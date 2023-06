Oekraïne meldt kleine terreinwinst, video’s tonen verlaten of verwoeste Leopard 2-tanks

Oekraïense op een pantservoertuig nabij de frontlinie bij Bachmoet, waar Oekraïne terreinwinst claimt. Beeld REUTERS

Oekraïne zegt gebied te hebben bevrijd bij de stad Bachmoet, dat vorige maand nog volledig in handen van Rusland viel. Het Oekraïense leger drong het Russische leger op verscheidene posities bij de bezette stad tot 1,4 kilometer terug, zei een woordvoerder van de Oekraïense strijdkrachten zaterdag.

Verklaringen van beide legers zijn moeilijk te verifiëren in de mist van het tegenoffensief. Duidelijk is dat er zaterdag opnieuw zware gevechten plaatsvonden in het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Video’s laten zien dat Oekraïense militairen Russische loopgraven bestormen met behulp van Amerikaanse pantservoertuigen. Een inwoner van een bezet dorp in de provincie Zaporizja meldde zaterdag via Telegram zware explosies bij Tokmak, een stad die Oekraïne moet heroveren om op te rukken naar het grotere Melitopol.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

President Volodymyr Zelensky bevestigde zaterdag voor het eerst dat Oekraïne bezig is met een tegenoffensief, maar zei niet in welk stadium het offensief zich bevindt. Het Oekraïense leger riep de bevolking op geen informatie te verspreiden over het offensief via een video van militairen met hun wijsvinger op hun lip.

Verlaten of vernietigde Leopards

De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag dat het Oekraïense offensief is begonnen. Rusland stelt de Oekraïense aanvallen tot dusverre te hebben tegengehouden. Video’s die zijn verspreid door Russische militaire bloggers en geverifieerd door The New York Times tonen drie verlaten of vernietigde Duitse Leopard 2-tanks van het Oekraïense leger.

Het offensief gaat maanden duren, verwachten militaire deskundigen. ‘Eerste indrukken doen meer denken aan Cherson dan aan Charkiv’, schrijft Michael Kofman, kenner van het Russische leger bij de Amerikaanse denktank CNA. In de provincie Charkiv bevrijdde Oekraïne vorig jaar binnen drie weken een gebied ter grootte van een kwart van Nederland. Het offensief in de provincie Cherson, waar een kleiner gebied werd bevrijd, verliep daarentegen veel langzamer en tegen een hogere prijs: het kostte het Oekraïense leger meer dan drie maanden om het Russische leger te verdrijven van de westoever van de Dnipro.

Ondertussen voert Rusland nieuwe luchtaanvallen uit op Oekraïense steden. In Odesa kwamen zaterdag drie burgers om bij een Russische aanval met Iraanse drones, meldden de Oekraïense autoriteiten. In de provincie Cherson vonden bij een Russische artillerieaanval twee hulpverleners de dood, die bezig waren met de evacuatie van burgers uit huizen die overstroomden door de doorbraak van de Nova Kachovkadam. Zeker 27 mensen worden door de Oekraïense autoriteiten vermist in het overstromingsgebied.