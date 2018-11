Oekraïne voert inreisverbod in voor Russische mannen om militaire invasie te voorkomen

De Oekraïense president Porosjenko bezoekt een militaire oefening in het noorden van het land. Beeld AFP

Porosjenko maakte het inreisverbod bekend een kleine week nadat de Russen nabij de Krim drie Oekraïense patrouilleboten in beslag namen. De twee landen ruziën over de toegang van hun schepen tot het gebied, onder andere tot de Zee van Azov.

De Oekraïense maatregel is mogelijk nadat deze week de noodtoestand werd afgekondigd in tien regio’s in het zuiden en oosten van het land. Met het weren van Russische mannen wil Kiev een herhaling voorkomen van de situatie in 2014 toen Moskou de Krim innam en annexeerde.

Rusland ontkende toen bij hoog en laag dat de militairen die plotseling in het strategisch belangrijke gebied opdoken Russische soldaten waren. Nadat de Krim militair bezet was, annexeerde president Poetin de regio.

Grenssoldaten patrouilleren langs de Zee van Azov bij de Oekraïense havenstad Mariupol. Beeld Getty Images

Russische invasie

Porosjenko waarschuwde voor het gevaar van een Russische invasie. ‘Deze maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat Rusland hier privélegers vormt, die in feite het Russische leger vertegenwoordigen’, aldus de president. ‘Wij moeten niet toestaan dat zij dezelfde operaties uitvoeren als in 2014.’ Rusland steunde toen ook pro-Russische rebellen die in het oosten van Oekraïne in opstand kwamen.

Kiev zei dat er uitzonderingen op humanitaire gronden zullen worden gemaakt, bijvoorbeeld als Russische mannen naar een begrafenis moeten van familieleden in Oekraïne. Verder wordt overwogen om de bewegingsvrijheid van Russen in het land te beperken.

De noodtoestand geldt voor dertig dagen. Van de tien regio’s waar die nu van kracht is, grenzen er vijf aan Rusland. Drie andere Oekraïense regio’s nabij de Krim grenzen aan de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Twee gebieden liggen vlakbij Trans-Djnestrië, een pro-Russische republiek in Moldavië waar Russische soldaten zijn gelegerd.

Een Russische mijnenveger, de Viceadmiraal Zakharin, vlakbij Kertsj. Beeld REUTERS

Oorlog met Rusland

Beide landen geven elkaar de schuld van de confrontatie van afgelopen zondag in de Straat van Kertsj die toegang biedt tot de Zee van Azov. Een verdrag uit 2003 bepaalt dat de twee landen gezamenlijk de zeggenschap over de Straat van Kertsj hebben. Sinds de annexatie van de Krim, vindt Rusland dat de waterweg van hen is.

‘Het aantal tanks op bases langs onze grenzen is verdrievoudigd’, zei Porosjenko eerder deze week. Hij waarschuwde voor een oorlog met Rusland. Moskou beschuldigt de president echter van het uitlokken van een crisis om zijn populariteit te vergroten in de aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar.