Oekraïne: Nederlandse pantserwagens worden ingezet bij offensieven tegen Russisch leger

Pantserrupsvoertuig YPR-765 GN. Beeld Archief NIMH

Het is voor het eerst dat Oekraïne bevestigt dat de Nederlandse gevechtsvoertuigen worden gebruikt bij de tegenaanvallen in de regio’s Charkiv en Cherson. Nederland heeft nooit officieel openbaar gemaakt dat de YPR-pantserrupsvoertuigen, die troepen moeten vervoeren naar het front, aan Oekraïne zijn geleverd. Wel is het parlement vertrouwelijk ingelicht over wat Kyiv precies heeft gekregen.

Sinds premier Mark Rutte in april bekendmaakte dat het Oekraïense leger ‘gepantserde voertuigen’ zou krijgen, zijn er echter talloze video’s opgedoken van het Nederlandse materieel op het strijdtoneel. ‘De in Nederland gemaakte IFW YPR-765, met een opmerkelijk en uniek silhouet, wordt tegenwoordig vaak gezien op de wegen in het oosten en zuiden van Oekraïne’, twitterde het Oekraïense ministerie van Defensie bij een filmpje waarin diverse YPR’s te zien zijn, onder meer in een bos. ‘Dag en nacht, zonder te stoppen, jagen ze de Russische bezetters uit het Oekraïense land.’

Het ministerie van Defensie in Den Haag wil niet bevestigen dat het Nederlandse voertuigen zijn. In tegenstelling tot de VS, de grootste wapenleverancier van Oekraïne, en sommige andere Navo-landen wil Nederland uit veiligheidsoverwegingen niet aan de grote klok hangen welk militair materieel het geeft aan het Oekraïense leger. ‘Wij doen geen uitspraken over leveringen aan Oekraïne’, zegt een woordvoerder van Defensie. ‘Je moet de vijand niet wijzer maken dan hij is.’

The Dutch-made IFW YPR-765, with a remarkable and unique silhouette, is often seen on the roads of Ukraine’s east and south nowadays. Day and night, without stopping, they are chasing the russian occupiers out of Ukrainian land. pic.twitter.com/5bEu7sQEgc — Defense of Ukraine (@DefenceU) 5 oktober 2022

Buitgemaakte YPR

Op Twitter worden ook andere beelden verspreid van YPR’s die de afgelopen dagen betrokken zouden zijn geweest bij het offensief in Cherson. Zo is op een video te zien hoe een Oekraïense eenheid op een open veld probeert op te rukken. Een T-72-tank gaat voor, waarna diverse pantservoertuigen, waaronder YPR’s, volgen. Eén foto toonde zondag een vernietigde YPR. Volgens het Oryx-blog, dat onderzoekt hoeveel militair materieel in Oekraïne verloren is gegaan, zouden zeker zes YPR’s bij het Cherson-offensief zijn vernietigd.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren maakte vorige maand bekend dat Oekraïne tot dan voor bijna 223 miljoen euro aan Nederlands militair materieel had ontvangen. Den Haag heeft tot nu toe alleen de leverantie bevestigd van onder andere pantserhouwitsers, geweren voor scherpschutters, Stinger-luchtdoelraketten, radars en munitie.

De tweet van het Oekraïense ministerie komt een maand nadat een video op sociale media werd gepubliceerd waarin Russische militairen een buitgemaakte YPR inspecteren. Aan onder andere een bordje met de tekst ‘Waarschuwing’ is duidelijk te zien dat het om een Nederlandse YPR ging. Nederland heeft sinds 2012, toen het pantserrupsvoertuig werd afgedankt, honderden YPR’s verkocht aan Egypte en Jordanië. Voor zover bekend hebben deze landen geen van deze voertuigen aan Oekraïne gegeven.

De YPR was dertig jaar lang het belangrijkste infanteriegevechtsvoertuig van de landmacht. Het werd, net zoals nu in Oekraïne, gebruikt om militairen in de frontlinie te verplaatsen. Honderden voertuigen werden na 2012 opgeslagen om te worden verkocht. Nadat Nederland en andere Navo-lidstaten twee maanden na de Russische invasie besloten Kyiv te steunen met zware wapens, kwam de YPR in Den Haag in beeld.

#Ukraine: YPR-765 APCs, donated by the Netherlands, are already in service with Ukrainian Forces. Looks like they are yet to receive new weaponry on the cupola ring. pic.twitter.com/JtBgxRqZl0 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 12 mei 2022

Ook betrokken bij Harpoon-raket

‘NL zal zwaarder materieel naar UA sturen, inclusief gepantserde voertuigen’, twitterde premier Rutte in april na een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. In de maanden daarna doken snel beelden op van YPR’s in handen van het Oekraïense leger. Zo gaf de Oekraïense legerleiding, een maand na Rutte’s bericht, foto’s vrij van soldaten die over de eerste pantservoertuigen beschikten. Kort daarvoor was een video op Twitter verspreid waarin was te zien hoe militairen zich verplaatsten in het strijdgebied met YPR’s.

Volgens Kyiv zou Nederland de Oekraïense marine in mei ook hebben geholpen aan het geavanceerde Harpoon-wapensysteem. Aanvankelijk werd gemeld dat Denemarken de leverancier was. De Harpoon moest onder andere Odesa gaan beschermen tegen raketaanvallen van de Russische Zwarte Zeevloot. Nederland heeft ook deze leverantie nooit bevestigd in het openbaar.

‘Oekraïne ontvangt lanceerinrichtingen op het land en het overeenkomstige aantal Harpoon-antischeepsraketten’, aldus het Oekraïense ministerie van Defensie toen op Facebook. ‘De nieuwste wapens worden geleverd door Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland, en andere landen zullen zich bij dit proces aansluiten. Deze raketten zullen Oekraïne verdedigen tegen de vijandige Russische marine.’