Oekraïne wil in onderhandelingen wapenstilstand bereiken • VS: Abramovitsj en onderhandelaars niet vergiftigd

• Meerdere partijen trekken de berichten over vergiftiging van Roman Abramovitsj en twee Oekraïense onderhandelaars in twijfel

• Oekraïne hoopt morgen met Rusland overeenstemming te bereiken over een wapenstilstand

• De burgemeester van Irpin meldt dat die voorstad van Kyiv weer in Oekraïense handen is