Oekraïne wil meewerken aan onderzoek MH17

De Tweede Kamer dwong het kabinet vorige week een onderzoek in te stellen naar het niet-sluiten van het luchtruim door Oekraïne. Blok zei dat zo’n onderzoek ‘bijzonder lastig’ wordt, omdat medewerking vereist is van Rusland en Oekraïne.

De medewerking van Oekraïense kant lijkt er nu te komen. Blok stelt dat ook een deel van het Russisch luchtruim onderzocht wordt. Daarvoor is toestemming nodig van de Russische autoriteiten.

De Russische regering eist al jaren dat de Oekraïense besluitvorming omtrent sluiting van het luchtruim onderzocht wordt. ‘Het is zeer de vraag waarom dat geen deel uitmaakt van het onderzoek van het Joint Investigation Team’, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov onlangs.

Onderzoek ‘niet juridisch’

Blok benadrukte donderdag in Kiev dat het nieuwe onderzoek niet juridisch is, in tegenstelling tot het JIT-onderzoek dat concludeerde dat MH17 uit de lucht geschoten is met een Buk-installatie van het Russische leger. ‘We vragen de betreffende autoriteiten om toestemming voor een onderzoek, maar dat is op geen enkele manier gerelateerd aan lopende gerechtelijke procedures’, zei Blok na een ontmoeting met Vadim Pristajko, Oekraïnes minister van Buitenlandse Zaken. Eerder tijdens zijn bezoek aan Kiev sprak Blok met president Zelenski.

Door medewerking te verlenen, zal Oekraïne de besluitvorming bij de nationale luchtvaartautoriteiten moeten openbaren voorafgaand aan de crash van MH17. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dat de Oekraïense autoriteiten het luchtruim hadden moeten sluiten boven het oosten van het land, waar enkele maanden voor het neerhalen van MH17 een gewapende strijd uitbrak tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. In het gebied gold op 17 juli 2014 enkel een vliegverbod voor burgervliegtuigen tot 9.500 meter.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zei dat er zo snel mogelijk een ontmoeting komt tussen president Zelenski en premier Rutte. Die zouden elkaar spreken bij een VN-top in New York eind september, maar Zelenski kwam niet opdagen. ‘Organisatorische problemen van onze kant’, verontschuldigde minister Pristajko zich.