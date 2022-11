Oekraïne sust zijn bevolking, maar biedt wel hulp aan bij evacuatie

Inwoners van Cherson staan in de rij voor voedselhulp. Beeld AFP

Met raketten en drones schiet Rusland doelbewust het Oekraïense stroomnet aan flarden: de helft van de stroomvoorziening van het land is daardoor al vrijwel uitgeschakeld, en het Kremlin lijkt te willen doorgaan tot heel Oekraïne een kreupel land is zonder stroom, water en verwarming, en hoogstens nog vergelijkbaar met het arme Russische platteland voorbij Siberië.

The Washington Post meldt dat Iran Rusland gaat helpen zijn eigen drones te bouwen, zodat het de beschietingen nog lang kan volhouden. Het Westen probeert op zijn beurt Oekraïne zo snel mogelijk te voorzien van modern luchtdoelgeschut om de Russische projectielen neer te halen. Rishi Sunak, de Britse premier, kwam dit weekeinde persoonlijk naar Kyiv met de belofte dat het Verenigd Koninkrijk een pakket van 60 miljoen euro zou schenken. In dat pakket zitten 150 luchtdoelwapens, radar en anti-dronetechnologie. Een maand geleden schonk het VK ook al duizend luchtdoelraketten.

Oekraïne zelf kan niet anders doen dan daarmee zoveel mogelijk Russische raketten neerschieten, en verder de verwoeste infrastructuur zo snel mogelijk repareren, en de haperende stroom zo eerlijk mogelijk verdelen in de getroffen regio's, waaronder ook de hoofdstad Kyiv, beurtelings aan en uit te schakelen. In Kyiv mag nu zelfs een totale blackout niet worden uitgesloten, zeggen de autoriteiten in de hoofdstad.

Mijnen

The New York Times beschrijft hoe moeizaam het herstelwerk gaat in de net bevrijde stad Cherson. Daar hebben Russische troepen voor hun vertrek de complete infrastructuur opgeblazen, zodat ook deze bevrijde stad geen stroom, water of verwarming meer heeft. Bovendien hebben de Russen overal mijnen geplaatst, die eerst moeten worden geruimd voordat de reparatieploegen aan de slag kunnen. Volgens energiebedrijf Ukrenergo is dat moeizaam en tijdrovend karwei: een vierkante meter kost ze een uur, terwijl in heel Oekraïne 160 duizend vierkante kilometer moeten worden schoongeveegd.

Maxim Timtsjenko, ceo van het grootste Oekraïense energiebedrijf DTEK, prijst zijn mensen, die beschietingen trotseren en de kans dat wat ze vandaag repareren, volgende week weer kapotgeschoten kan worden: ‘Het leger, de energiebedrijven en individuele Oekraïners verrichten wonderen om de voorzieningen op peil te houden.’ Soortgelijke wonderen verrichten ook de Oekraïense spoorwegen. Treinen zijn ondanks de oorlog altijd blijven rijden. Zaterdag arriveerde in Cherson ook weer de eerste trein uit Kyiv. De ‘trein naar de overwinning’ was voor velen een bewijs dat het normale leven terugkeerde in de stad die bijna negen maanden bezet was geweest.

Het leven in Cherson is echter verre van normaal. Het ontbreekt de bewoners aan alles, en zelfs voor de sterksten onder hen is het moeilijk in de koude, vochtige, donkere huizen te overleven. Daarom wil de regering de achterblijvers helpen verhuizen naar een plek waar ze kunnen overwinteren, maar ‘wel op basis van vrijwilligheid’, benadrukt vice-premier Iryna Veresjtsjoek.

Ingegraven

Na de bliksemsnelle opmars in het oosten en de spectaculaire bevrijding van Cherson, was de hoop gegroeid dat Oekraïne deze oorlog snel zou kunnen winnen. Die hoop neemt elke dag verder af. Rusland heeft zijn troepen zonder verliezen uit Cherson kunnen terugtrekken, en nu versterken ze de legermacht elders aan de frontlijn. Deze militairen zijn veel beter getraind dan de geronselde dienstplichtigen die het Kremlin in de strijd heeft gegooid. Het Russische leger heeft zich bovendien diep ingegraven, en zal zich niet snel nog een keer laten verrassen. Het Oekraïense leger stuit nu ‘op een muur’, schrijft The Washington Post.

Dit weekeinde werd ook het terrein van de Zaporizja-kerncentrale getroffen door raketten. Rusland beweerde dat Oekraïne had geschoten, Oekraïne wees naar Rusland, en de directeur-generaal van de IAEA, Rafael Manuel Grossi was woest: ‘Wie hier ook achter zit: dit moet onmiddellijk ophouden. Zoals ik al zo vaak heb gezegd: je speelt met vuur.’ Rusland dreigt al een tijd niet meer met zijn nucleaire wapens, maar een opzettelijke nucleaire ramp bij Zaporizja is nog altijd een angstscenario.