Oekraïne schakelt bruggen uit: Russen moeten als ratten in de val komen te zitten

Mannen kijken naar de Antonovsky-brug bij Cherson, die na beschietingen gesloten is voor burgers. Beeld Alexander Ermochenko / Reuters

De Antonovsky-brug, de belangrijkste brug bij Cherson, was de laatste dagen het doelwit van de zoveelste Oekraïense artillerie-aanval met Amerikaanse wapens. Op een video, gemaakt vanaf een veerboot, zijn twee zware explosies op de brug te zien, waarna er enorme rookwolken opstijgen. Het Oekraïense leger zegt de laatste dagen onder meer Russische tanks en tientallen soldaten bij de brug onder vuur te hebben genomen.

Oekraïne wil elke poging van het Russische leger om de rivier de Dnipro over te steken hoe dan ook dwarsbomen. Want de Russische troepen in Cherson, die zich op de westelijke oever van de rivier bevinden, mogen niet worden bevoorraad. Isoleer de Russen, knijp ze af en dwing ze tot overgave of aftocht, dat is kort samengevat de Oekraïense strategie bij het offensief in het zuiden, dat vorige week in alle hevigheid is losgebarsten.

Ook bij een andere strategische brug, zo’n 19 kilometer van Cherson bij het dorp Darivka, heeft de Oekraïense artillerie toegeslagen. Op maandag vrijgegeven satellietbeelden is te zien dat de pontonbrug die de Russen naast de brug hadden gebouwd in het midden vol is geraakt. Zeer waarschijnlijk door Amerikaanse Himars-raketten.

Aan beide kanten van de rivier liggen delen van de pontonbrug in het water. ‘Wil je een brug verwoest hebben, vraag dan het Oekraïense leger om raad’, twitterde het blog Glasnost Gone, dat elke dag uitvoerig bericht over de acties van het Oekraïense leger.

Ukrainian forces have disrupted several Russian attempts to put pontoon bridges across Inhulets & Dnipro instead of damaged road bridges, OC South said



Planet Labs satellites showed the damaged road bridge & destroyed pontoon across Inhulets in Darivka https://t.co/jJcXEQ9Wye pic.twitter.com/fJbjxN1Gbl — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 6 september 2022

Kwetsbare plek

De bruggenstrategie is cruciaal voor het welslagen van het belangrijkste offensief van het Oekraïense leger sinds de invasie in februari. De verbindingen over de Dnipro vormen namelijk een kwetsbare plek in de Russische verdediging van de stad. Als de bruggen worden verwoest, raken de naar schatting 20 duizend Russische militairen in en rond Cherson geïsoleerd. De eenheden kunnen dan moeilijk vanaf de oostelijke oever worden bevoorraad.

Om die bevoorrading nog moeilijker te maken, worden de logistieke bases van de Russen al wekenlang bestookt met hypermoderne Himars-raketten. Dat de Oekraïners de bruggen bij Cherson tot belangrijk doelwit hebben gekozen, werd eind juli voor het eerst duidelijk. Toen bleek dat de verwoestende aanvallen met de Amerikaanse raketten, die een bereik hebben van 70 kilometer, een grote bedreiging begonnen te vormen voor de Russische eenheden in de stad.

Zeker drie bruggen, waaronder de Antonovsky-brug, raakten volgens de Britse inlichtingendiensten zwaar beschadigd. De Oekraïners gingen echter niet zover om de strategische verbindingen compleet weg te vagen. Het leger hoopt de bruggen namelijk, als het lukt om Cherson in te nemen, te gebruiken bij nieuwe offensieven in het zuiden.

Inzet pontonbruggen

Het Russische leger beweerde aanvankelijk dat de Himars-aanvallen niet succesvol waren en dat de bruggen weer zouden worden opgelapt. Dat laatste bleek onmogelijk, doordat de Oekraïense artillerie de bruggen bleef bestoken. Begin augustus waren twee bruggen zo zwaar beschadigd dat ze niet meer bruikbaar waren voor zware militaire voertuigen. Behalve om de Antonovsky-brug ging het om de brug bij Nova Kachovka, ten noordoosten van Cherson.

Het Russische leger reageerde door vlakbij de beschadigde bruggen pontonbruggen aan te leggen. Ook zetten de Russen veerponten en andere vaartuigen in om hun bevoorrading te hervatten. Nu het offensief in hevigheid toeneemt, nemen de Oekraïners de pontonbruggen vrijwel dagelijks onder vuur.

Zo werd volgens Kyiv begin deze week een pontonbrug ten westen van Nova Kachovka vernietigd. In dit gebied heeft het Russische leger zeker drie pontonbruggen en veerponten in gebruik genomen. Ook konvooien die bij de oever lang moeten wachten om de Dnipro over te steken, zijn kwetsbaar nu de belangrijkste bruggen zijn uitgeschakeld. Zij worden regelmatig aangevallen.

Het Russische leger heeft voorlopig afgezien van plannen om de beschadigde bruggen te herstellen. ‘Dat heeft toch geen enkele zin’, zei het waarnemend hoofd van het pro-Russische bestuur in Cherson, Kirill Stremoöesov, dinsdag tegen het Russische persbureau Tass. Bovendien is het volgens hem niet nodig. ‘Wij hebben onze eigen mogelijkheden om over te steken. Deze acties hebben geen enkel effect op onze speciale militaire operatie’, zei hij, doelend op de gevechten in Oekraïne die door het Kremlin geen oorlog worden genoemd.