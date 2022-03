Oekraïne: Rusland deporteert burgers Marioepol naar eigen grondgebied

Inga Serbina (45), inwoner van Marioepol, laat haar paspoort controleren door pro-Russische troepen. Beeld REUTERS / Alexander Ermochenko

Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek zijn al zo’n 40 duizend burgers naar door Rusland bezet gebied verplaatst, zonder dat de Oekraïense regering daarover iets te zeggen had. Op satellietbeelden zou ten oosten van de stad een tijdelijk kamp te zien zijn met naar schatting vijfduizend mensen.

Vijf minuten om te evacueren

Vanuit de bezette Oekraïense gebieden worden de burgers verder Rusland in gevoerd, stelt het Oekraïense ministerie van Defensie. Op Facebook meldt het ministerie dat de Oekraïners naar ‘economisch achtergebleven gebieden’ worden gestuurd. ‘Een aantal noordelijke regio’s wordt als eindbestemming genoemd, in het bijzonder Sakhalin.’ Dat eiland ligt ten noorden van Japan, hemelsbreed zo’n zevenduizend kilometer van Marioepol vandaan.

‘We zijn allemaal met geweld meegenomen’, zei een vluchteling uit Marioepol, die zich inmiddels in Rusland zou bevinden, tegenover de BBC. De locoburgemeester van de stad, Serhiy Orlov, zei tegen de Britse publieke omroep dat Russische soldaten de schuilplaatsen van burgers afgingen om hen aan te sporen zich door het Russische leger te laten evacueren.

Volgens Orlov zeiden de Russische soldaten tegen de inwoners van Marioepol: ‘Kijk, je hebt vijf minuten om te evacueren.’ Als de inwoners enkele kilometers in de door hun aangewezen richting liepen, zouden zij vanzelf de bussen bereiken die hen naar door Rusland gecontroleerd gebied brachten. ‘Als je niet gaat, wordt dit huis over een uur gebombardeerd’, dreigden de soldaten volgens Orlov.

Eenmaal in Rusland krijgen de Oekraïense burgers volgens het ministerie van Defensie een werkplek aangeboden. ‘Degenen die daarmee akkoord gaan, krijgen documenten die het verlaten van de Russische regio’s voor twee jaar verbieden’, aldus het ministerie op Facebook.

Kritiek Rode Kruis

De Oekraïense autoriteiten probeerden zelf afgelopen weekeinde tevergeefs om burgers in nood te helpen ontsnappen uit Marioepol. Vluchtelingen uit de havenstad konden wel worden opgehaald in Berdjansk, een plaats op enkele tientallen kilometers ten westen van Marioepol. Daar stond volgens vicepremier Veresjtsjoek een konvooi van bussen klaar om mensen naar veiliger gebied te brengen. Wie erin slaagde zelf per auto uit Marioepol te geraken, kon in Berdjansk gratis tanken, liet Veresjtsjoek weten in een videoboodschap vanuit Kyiv.

Oekraïne beschuldigt het Rode Kruis ervan de deportaties door het Russische leger met hun hulp te legitimeren. Vooral het plan van de internationale hulporganisatie om een kantoor te openen in Rostov aan de Don, een Russische stad op een paar uur rijden van Marioepol, kreeg veel kritiek. Inmiddels heeft Oekraïne het Rode Kruis gevraagd om af te zien van het kantoor.

Het Rode Kruis zelf wijst alle beschuldigingen van de hand. De hulporganisatie zou enkel geholpen hebben bij twee evacuaties vanuit de Noord-Oekraïense stad Soemy naar ander gebied dat in handen is van Oekraïne. ‘We zouden geen enkele operatie steunen die indruist tegen de wil van burgers en onze principes’, aldus het Rode Kruis.