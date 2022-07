Oekraïne kreeg honderd geweren voor sluipschutters van Nederland. Is te achterhalen hoe die zijn ingezet?

Een Amerikaanse soldaat tijdens een training met het sluipschuttersgeweer Barrett. Nederland heeft onder andere tien van deze geweren naar Oekraïne gestuurd. Beeld Leger VS

‘De Oekraïners hebben hele goede scherpschutters en ze schakelen de Russen links en rechts uit’, zei de Amerikaanse oud-generaal en voormalig CIA-directeur David Petraeus in maart over de liquidatie van een handvol Russische generaals. De invasie was toen amper een maand oud. Petraeus, ooit de hoogste Amerikaanse commandant in Irak en Afghanistan, was stomverbaasd. Nog nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog had een modern leger in een oorlog zoveel generaals verloren.

Hoe de meer dan driehonderd officieren om het leven kwamen, is niet precies duidelijk. Rake schoten van sluipschutters, artilleriebeschietingen en drone-en luchtaanvallen worden het vaakst genoemd als oorzaak.

Tot de Russische inval verkeerden de Oekraïense sluipschutterseenheden in een belabberde toestand. Er waren onvoldoende goed getrainde sluipschutters. Gebrek aan geld zorgde er onder andere voor dat de militairen, onder wie veel vrijwilligers, het moesten doen met oude Russische Dragunov-geweren. Tijdens missies surften ze voortdurend op Amerikaanse wapensites, op zoek naar Westerse hightechgeweren, munitie en kijkers die ze graag wilden hebben. Sommigen bestelden zelfs voor zo’n zesduizend dollar een geweer in de VS en hoopten dat het nog voor de Russische inval per post zou worden bezorgd.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: A recently-posted photo of a #Ukrainian combatant.



The fighter can be seen with an uncommon "Accuracy International" AX308 sniper rifle and a VPR-308 sniper rifle.

Both of the rifles feature suppressors as well. pic.twitter.com/BLECX8yWIp — War Noir (@war_noir) 25 mei 2022

Accuracy-geweren

De opvallende Oekraïense sluipschuttersuccessen waarover het Oekraïense leger, Petraeus en sommige militaire deskundigen reppen, roepen de vraag op hoe de Nederlandse geweren tot nu toe zijn ingezet. De 90 Accuracy-geweren die Den Haag leverde, staan al lang bekend als behorend tot de beste van de wereld. Met deze Britse precisiegeweren kregen de Oekraïense sluipschutters de mogelijkheid de Russen te doden op ruim een kilometer afstand.

In 2009 vestigde een Britse scherpschutter een record door op een afstand van 2.475 meter twee Talibanstrijders te doden met dit geweer. Dat was opmerkelijk omdat het officiële bereik maximaal 1,1 kilometer is. Prijs van de duurste versie van de Accuracy: zo’n 18 duizend euro.

De tien Barretts die Kyiv ook kreeg, zijn eveneens zeer geliefd bij de Oekraïners omdat een licht gepantserd voertuig ermee kan worden doorboord. Dit Amerikaanse geweer stelt de Oekraïners in staat om met een kogel met een zwaar kaliber toe te slaan tot zo’n twee kilometer.

A Ukrainian female sniper who goes by “Ugoliok” which means charcoal.🔥 pic.twitter.com/WOQHPMu2WC — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) 3 april 2022

Schietinstructeur

Beide wapens worden al jaren met succes gebruikt door Nederlandse sluipschutters, die behalve voor het uitschakelen op grote afstand van de vijand ook worden ingezet voor verkenningen en het vergaren van inlichtingen. Zij moeten dan in of vlakbij vijandelijk gebied opereren om bijvoorbeeld de artillerie te helpen bepaalde doelwitten aan te vallen.

‘Wat ik doe, mag van mij onbekend blijven voor de rest van de wereld’, zei een Nederlandse commando in 2015 de Defensiekrant. Hij was toen in Mali, waar hij met zowel de Accuracy als de Barrett schoot. De commando, die ook was ingezet in Irak en Afghanistan, stond toen te boek als de beste scherpschutter van de krijgsmacht.

