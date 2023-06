Oekraïne wint een beetje terrein, maar verliest Leopardtanks

Soldaten planten volgens het Oekraïense leger de vlag uit in het dit weekeinde heroverde Blahodatne in het oosten van het land. Beeld Reuters

Zondag stelde Oekraïne al drie dorpen die dicht bij elkaar liggen in het westen van Donetsk te hebben heroverd. Ook Russische militaire bloggers en de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War meldden die terreinwinst.

Maandagochtend liet de Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maljar, op berichtendienst Telegram weten dat ‘de Oekraïense vlag weer wappert in Storozjeve’. Dat ligt vlak bij de drie dorpen die afgelopen weekeinde werden heroverd.

Een Oekraïense legereenheid meldde dat Novodarivka, 12 kilometer westelijker, al op 4 juni is ingenomen en dat sindsdien meerdere Russische tegenaanvallen zijn afgeslagen. Alle vijf nederzettingen liggen ten westen van Voehledar. Onderminister Maljar zei maandag dat Oekraïne aan het zuidelijke front 300 tot 1.500 meter is opgerukt. Over verliezen in manschappen en materieel doen de Oekraïners geen uitlatingen.

In totaal is Oekraïne sinds het begin van het tegenoffensief in dit gebied zo’n 10 kilometer opgerukt. De Russische verdedigingswerken zijn op veel plekken echter 30 tot 40 kilometer diep. Daar staat tegenover dat Oekraïne het overgrote deel van de eenheden die zijn getraind voor dit offensief nog niet heeft ingezet. Vermoedelijk gebeurt dat pas als er ergens een serieuze doorbraak plaatsvindt.

Zorgen over doorbraak

Russische militaire bloggers uiten ondertussen hardop hun zorgen over zo’n doorbraak. Ze zien het Oekraïense leger langzaam maar gestaag voortgang boeken en vragen zich af waar de reactie van het Russische opperbevel blijft. Russische autoriteiten houden stug vol dat alle Oekraïense aanvallen worden afgeslagen – een lijn die ze ook volgden bij vorige Oekraïense offensieven, totdat het bewijs voor het tegendeel overweldigend werd.

Oekraïense mineurs halen delen van een Russische raket uit het water nabij Zaporizja. Beeld Alina Smutko / Reuters

Een complicerende factor in het offensief ten westen van Voehledar is een kleine stuwdam in de rivier de Mokri-Yali die afgelopen weekeinde werd doorgebroken. Die rivier stroomt door vier van de vijf heroverde dorpen. De overstroming als gevolg van de damdoorbraak zal de opmars van Oekraïne richting het zuiden belemmeren.

Onderminister Maljar stelt dat Rusland de dam heeft opgeblazen. Dat is waarschijnlijk, gezien de Oekraïense opmars in het gebied en het feit dat de dam in Russische handen was, maar het valt momenteel niet onafhankelijk te verifiëren.

250 meter terreinwinst bij Bachmoet

In de buurt van Bachmoet zou Oekraïne zondag 250 meter zijn opgerukt. In Zaporizja en Loehansk, andere regio’s waar Oekraïne aan het tegenoffensief is begonnen, wordt geen terreinwinst gemeld. Bovendien lijdt Oekraïne ook verliezen. Oryx, een onderzoekscollectief gespecialiseerd in wapens, meldt dat Rusland inmiddels al vier Leopard 2-tanks heeft vernietigd.

Ook op andere plekken zijn sporen van het tegenoffensief te zien. Zo zouden Oekraïense partizanen zondag aanslagen hebben gepleegd op een spoorlijn op de Krim en op een spoorbrug in Zaporizja. In een depot in Melitopol, in het zuiden van Oekraïne, werd in de nacht van zondag op maandag een locomotief opgeblazen. Met dat soort aanslagen wil Kyiv vermoedelijk de Russische aanvoer van versterkingen en munitie naar het front dwarsbomen.