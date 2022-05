Oekraïne meldt ‘onbeschrijflijk moeilijke gevechten’ om Severodonetsk in de Donbas

Een gewonde vrouw wacht op bijstand bij een centrum voor humanitaire hulp in Severodonetsk. Door de zware gevechten is de stad vrijwel afgesloten van de rest van de Donbasregio. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Severodonetsk is de grootste stad van de Donbas die nog in Oekraïense handen is. Rusland moet haar veroveren om de overwinning in de oostelijke regio Loehansk te kunnen uitroepen. De Russische oorlogsmachine beweegt daarom al dagen van drie kanten tegelijk in de richting van de stad, die niet alleen symbolisch groot belang heeft, maar ook belangrijk is als spoorwegknooppunt en springplank naar andere delen van Oekraïne.

Op weg naar dit knooppunt heeft Rusland dit weekeinde naar eigen zeggen Lyman veroverd, een stadje 60 kilometer ten westen van Severodonetsk. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou ook de snelweg naar Severodonetsk inmiddels in Russische handen zijn, daarmee zou de stad helemaal zijn omsingeld. Dit bericht werd door Oekraïne onmiddellijk tegengesproken. Op internet verschenen beelden van Oekraïense militairen op die snelweg bij uitgebrande Russische tanks.

Die beelden bewezen wel dat om de snelweg hevig was gevochten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf toe dat er ‘onbeschrijfelijk moeilijke gevechten’ woedden rondom Severodonetsk. De legerleiding sprak van ‘taaie verdedigende posities’ die de Oekraïners hadden ingenomen rondom de stad.

De trage, maar onstuitbare opmars van het Russische leger in het oosten is een domper na eerdere successen van het Oekraïense leger bij Kyiv en Charkiv, en na de strijd om Marioepol waar de Russen bijna drie maanden werden tegengehouden. Het Oekraïense leger meldde zaterdagavond wel een klein offensief in de zuidelijke regio bij Cherson. Aan dit front zouden de Russen bij een aantal dorpen tot terugtrekken zijn gedwongen.

Getemperd bravoure

De toon van president Zelensky is somberder dan voorheen. Zijn bravoure is getemperd en dit weekeinde gaf hij voor het eerst toe dat de gebieden die in 2014 door Rusland waren geannexeerd – de Krim en delen van de Donbas – ‘niet met militaire middelen heroverd kunnen worden’ zoals hij eerder had beweerd. Dit zou honderdduizenden mensenlevens vergen, aldus de president.

Zijn oproep aan het Westen om snel meer en zwaardere wapens te sturen, klonk dringender dan ooit: ‘Veel hangt nu af van onze partners in het Westen en hun bereidheid Oekraïne te voorzien van alles wat nodig is om de vrijheid te beschermen’, zei hij.

Zelenskys hoop was gevestigd op de wapens die binnenstromen: ‘Deze week verwacht ik goed nieuws.’ Hij vertelde er niet bij wat dat goede nieuws was, maar algemeen wordt ervan uitgegaan dat zijn opmerking verband houdt met de raketinstallaties die de Amerikaanse president Joe Biden heeft beloofd: rijdende raketsystemen (MLRS) waarmee reeksen raketten voor de middellange afstand kunnen worden afgevuurd.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov zei dat ver-dragende houwitsers uit de Verenigde Staten begonnen te arriveren, en ook ‘harpoon’-anti-schipraketten en houwitsers uit Denemarken, ‘genoeg om de hele Russische vloot tot zinken te brengen’.

Russificering

Rusland zette dit weekeinde een volgende stap op weg naar ‘russificering’ van veroverd gebied: het nam de haven van Marioepol weer in gebruik. Dagenlang had het explosieven en mijnen geruimd, waarna het eerste schip kon binnenvaren. Dit schip zou naar verluidt 2.700 ton staal laden en daarmee naar de Russische haven Rostov aan de Don varen. Oekraïne wijst erop dat het staal in de haven van Marioepol Oekraïens eigendom is, en beschuldigt Rusland van piraterij, diefstal en plundering.