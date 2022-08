Oekraïne leidt Moskou om de tuin: Russen schieten kostbare kruisraketten af op houten nepdoelen

Een echte versie van het Himars-raketsysteem in Oekraïne. Beeld The Washington Post via Getty

De Oekraïners maken met deze afleidingsmanoeuvre, die woensdag werd onthuld door The Washington Post, gebruik van een oorlogstactiek die andere legers ook met succes toepasten. Zo plaatste Irak in 1991 tijdens de Golfoorlog neplanceerinrichtingen van de gevreesde scudraket in de woestijn, waar vervolgens Amerikaanse gevechtspiloten achteraan gingen. Servië nam Navo-piloten beet in 1998, tijdens de Kosovo-oorlog, met houten tanks, ‘verborgen’ onder camouflagenetten.

Met de nep-Himars spelen de Oekraïense generaals handig in op de ongerustheid bij het Russische opperbevel over de verwoestende kracht van het raketsysteem. De Himars-raketten, die met dodelijke precisie munitie- en benzinedepots en commandocentra van de Russen tot op 70 kilometer kunnen vernietigen, worden verantwoordelijk gehouden voor de zware Russische verliezen.

Sinds de Himars in juni op het strijdtoneel verscheen, zou Oekraïne meer dan vijftig belangrijke doelwitten achter de Russische linies hebben vernietigd. Kyiv gebruikt de raketten, die met gps naar hun doel worden geleid, sinds juli ook in het zuidelijke Cherson om in de tegenaanval te gaan. Zo werden drie strategisch gelegen bruggen over de Dnjepr-rivier uitgeschakeld om de Russen bij Cherson te isoleren.

Jacht op de Himars

‘Vernietig, met grote prioriteit, de langeafstandsraketten en artillerie die door de Oekraïense troepen worden ingezet’, zo hield de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe in juli het leger voor. Artillerie-eenheden en de luchtmacht maken nu continu jacht op de zestien Himars-batterijen die de VS hebben geleverd. Moskou en de Russische media melden regelmatig dat een Himars-systeem is vernietigd.

Maar als de Oekraïners moeten worden geloofd, vuurden de Russen vanaf schepen in de Zwarte Zee peperdure Kalibr-kruisraketten af op houten Himars-modellen. Zeker tien Kalibr’s zou het Russische leger in slechts een paar weken hebben afgevuurd op de replica’s, aldus een Oekraïense functionaris tegen de krant. Sindsdien heeft Kyiv de misleidingsoperatie uitgebreid. Hoeveel een Kalibr kost, heeft Rusland nooit bekendgemaakt. Maar de vergelijkbare, meest gebruikte Amerikaanse kruisraket, de Tomahawk, kost zo’n 2 miljoen dollar.

De hoop is dat de Russen, die al kampen met een tekort aan hightechwapens, nog meer van hun geavanceerd wapentuig verkwisten. Russische artillerie-eenheden sturen voortdurend verkenningsdrones de lucht in om op te zoek te gaan naar Oekraïense eenheden. Behalve op de Himars-systemen maken de Russen ook jacht op de 126 Amerikaanse M777-houwitsers die Oekraïne eveneens met succes inzet in de strijd.

‘Als een drone zo’n systeem ziet’, zegt een Oekraïense functionaris over de houten Himars, ‘lijkt het op een zeer belangrijk doelwit.’ De dronebeelden die de raketschepen in de Zwarte Zee zien, worden vervolgens gebruikt om de Kalibr-kruisraketten af te vuren. Overigens is ook Moskou niet vies van het gebruik van nepwapens. Het Russische leger maakt al jaren gebruik van onder meer opblaasbare gevechtsvliegtuigen op ware grootte om vijanden en inlichtingendiensten om de tuin te leiden.