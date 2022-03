Oekraïne weigert Marioepol over te geven, burgers blijven klem zitten in zwaar belegerde stad

Een vrouw met een kind in haar armen in een schuilkelder in Marioepol. Beeld AP

‘Er kan op geen enkele manier gesproken worden over een een overgave en het neerleggen van de wapens’, zei vicepremier Irina Veresjtsjoek tegen de online krant Ukrainska Pravda.

Rusland had zondagavond een voorstel aan Oekraïne voorgelegd om een einde te maken aan de ‘vreselijke humanitaire ramp’ in de stad. In een brief van acht pagina’s stelde Moskou dat iedereen die de wapens neerlegt, Marioepol ‘gegarandeerd veilig’ kan verlaten. Oekraïne had tot 03.00 uur vannacht (Nederlandse tijd) om schriftelijk te reageren op het voorstel.

Murw gebombardeerd

Een soortgelijk recept werd eerder al door Rusland in Syrië toegepast: steden werden murw gebombardeerd, om wanhopige burgers daarna de kans te bieden te vertrekken. Wie zich ervoor koos toch te blijven, kon geen onschuldige burger meer zijn, maar was volgens de lezing van Moskou een terrorist die geweigerd had de wapens neer te leggen.

Al sinds het begin van de Russische invasie wordt hevig gevochten om Marioepol. Verovering van deze stad is voor Rusland van groot strategisch belang, omdat het een (smalle) verbinding over land tot stand brengt tussen de eerder bezette en geannexeerde Krim en de ‘volksrepublieken’ Loegansk en Donetsk van pro-Russische separatisten.

De stad is volledig door de Russen omsingeld, al zou het de afgelopen weken zo’n veertigduizend mensen zijn gelukt om Marioepol te ontvluchten. Alle andere inwoners, naar schatting zo’n 400 duizend mensen, zitten vast in de schuilkelders onder kapotgeschoten gebouwen, zonder stroom of verwarming, en met steeds minder water, voedsel en medicijnen. Pogingen om de Marioepol met hulpgoederen te bereiken lopen nog steeds op niets uit.

Na meer dan een maand van vechten, is het Rusland nog niet gelukt om veel terrein te veroveren. Er zouden nog wel hevige gevechten woeden ten noorden van Kyiv, maar zowel ten oosten als ten westen van de rivier de Dnipro is de opmars tot stilstand gekomen.

Dichtbevolkte delen van de hoofdstad worden wel zwaar beschoten, en in de centraal gelegen wijk Podil werd zondagavond een winkelcentrum gebombardeerd. Het is onbekend hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De burgemeester van Kyiv heeft een nieuwe avondklok voor de stad afgekondigd: inwoners moeten vanaf maandag 20.00 uur lokale tijd binnenblijven en mogen pas woensdag om 07.00 uur ‘s morgens weer de straat op. Winkels, apotheken en benzinestations zullen volgens de burgemeester op dinsdag niet opengaan.

‘Nog geen ontmoeting Poetin en Zelenski’

Ondertussen wordt er maandag opnieuw via een videoverbinding overlegd door Oekraïense en Russische delegaties. De onderhandelingen zijn volgens Rusland nog niet ver genoeg gevorderd voor een ontmoeting tussen de leiders van de twee landen, liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, maandag weten.

‘Als we willen spreken van een ontmoeting tussen de twee presidenten, moet er huiswerk worden gedaan’, aldus Peskov. ‘Er moeten besprekingen worden gehouden en er moet overeenstemming worden bereikt over de resultaten. Er is tot nu toe geen significante vooruitgang geboekt.’