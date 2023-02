Oekraïne móét de oorlog winnen, vindt het hele Westen, maar wat als dat niet lukt?

In Oekraïne dreigt een patstelling te ontstaan tussen twee partijen die de oorlog niet kunnen winnen, maar ook niet willen onderhandelen. Dat laatste kan op termijn toch ­onvermijdelijk worden, om het bloedvergieten te stoppen.

Een jaar na de Russische invasie staat het Westen eensgezind achter Oekraïne. ‘Wij steunen Oekraïne, as long as it takes’, zei de Amerikaanse president Joe Biden maandag bij zijn verrassende bezoek aan Kyiv. ‘Er is geen alternatief voor Oekraïens succes op het slagveld’, zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken deze week.

Maar achter de schermen broeit de twijfel, berichtte Gideon Rachman, de buitenlandcommentator van de Financial Times, na een bezoek aan de veiligheidsconferentie in München. Hoe zal deze oorlog aflopen? Kan Rusland worden gedwongen tot een vrede die voor Oekraïne acceptabel is? Hoelang houden Oekraïne en zijn westerse bondgenoten de strijd vol?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky herhaalde onlangs voor de BBC nog eens dat zijn land niet zal rusten voordat alle door Rusland bezette gebieden zijn heroverd, inclusief de Krim. ‘Westerse functionarissen spreken hem niet publiekelijk tegen. Maar als je ze privé spreekt, zijn er maar weinigen die geloven dat de herovering van de Krim een realistisch oorlogsdoel is’, schreef Rachman deze week.

Oekraïne moet winnen, daarover is iedereen het eens. Maar wat is winnen? Moeten alle Russen uit Oekraïne worden verdreven? Of is het genoeg als Oekraïne niet verliest, en de oorlog wordt beëindigd terwijl Rusland zich terugtrekt achter de grenzen van 23 februari 2022?

Patstelling

Die eerste optie is uiteraard wenselijk. Zij herstelt de territoriale integriteit van Oekraïne, overeenkomstig het internationaal recht. Rusland wordt niet beloond voor zijn agressie, een belangrijk signaal naar andere dictaturen die een militair avontuur overwegen. Maar is het ook haalbaar om de Russen uit de Donbas en de Krim te verjagen? Waarschijnlijk niet, schreef veiligheidsexpert Rob de Wijk in zijn column voor Trouw. De kans is groot dat de oorlog uitloopt op een patstelling.

Openlijke twijfel aan de oorlogsdoelstellingen van Oekraïne is bijna onfatsoenlijk geworden, tegen de achtergrond van de heroïek van de Oekraïners die elke dag vechten tegen een genadeloze dictatuur. Dat merkte ook De Wijk, die na een eerdere column onder meer werd uitgemaakt voor ‘kutnazi’ en ‘de Chamberlain onder de experts’.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Amerikaanse collega Joe Biden eerder deze week tijdens een verrassingsbezoek aan Kyiv. Beeld AFP

Toch is De Wijk niet de enige expert die waarschuwt voor overspannen verwachtingen. ‘Een einde aan de oorlog dat Oekraïne de volledige controle over al zijn internationaal erkende territorium zou geven zou de norm van territoriale integriteit herstellen, maar het blijft een uiterst onwaarschijnlijke uitkomst’, schreef de Amerikaanse denktank Rand Corporation onlangs in het rapport Avoiding a Long War.

Volgens andere experts is echter een totale overwinning van Oekraïne noodzakelijk. Een compromisvrede met Rusland zou slechts een adempauze zijn die de Russen de gelegenheid geeft om nieuwe krachten te verzamelen en opnieuw toe te slaan. Dat is precies wat er gebeurde na de Russische invasie van de Krim in 2014.

Het Duitsland van 1918

Maar de herovering van de bezette gebieden zal Oekraïne evenmin de beoogde veiligheid geven, betoogde veiligheidsexpert Christopher Chivvis van de Carnegie Endowment onlangs in The Economist. ‘Ja, het zou mooi zijn als Oekraïne iets meer van zijn territorium zou terugpakken. Maar tegen welke kosten en welke strategische opbrengsten? Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het Westen Oekraïne nog vele jaren tot het uiterste zou steunen en uiteindelijk Rusland zou dwingen het gehele Oekraïense grondgebied te verlaten, dan nog zou Rusland waarschijnlijk op enig punt de oorlog opnieuw beginnen om zijn verloren gebieden en reputatie te herstellen’, schreef Chivvis.

Een verslagen Rusland zou niet lijken op het schuldbewuste Duitsland van 1945, maar eerder op het Duitsland van 1918: een natie die zich vernederd voelt en op wraak zint. Om niet onder de voortdurende dreiging van een nieuwe invasie van Rusland te leven heeft Kyiv een regime change in Moskou nodig, schrijven de onderzoekers van de Rand Corporation. Ook dat is een onwaarschijnlijk scenario.

‘Oekraïne heeft een rechtvaardige zaak’, schrijft Chivvis, ‘maar zijn oorlogsdoelen zijn niet realistisch.’ Daarom moeten Oekraïne, Rusland en het Westen zo snel mogelijk met elkaar gaan praten, vindt hij. Zelfs een onvolmaakt akkoord is beter dan een slepende oorlog die mensenlevens eist en een land in puin legt, aldus Chivvis. Een soortgelijk pleidooi werd vorige week gehouden door Jürgen Habermas, de bekendste levende filosoof van Duitsland. Het Westen moet naar een compromis streven, betoogde hij in de Süddeutsche Zeitung. Rusland zou geen territorium mogen krijgen dat het sinds begin van de oorlog heeft veroverd, maar zou wel de mogelijkheid moeten worden geboden zijn gezicht te redden.

