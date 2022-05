Oekraïne: Russen vallen Azovstal-fabriek aan, Zelenski vraagt VN om hulp

Het Azovstalcomplex ligt onder vuur, foto genomen op 3 mei 2022. Beeld Alexander Ermochenko/Reuters

Volgens Arakhamia is dit de tweede dag van de bestorming en is er nog altijd contact met de Oekraïense militairen die er standhouden. De burgemeester van de grotendeels door Russen ingenomen havenstad zei eerder op de dag dat door de hevige gevechten het contact met het Azov-regiment aldaar verloren was gegaan. In eerste instantie zeiden de Russische autoriteiten enkel het complex te hebben afgesloten, maar later op de dag werd de bestorming door Moskou bevestigd.

Het is onduidelijk wat de gevechten betekenen voor de verdere evacuatie van burgers die zich sinds twee maanden schuilhouden in de ondergrondse bunkers en tunnels van het complex. Eerder deze week werden door de Verenigde Naties en het Rode Kruis geslaagde evacuaties op touw gezet, maar volgens lokale autoriteiten zitten er nog steeds tweehonderd volwassenen en meer dan dertig kinderen vast in het complex.

VN-topman

De Oekraïense president Zelenski heeft de topman van de VN, Antonio Guterres, woensdagavond persoonlijk om bijstand gevraagd. ‘Het leven van de mensen die daar nog zijn, is in gevaar. We vragen uw hulp om hen te redden’, aldus Zelenski in een verklaring.

Guterres was afgelopen week voor het eerst op bezoek in Kyiv en tevens in Moskou. De evacuatie van burgers, in het bijzonder uit Marioepol, was daar zijn belangrijkste toezegging. Sindsdien hebben de VN en het Rode Kruis 156 mensen uit de staalfabriek in Marioepol geëvacueerd, volgens cijfers die de Oekraïense vice-premier Iryna Veresjtsjoek dinsdag gaf.

Het Kremlin maakte volgens het aan de staat gelieerde persbureau Interfax zojuist bekend dat het de komende dagen opnieuw humanitaire corridors zal openstellen, zodat burgers het staalcomplex kunnen verlaten.