Kort voor de invasie gaf de Oekraïense schietinstructeur Ruslan Shpakovych al aan dat de leverantie van betere geweren en ander materieel flink zou schelen. Shpakovych verzorgt al jaren trainingen voor sluipschutters van het Oekraïense leger. ‘Het kan nog tien jaar duren voordat Oekraïne een hoger niveau in sluipschuttersoorlogvoering bereikt’, aldus de instructeur tegen de nieuwssite Euromaiden, twee weken voor de inval.

‘Met meer adequate middelen en ondersteuning, zullen Oekraïense sluipschutters beter in staat zijn de opmars van Russische troepen te voorkomen en Moskou een hoge prijs te laten betalen voor zijn agressie’, aldus Shpakovych, die namens de Oekraïense organisatie Come Back Alive ook helpt geld in te zamelen om spullen te kopen voor het leger.

Dutch snipers from the Air Mobile Brigade have been on an international sniper training course in the mountains of Austria, wielding their AX338 rifles.

Photo: @robinvandertuin (IG) #accuracyinternational #choiceofprofessionals pic.twitter.com/QlRnnRP8If — Accuracy International Ltd (@AccuracyLtd) 24 september 2018

Onderweg naar Oekraïne

De broodnodige hulp komt sneller dan Shpakovych ooit had gedacht, in de vorm van de honderd moderne Nederlandse geweren. Een week voor de inval maakt het kabinet bekend dat de geweren naar Oekraïne worden gestuurd, samen met onder andere luchtdoel- en antitankwapens, zodat het land zich kan verdedigen. Ook krijgen de Oekraïense scherpschutters 30 duizend kogels tot hun beschikking.

De geweren zijn een nadrukkelijk verzoek van Kyiv. Nederland is dan, samen met Tsjechië, een van de weinige landen die scherpschuttersgeweren leveren aan Oekraïne. De Oekraïners komen niet uit bij Nederland omdat ons land uitblinkt op dit terrein. Kyiv wil de effectiviteit van de sluipschutters verbeteren en Nederland had, net als zoveel andere West-Europese landen, moderne geweren in het arsenaal. Een voordeel voor Nederland is dat de levering niet ten koste gaat van het eigen leger. De 90 Accuracy-geweren worden niet meer gebruikt en liggen in de opslag.

Op 25 februari, een dag na de invasie, is al een deel van de wapens onderweg naar Oekraïne. ‘Vrijwel alle spullen zijn inmiddels verstuurd’, maakt Nederlands hoogste militair Onno Eichelsheim op 1 maart bekend. Die dag wordt bekend dat de eerste Russische generaal, Andrej Soechovetski, is gesneuveld. In Rusland en Oekraïne wordt gemeld dat hij bij Hostomel, bij Kyiv, door een sluipschutter is gedood. Onduidelijk is echter of de Nederlandse geweren dan al in Oekraïense handen zijn.

In de weken daarna wordt het Kremlin opnieuw in verlegenheid gebracht door de dood van nog meer generaals en lagere officieren. Eind april blijkt uit een onderzoek van de Russische nieuwssite Mediazona dat tot dan toe zeker 317 officieren zijn gedood bij de strijd. Van kolonels tot majoors. Omdat de invasie in die weken niet goed verloopt, vertonen de generaals zich dichter bij het front om de boel vlot te trekken. Omdat ze ook gebruik maken van onbeveiligde communicatie, zoals mobiele telefoons, zijn ze nog kwetsbaarder en makkelijk op te sporen door de Oekraïners.

Gisteren aangekondigd, vandaag take-off 💪 https://t.co/DWu2c7iZu3 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) 27 februari 2022

Berlijn: ‘Link kan ik me voorstellen’

Het Oekraïense leger en de regering steken niet onder stoelen of banken dat op dat moment een gerichte campagne gaande is om de leiding van het Russische invasieleger te onthoofden. Van de VS krijgen ze cruciale informatie over de locatie van Russische eenheden, zoals van het mobiele hoofdkwartier dat steeds wordt verplaatst.

