Oekraïne vraagt onrealistisch veel wapens, eerste Nederlands-Duitse houwitsers eindelijk verwacht

Oekraïense militairen laden een granaat in een houwitser Beeld REUTERS

Terwijl de Oekraïense regering met alarmerende cijfers aangeeft hoe het in vuurkracht wordt overmand door het Russische leger, lijken de twaalf Nederlandse en Duitse houwitsers eindelijk op het strijdtoneel te verschijnen. Dit is zo’n twee maanden nadat Den Haag aankondigde dat het Oekraïne zou voorzien van de zware kanonnen.

Christine Lambrecht

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht zei dinsdag dat de training van de Oekraïense soldaten snel wordt afgerond, waarna de Pantserhouwitsers 2000 kunnen worden overgedragen. Maar ze zei niet wanneer. Volgens de Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andri Melnyk, worden de eerste zeven volgende week al geleverd.

‘Wij zullen deze systemen ergens rond 22 juni krijgen’, aldus de ambassadeur. De leverantie komt zes weken nadat het Oekraïense leger al begon te schieten met de negentig houwitsers die de VS in allerijl overbrachten naar Europa. Melnyk bekritiseerde de trage Duitse levering van zware wapens, ondanks de toezeggingen van Berlijn om Kyiv te steunen. ‘Tot vandaag is geen enkel zwaar wapen aan ons geleverd’, aldus de ambassadeur.

Den Haag wil niet bevestigen of de Nederlandse houwitsers ook volgende week worden geleverd. ‘Om veiligheidsredenen doen wij daarover geen mededelingen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie. ‘Wij doen alles om het materieel zo heimelijk mogelijk naar Oekraïne te krijgen.’

Die 🇩🇪🇳🇱 Umschulung der 🇺🇦 Artilleristen auf die Panzerhaubitze 2000 geht gut voran. Letzte Woche fiel der erste scharfe Schuss. In rund 40 Ausbildungstagen lernen sie das komplexe System kennen, um es dann sofort einsetzen zu können. Dazu gehört mehr als nur das Schießen: pic.twitter.com/OIV070vVEk — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) 2 juni 2022

Platgeschoten door de Russen

Volgens Oekraïne moeten de ruim veertig landen die Kyiv nu militair steunen woensdag over de brug komen met fors meer zware wapens wil het leger niet onder de voet worden gelopen. Na afloop van een Navo-vergadering, komen de Defensieministers van deze landen bijeen om een nieuw wapenpakket te bespreken. De bloedige strijd in de Donbas wordt door Kyiv aangehaald om de landen onder druk te zetten.

De boodschap: het Oekraïense leger wordt platgeschoten door de Russen. Volgens een adviseur van de Oekraïense minister van Defensie, Joeri Sak, regenen er elke dag zo’n 50 duizend artilleriegranaten en raketten op de soldaten en de steden in de Donbas. ‘Voor elke zes granaten die op ons worden afgevuurd, gaat er maar één terug’, aldus een Oekraïense functionaris tegen de Amerikaanse nieuwssite Politico over de Russische overmacht.

‘Als we ze op tijd krijgen, zal er minder worden geleden’, aldus Sak tegen de Duitse omroep Deutsche Welle over de grote aantallen artillerie en raketsystemen die Kyiv wil hebben. ‘Als we ze eerder hadden gekregen, zou er ook minder lijden zijn geweest onder de burgers, omdat we de Russische agressor efficiënter zouden hebben kunnen terugdrijven.’

@US_TRANSCOM has delivered more than 52 million pounds of security assistance equipment to #Ukraine that is enabling critical success on the battlefield. This aid includes missiles, artillery, tanks, helicopters, and body armor. Read the details at: https://t.co/iAFyVBIMUV pic.twitter.com/vlwRgpGHX1 — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) 7 juni 2022

Dringend beroep legerleider

Tot overmaat van ramp raakt het leger ook door zijn munitie heen. Vrijwel alle artilleriegranaten die het leger gebruikte voor hun houwitsers van Russische makelij, zouden nu op zijn. De militairen zijn nu aangewezen op de westerse munitie. Maar ook die granaten zijn niet massaal voorradig. De VS hebben iets meer dan 200 duizend granaten geleverd voor de 108 houwitsers die naar Oekraïne zijn gestuurd. Andere landen die houwitsers leveren, zoals Frankrijk en Canada, gaven fors minder munitie.

De Oekraïense legerleider, generaal Valeri Zaloezjny, deed zondag telefonisch een dringend beroep op zijn Amerikaanse collega om meer en snel wapens te sturen. In het bijzonder houwitsers, zodat zijn soldaten de Russen tot op veertig tot vijftig kilometer kunnen beschieten. ‘In de kortst mogelijke tijd’, aldus Zaloezjny tegen generaal Mark Milley over het leveren van de wapens. Hoeveel zware wapens hij de VS heeft gevraagd, is niet duidelijk.

Maar presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak somde in een tweet op wat er aan wapentuig nodig is om de Russen te verslaan. ‘Om duidelijk te zijn: om de oorlog te beëindigen moeten wij op gelijke voet staan als het gaat om zware wapens’, aldus de adviseur van president Volodymyr Zelensky. Onder de 4.800 wapens die volgens hem nodig zijn, zijn 1.000 houwitsers, 300 raketsystemen, 500 tanks, 2.000 pantservoertuigen en 1.000 drones. ‘Wij wachten op een besluit’, aldus Podoljak richting de Defensie-ministers.

Multiple shipments. One mission.

🇺🇸 U.S. forces stationed across the globe are working to ensure security assistance shipments arrive in 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/xQ79KBb6oH — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 6 juni 2022

Wapentuig weggeven

De aantallen van Zelensky's adviseur zijn, en dat weet Kyiv heel goed, onrealistisch. Het zou betekenen dat veel landen een fors deel van hun wapentuig moeten weggeven. Daartoe zijn ze niet bereid. Zo heeft Nederland, dat tot nu toe voor 130 miljoen euro aan wapens heeft geleverd, duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn aan wat Den Haag kan doen. Ook laat de Duits-Nederlandse levering van houwitsers zien dat het niet zo makkelijk is om snel geavanceerde wapens het slagveld in te krijgen.

De Duitsers, die belast waren met de training van de Oekraïners, trokken er minimaal veertig dagen voor uit om de soldaten te leren de Pantserhouwitser 2000 te bedienen. Deze houwitser, zo benadrukken beide landen, is niet te vergelijken met de Amerikaanse M777 waarmee Oekraïne nu al weken schiet in de Donbas. De kritiek dat de leverantie te lang duurt, verwerpen Den Haag en Berlijn dan ook. ‘Dit zijn echt zware wapens’, aldus de Duitse bondskanselier Olav Scholz maandag. ‘Je moet ze kunnen gebruiken en ervoor opgeleid zijn.

‘Het is een van de modernste en meest geavanceerde artilleriestukken in de wereld’, zegt een Defensie-woordvoerder in Den Haag over de Pantserhouwitser 2000. ‘Je kan het wel snel leveren aan Oekraïne, maar de vraag is dan wat ze ermee kunnen. Deze houwitser kan veel meer en is daarom ook een stuk complexer om het te bedienen dan een gemiddelde houwitser. Het vergt meer training. Er is gekozen voor een gedegen training zodat ze effectief kunnen worden ingezet in de oorlog.’