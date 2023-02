Oekraïne verschiet meer munitie dan Westen produceert: dreigen er tekorten?

Oekraïense militairen dragen munitie naar een helikopter. Beeld ANP / AFP

Hoe ernstig is het dreigende munitietekort van Oekraïne?

‘Zelensky en de Oekraïners krijgen veel applaus, maar niet genoeg munitie’, zei de EU-buitenlandchef Josep Borrell aan de vooravond van de bijeenkomst van Europese buitenlandministers, maandag in Brussel. Binnen enkele weken dreigen er volgens hem zulke ernstige munitietekorten dat doorvechten voor de Oekraïners moeilijk wordt.

Lidstaten moeten meer leveren uit de eigen voorraden, zei Borrell. Intussen moeten ze hun productie fors opvoeren om hun voorraden zo snel mogelijk aan te kunnen vullen. ‘Er moet veel meer gebeuren en veel sneller.’

Hoeveel kogels, granaten en raketten er nog in de voorraden van Navo-landen liggen, is geheim. Peter Wijninga, defensiedeskundige van denktank The Hague Centre for Strategic Studies, is er niet gerust op. ‘De bodem van de munitiekist is wel in zicht.’

Het munitieverbruik van het Oekraïense leger ligt ‘vele malen hoger’ dan het productietempo van de landen die aan Oekraïne leveren, zei Navo-chef Jens Stoltenberg een week geleden. En, zo zei een Europese diplomaat tegen persbureau Reuters, ‘als Europa tegen Rusland zou vechten, zouden sommige landen binnen een paar dagen geen munitie meer hebben’.

Hoe snel de munitievoorraden daadwerkelijk leeg raken, is desondanks lastig in te schatten, volgens Wijninga. ‘Het is ook denkbaar dat Borrell en Stoltenberg vroegtijdig een signaal afgeven om iedereen bijtijds van de urgentie te doordringen. Misschien is men zo op tijd om erger te voorkomen.’

Waarom is het tekort nu actueel, terwijl de oorlog al een jaar duurt?

Dit najaar klonken er al ook waarschuwingen over een munitietekort. Toen waren ze afkomstig van leden van het Amerikaanse Congres. Tegelijkertijd lijkt het met de munitie niet anders te gaan dan met de wapens: het Westen trekt steeds pas op het allerlaatst een been bij.

Niet hard genoeg, zo blijkt. Zo is de levertijd van zwaardere munitie sinds de Russische invasie ruim verdubbeld, zei Stoltenberg een week geleden. Wie zware granaten bestelt, moet er volgens hem tweeënhalf jaar op wachten.

Na de Koude Oorlog zijn de aanvoerlijnen zo ingericht dat er telkens net genoeg capaciteit was om aan de vraag te voldoen, schetst een anonieme Navo-bron tegenover Reuters. Nu de vraag rap is gestegen, is er geen achtervang en moeten er complete productielijnen worden bijgebouwd.

De aanvoer van de benodigde onderdelen voor de wapens is daarnaast ook niet zomaar opgeschaald. Het wereldwijde gebrek aan computerchips hindert de wapenindustrie, net als grondstof- en personeelstekorten.

Politiek lijkt de urgentie om meer munitie te produceren bovendien niet overal meteen gevoeld. De belangenvereniging voor de Duitse wapenindustrie stelde pas eind vorig jaar grote orders te hebben gekregen van de regering, ondanks de aankondiging van een extra defensie-investering van 100 miljard euro, februari vorig jaar. Het hoofd van de defensiecommissie van de Duitse Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sprak van een ‘verloren jaar’.

Proberen westerse landen de productie wel op te schalen?

Zeker wel, al vergt dit dus tijd. Zo willen de Verenigde Staten 90 duizend cruciale 155-millimeter-granaten voor houwitsers per maand maken, meer dan vijf keer zoveel als voor de oorlog, rapporteert The New York Times. Vanaf deze zomer moeten de aantallen merkbaar toenemen, maar er gaat wel twee jaar overheen voordat het nieuwe doel behaald is.

Op dit moment produceren zes fabrieken in handen van de overheid het gros van de munitie in de Verenigde Staten, schrijft de krant. Een deel werkt nog met machines uit de Tweede Wereldoorlog. Ter vergelijking: tijdens die oorlog draaiden er 85 van die wapenfabrieken.

Een medewerker van de Franse wapenfabrikant Nexter aan het werk. Beeld ANP / AFP

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron wapenleveranciers opgedragen meer munitie en wapens te maken. Aantallen zijn niet vrijgegeven, maar de regering heeft voor dit jaar 2 miljard euro aan munitie ingekocht, waarvan de helft dit jaar moet worden geleverd.

‘Nexter was in een vredesslaap, nu is het wakker geworden’, aldus een Franse defensiefunctionaris tegen Reuters over deze grote Franse wapenbouwer. De productietijd van munitie in Frankrijk zou al zijn verlaagd van negen naar drie maanden, de eerste paar duizend nieuwe artilleriegranaten gaan in maart naar Oekraïne.

Ook in Duitsland lijken verschuivingen plaats te vinden. Wapenleverancier Rheinmetall zegt de productie van 155-milliliter-granaten te kunnen opschroeven van ruim 60 duizend vorig jaar tot meer dan 450 duizend dit jaar. Daarmee zou het wereldwijd de grootste producent van deze munitie worden.

Wat kunnen de Europese lidstaten intussen nog doen?

De Estse premier Kaja Kallas dringt aan op de Europese inkoop van munitie en wapens, zoals bij coronavaccins. Wat Estland betreft, komt er hiervoor een nieuw Europees fonds van ongeveer 4 miljard euro, bedoeld voor een miljoen granaten. EU-buitenlandchef Borrell sloot zich bij de oproep aan.

Ook Wijninga ziet dit idee zitten. Als bedrijven in één klap grote orders krijgen van de EU, kunnen ze investeringen doen die nodig zijn om op te schalen, zegt de defensie-expert. Bovendien maakt deze samenwerking coördinatie makkelijker, om ervoor te zorgen dat Oekraïne eerst krijgt wat het het hardst nodig heeft. ‘Nu leggen Europese landen apart een file van orders bij de industrie neer, die ze één voor één gaat afwerken.’