben ze tot nu toe bijzonder effectief ingezet om de zwakke Russische plekken te raken.’

Volgens Berlijn speelt in de Oekraïense afweging ook mee dat het verzet van de bevolking van Cherson, de eerste grote stad die viel, tegen de Russen groot is. Berlijn: ‘Het leger kan rekenen op steun van de bewoners. Zo krijgen ze belangrijke inlichtingen, onder andere over de Russische locaties in de stad. Dat is een flink voordeel. Herovering van Cherson zou een enorme opsteker voor Oekraïne zijn. De toegang van Kyiv tot de Zwarte Zee wordt makkelijker. En het zal de logistieke lijnen van de Russen bemoeilijken.’

Ondanks de grote Russische militaire overmacht denkt Berlijn dat het Oekraïense leger een goede kans maakt om Cherson in te nemen. ‘De kans van slagen van het offensief acht ik redelijk groot’, zegt de oud-Commandant der Strijdkrachten. ‘De Russische overmacht is niet zo groot als we hadden gedacht, zo blijkt wel na een halfjaar oorlog. We moeten de Russen niet overschatten. Er lijken nu goede condities geschapen om in Cherson gecoördineerd, via de lucht en de grond, tot de aanval over te gaan.’