Oekraïne zwijgt hoe de Nederlandse wapens tot nu toe zijn ingezet. Het is oorlog en over gevoelige operaties, zoals van de sluipschutterseenheden, praat je niet. Nederland zegt niet door Oekraïne op de hoogte te zijn gesteld over hoe en waarvoor de honderd geweren zijn gebruikt. ‘Wij houden niet bij wat ze ermee doen’, aldus een Defensie-woordvoerder. ‘Want het is niet meer van ons. Ik kan niet uitsluiten dat de wapens die door Oekraïne voor bepaalde doeleinden zijn gebruikt, afkomstig zijn uit Nederland. Maar ze doen dat met Oekraïense wapens. Want na de levering zijn ze van Oekraïne. En Oekraïne gebruikt de wapens waarvoor ze bedoeld zijn.’ Kortom: Nederland is niet in oorlog met Rusland en niet Den Haag maar Kyiv gaat over de inzet van de geweren.

Militaire deskundigen verschillen met elkaar van mening over of de geweren een belangrijke rol hebben gespeeld. Generaal b.d. Dick Berlijn had tussen 2004 en 2008 als Commandant der Strijdkrachten weet van alle Nederlandse missies. Ook die van het Korps Commandotroepen, de elite-eenheid met de beste sluipschutters van de krijgsmacht. ‘Met het uitschakelen van leidinggevende hoge officieren verzwak je een eenheid’, zegt hij. ‘Die kan daardoor stuurloos worden. Door goede intelligence − bijvoorbeeld door het afluisteren van het radioverkeer − probeer je die hoge officieren te vinden. Je moet dan nog wel over de middelen beschikken om die persoon uit te schakelen. Het blijft speculeren, maar de link met de Nederlandse geweren kan ik me wel voorstellen.’

‘Wij weten natuurlijk niet hoe al die generaals en officieren om het leven zijn gekomen’, benadrukt Berlijn. ‘Ze zijn niet allemaal door sluipschutters gedood. Maar de Nederlandse geweren zijn goede en moderne wapens. Als je zeker weet dat je doelwit ter plekke is en je kan hem identificeren tussen al die andere militairen, dan scheelt het enorm als je in oorlog zo’n langeafstandswapen tot je beschikking hebt. Het is heel goed mogelijk dat ze een rol hebben gespeeld.’

Ukrainian SSO sniper firing at Russian soldiers. https://t.co/1sGlxa3o9m pic.twitter.com/vf0pORqhMp — Rob Lee (@RALee85) 1 juli 2022

Cobelens: ‘Vergezocht’

De Amerikaanse militaire website ‘1945’, die onder andere veel bericht over het materieel van sluipschutterseenheden, denkt ook dat de Nederlandse leverantie van invloed is geweest. ‘Een deel van hun succes is het gebruik van sluipschuttersgeweren die zijn geschonken door landen als Tsjechië en Nederland’, concludeert de Amerikaanse oud-militair Brent Eastwood over de activiteiten van de Oekraïense sluipschutters. ‘Met deze geweren en een gemotiveerde sluipschutter zullen de Russen in problemen blijven komen.’

Oud-directeur Pieter Cobelens van de militaire inlichtingendienst MIVD is echter niet overtuigd. ‘Die link vind ik eerlijk gezegd vergezocht’, aldus de generaal-majoor b.d.. Als directeur Operaties van Defensie was hij ooit verantwoordelijk voor de Nederlandse inzet in Irak en Afghanistan. Cobelens betwijfelt of Oekraïne, dat pas in 2017 serieus begon met het trainen van militaire scherpschutters, wel genoeg goede schutters in huis heeft voor zo’n gerichte onthoofdingscampagne tegen de Russen.

Zonder goede scherpschutters, betoogt hij, heb je niets aan een hightechgeweer. Cobelens: ‘Het gaat om de man achter dat geweer. Die moet enorm veel training hebben gehad. Je moet ook in staat zijn om dichtbij het doelwit te komen. Je moet achter de linies kunnen opereren. Nee, ik vind die link far fetched.’

Welke operaties de Oekraïners hebben uitgevoerd met de Nederlandse geweren, zal wellicht nooit naar buiten komen. Tenminste, zolang de oorlog duurt. Alle eenheden zijn op slot, niemand mag praten. In het openbaar zeggen wat je hebt uitgespookt, is in het wereldje van de sluipschutters not done. Zo probeerde The Washington Post, die vlak voor de invasie op bezoek was bij zo’n eenheid, direct na de invasie weer contact te leggen met de geïnterviewde sluipschutters. Niemand liet iets van zich horen.