Oekraïne-oorlog zet ook klimaatbeleid ernstig onder druk

Het was een veelzeggend moment in donkere tijden. Terwijl de wetenschappers van het VN-klimaatpanel IPCC dit weekend de laatste hand legden aan de officiële samenvatting van hun nieuwste alarmerende klimaatrapport moest de Oekraïense botanicus en mede-auteur Yakiv Didukh zich vanuit Kyiv verontschuldigen. Hij zat met zijn gezin al dagen in de schuilkelder vanwege inslaande Russische raketten.

Nog geen week na de Russische inval in Oekraïne is al duidelijk dat de oorlog niet alleen enorme humanitaire en geopolitieke gevolgen heeft, maar potentieel ook grote invloed op het internationale klimaatbeleid. Het feit dat het IPCC-rapport het maandag in het wereldnieuws begrijpelijkerwijs moest afleggen tegen alle berichten over de oorlogshandelingen en slachtoffers was daarvan nog het minste.

Afbouwen van fossiele brandstoffen

Drie maanden geleden spraken de wereldleiders op de VN-klimaattop in Glasgow nog eendrachtig over de dringende noodzaak de uitstoot van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen teneinde de opwarming van de aarde onder de ‘veilige’ grens van 1,5 graad te houden. Sinds de Russische aanval op Oekraïne gaat het – zeker in Europa – behalve over de schok van de oorlog vooral over energiezekerheid en energie-onafhankelijkheid.

En niet zonder reden: de Europese Unie is voor 40 procent van haar gas (en een flink deel van haar olie) afhankelijk van Poetins Rusland en sommige Oost-Europese lidstaten voor nog veel meer. En Rusland, dat gas al eerder inzette als wapen (tegen Oekraïne), kan de gaskraan zomaar dichtdraaien. ‘De gebeurtenissen van afgelopen dagen tonen aan hoe onverstandig het was dat we onze energiebronnen en -leveranciers afgelopen decennia niet hebben gespreid’, aldus de Italiaanse premier Mario Draghi vrijdag.

De legitieme zorgen over energiezekerheid in tijden van oorlog (stijgende prijzen, stokkende aanvoer, oplopende inflatie, afnemende groei) pakken op korte termijn nadelig uit voor het klimaat. Niet alleen in de EU maar ook in de VS en China wordt alweer gesproken over het opvoeren van de productie en import van steenkool en het openen van kolencentrales in plaats van te investeren in hernieuwbare, duurzame energie. ‘Precies de verkeerde reactie’, zei Ian Goldin, hoogleraar globalisering aan Oxford University, tegen The New York Times.

De zorgen zijn het grootst in Europa, met zijn afhankelijkheid van Russisch gas. Hoewel de olie- en gasvoorraden voor dit jaar volstaan, voorziet Brussel flinke problemen op termijn. Daarnaast kan de Oekraïne-oorlog de Green Deal vertragen, het ambitieuze plan waarmee de EU haar uitstoot met 55 procent wil verminderen in 2030 (vergeleken met 1990), in lijn met het akkoord van Parijs. Landen die toch al terugschrikken voor de kosten van de energietransitie, zoals Polen, zullen nog huiveriger worden fossiele energie nu al vaarwel te zeggen.

Schadelijk voor internationale samenwerking

De oorlog in Oekraïne kan op de lange termijn ook negatieve gevolgen hebben voor het hele internationale klimaat- en milieubeleid. Geopolitieke spanningen leiden niet alleen af van de strijd tegen de klimaatverandering, ze zijn ook funest voor de internationale samenwerking. ‘Een oorlog is het laatste dat je kunt gebruiken als je probeert gezamenlijk de klimaatcrisis aan te pakken’, zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry vorige week. En dat klemt meer omdat de wereld volgens het IPCC nog tot 2030 de tijd heeft om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. In die zin komt de oorlog op het slechtst mogelijk moment.

Het effect van de oorlog op het klimaat- en milieubeleid is al merkbaar in Nairobi, Kenia, waar de VN-lidstaten woensdag onder regie van het VN-milieubureau Unep een akkoord hopen te sluiten over het terugdringen van de ‘plasticsoep’ in de oceanen, volgens experts het belangrijkste milieuverdrag sinds ‘Parijs’. Oekraïne maakt op de top, gesteund door westerse landen, bezwaar tegen een Russisch deelvoorstel. Stagnatie dreigt.

Donkere wolken pakken zich ook samen boven de wegens de coronacrisis al meermalen uitgestelde VN-biodiversiteitstop in Kunming, China, waar in april een al even cruciale deal moet worden gesloten om het ineenstorten van ecosystemen en massaal uitsterven van soorten te voorkomen. Evenals boven de komende VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, waar de organisatie moet proberen ook fossiele grootmachten als China, India en Rusland zover te krijgen dat ze hun klimaatplannen aanscherpen met het ook op de 1,5 graad.

Energietransitie

Toch kan de Oekraïne-oorlog op langere termijn ook een gunstig effect hebben op het klimaatbeleid, zeker in Europa. Onder druk wordt immer alles vloeibaar. Zoals Poetins oorlog het Europese veiligheidsbeleid ineens vleugels gaf, kan het dit ook doen voor de energietransitie. Om minder afhankelijk te worden van Russisch gas zal de EU versneld overstappen op hernieuwbare energie, zei de Duitse minister van economie en klimaat Robert Habeck tegen persbureau AP. Een plan daartoe is in de maak en zal volgens Brusselse bronnen komende week worden gepresenteerd.

Het lijkt ook een logische stap: de EU-lidstaten moeten op grond van de Green Deal-afspraken toch al afscheid nemen van olie en gas, en Rusland biedt nu de ultieme aansporing. De overgang zal echter tijd kosten en er zijn veel obstakels op de korte termijn. Zo zijn de alternatieven voor Russisch olie en gas nog niet voldoende beschikbaar (hernieuwbare energie), prijzig (vloeibaar gas of lng) of omstreden (kernenergie, fracking-gas of Gronings gas). Dat kan betekenen dat er tijdelijk meer vervuilende steenkool zal worden gebruikt.

De beste strategie is een gecombineerd inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing, zeggen analisten. In de tussentijd zal de EU het Russisch gas nog niet helemaal kunnen missen. Gelukkig is de kans dat Rusland de kraan dichtdraait niet erg waarschijnlijk, menen analisten. Rusland heeft Europa met zijn miljarden net zo nodig als andersom. China is als afnemer nog geen alternatief, want vrijwel alle pijpleidingen leiden naar Europa.