Kans op escalatie

Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de kans op escalatie, aldus Habermas. Na westerse tanks zullen de vliegtuigen volgen. Wat moet er gebeuren als die ook niet de gewenste doorbraak opleveren? Grondtroepen? ‘Mij gaat het om het preventieve karakter van onderhandelingen op het juiste moment, die verhinderen dat een lange oorlog nog meer mensenlevens eist en verwoestingen veroorzaakt, en ons uiteindelijk voor een keuze zonder uitweg stelt: actief in de oorlog ingrijpen of Oekraïne aan zijn lot overlaten om geen eerste wereldoorlog onder nucleair bewapende machten te ontketenen’, schreef Habermas.

De Süddeutsche loofde Habermas als een belangrijk tegengeluid in deze ‘tijd van neoheroïsche gevoeligheid’, maar de 93-jarige filosoof werd in andere media zwaar bekritiseerd. Habermas is verstrikt geraakt in zijn theorie van het communicatieve handelen die grote nadruk legt op het rationele gesprek, schreef historicus Jan C. Behrends in Die Zeit. Het ‘communicatieve handelen’ van Poetin bestaat echter uit leugens, absurditeiten, dreigementen en geweld.

Oost-Europakenner Behrends verweet Habermas daarnaast een ‘koloniale blik’. Zijn visie op de oorlog draait om het Westen. Wat de Oekraïners ervan vinden, lijkt er niet toe te doen. Maar vanaf het begin van de oorlog heeft het Westen juist gezegd dat alleen Oekraïne over een eventuele compromisvrede met Rusland kan beslissen. ‘Niets over Oekraïne zonder Oekraïne’, schreef de Amerikaanse president Joe Biden in mei 2022 in The New York Times. ‘Ik zal de Oekraïense regering – privé of in het openbaar – niet onder druk zetten om territoriale concessies te doen.’

Uitzichtloos conflict

Alleen een lange oorlog stelt Kyiv in staat de verloren gebieden terug te veroveren. Deze week maakte minister Hoekstra een vergelijking met de Sovjet-bezetting van Afghanistan, die negen jaar duurde. Maar als de oorlog uitmondt in een slepend en schijnbaar uitzichtloos conflict, zal het Westen steeds meer moeite krijgen om Oekraïne te blijven steunen, denkt de Rand Corporation.

Nu al dreigt Oekraïne zijn munitie te verschieten, omdat westerse fabrikanten het tempo van de oorlog niet kunnen bijbenen. Daarnaast wordt de Oekraïense economie met vele miljarden door het Westen overeind gehouden. Ook dat wordt moeilijker als de economie verder stilvalt door de oorlog, terwijl Rusland kan doorgaan met de vernietiging van de civiele infrastructuur. Het is ook de vraag hoelang de westerse publieke opinie Oekraïne wil blijven steunen, zeker als het economisch gaat tegenzitten. In de Verenigde Staten is de steun voor militaire hulp gedaald van 72 procent van de bevolking in mei 2022 naar 58 procent in februari 2023, volgens een poll van Reuters/Ipsos.

Als Oekraïne zou doorstoten naar de Krim, wordt het risico op nucleaire escalatie veel groter, schrijft Rand. Ook de kans op een directe confrontatie tussen Rusland en de Navo wordt groter naarmate de oorlog langer duurt.

De Russische president Vladimir Poetin sprak deze week een stadion in Moskou toe ter gelegenheid van de jaarlijkse Dag van de Verdigers van het Vaderland. Beeld AP

Volgens Rand is het onwaarschijnlijk dat Oekraïne of Rusland een ‘absolute overwinning’ zal boeken. Oekraïne zal er niet in slagen alle Russen te verdrijven, terwijl Rusland Oekraïne niet kan veroveren. Beide partijen zijn op dit moment echter niet geneigd tot onderhandelen, aldus Rand, omdat ze zelf nog in de winst geloven. Oekraïne hoopt te kunnen doorstoten met steeds betere en zwaardere westerse wapens. Rusland gelooft dat het Westen niet het ‘strategische geduld’ heeft om Oekraïne langdurig te ondersteunen. ‘Amerika laat zijn vrienden altijd in de steek. Het zal vroeg of laat gebeuren’, zei ex-president Dmitry Medvedev, nu vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Daarna zal Rusland alsnog winnen, omdat het over grotere reserves beschikt.

Geloofwaardige onderhandelingen

Zo dreigt een patstelling te ontstaan met twee partijen die niet kunnen winnen, maar ook niet willen praten. Zelfs Jürgen Habermas erkent dat niets erop wijst dat Poetin wil onderhandelen. ‘Dit is niet het uur voor de dialoog’, zei de Franse president Macron, die door Poetin in zijn hemd werd gezet omdat hij zo lang in een dialoog met Moskou bleef geloven. ‘We moeten onze steun intensiveren zodat de bevolking van Oekraïne en zijn krijgsmacht de kans op geloofwaardige onderhandelingen kunnen vergroten’, aldus Macron in München.

Voorlopig is dat inderdaad de enige optie. Maar als de strijd op het slagveld vastloopt en de ‘absolute overwinning’ voor Oekraïne onmogelijk blijkt, zullen Oekraïne en het Westen voor een dilemma komen te staan. Na Boetsja en andere oorlogsmisdaden is elke concessie aan Rusland onverteerbaar, maar kan het bloedvergieten alleen worden gestopt door een akkoord met het verachtelijke regime van Vladimir Poetin.