Oekraïne in ‘goede en sterke positie’ om Russen aan te vallen en te verrassen, volgens VS en Navo

Oekraïense militairen op een weg bij Bachmoet, dat al maanden door Rusland wordt belegerd. Beeld AFP

De hoogste Amerikaanse militair in Europa, generaal Christopher Cavoli, en Navo-baas Jens Stoltenberg spraken de afgelopen dagen hun vertrouwen uit in de Oekraïense gevechtskracht, temidden van toenemende speculaties over de start van het voorjaarsoffensief. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het Oekraïense leger zal toeslaan, of waar: in het oosten in de Donbas of in het zuiden nabij de Krim.



De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov hintte er echter vrijdag op dat het niet lang meer zal duren. ‘Met Gods wil en als het weer het toelaat, zullen we het doen’, aldus Reznikov. Hij zei dat het leger al vrijwel klaar stond om het voorjaarsoffensief te beginnen. Volgens hem zullen de nieuwe moderne wapens die het Westen heeft geleverd een ‘ijzeren vuist’ vormen richting de Russen.

De afgelopen weken werd juist in twijfel getrokken of het Oekraïense leger wel sterk en goed voorbereid is voor het langverwachte offensief. Geheime stukken die zouden zijn gelekt door de Amerikaanse militair Jack Teixeira, wekten de indruk dat de training en bewapening van de aanvalsmacht niet voorspoedig verliep. Deze documenten waren echter van februari en maart en dus niet actueel.

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Reznikov doelde met zijn opmerking over de nieuwe wapens op de bijna tweeduizend pantservoertuigen en tanks die het Oekraïense leger in de afgelopen tijd heeft gekregen. Cavoli, die ook de hoogste militaire commandant is van de Navo, en Stoltenberg zeggen dat nu vrijwel al het gevechtsmaterieel dat het westen heeft toegezegd voor het offensief, zich al in Oekraïne bevindt. Het gaat onder andere om meer dan 1.550 pantserwagens en 230 tanks, bestemd voor de negen gevechtsbrigades die zijn opgeleid door de VS en andere Navo-lidstaten.

Op Twitter was vrijdag een van de acht Leopard-2-tanks te zien die Canada heeft geleverd, ergens op een onbekende locatie in Oekraïne. Kyiv heeft verder moderne Britse Challenger-tanks gekregen. Voor zover bekend hebben de Russen geen grootschalige aanvallen ondernomen de afgelopen weken in West-Oekraïne om te voorkomen dat het zware gevechtsmaterieel via onder andere Polen het land binnenkwam.

Generaal Cavoli, hoofd van het European Command van het Amerikaanse leger en de hoogste bevelhebber van de Navo. Beeld Getty Images

Geheim aanvalsplan

Ook heeft Oekraïne ‘grote hoeveelheden’ munitie gekregen om het offensief vol te kunnen houden. ‘Dit zal Oekraïne in een sterke positie brengen om bezet gebied te blijven heroveren’, aldus Stoltenberg in het Navo-hoofdkwartier. Met de drie brigades die Kyiv zelf heeft getraind en bewapend, beschikt het Oekraïense opperbevel in totaal over zo’n 50 duizend militairen om in de aanval te gaan.

Een Oekraïense brigade bestaat uit zo’n vierduizend soldaten. Volgens Cavoli is de aanvalsmacht goed uitgerust voor het offensief. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we al het materiaal hebben geleverd dat ze nodig hebben’, aldus de viersterrengeneraal opvallend optimistisch tijdens een hoorzitting eerder deze week in het Congres.

Cavoli maakte er geen geheim van dat de VS uitvoerig met Oekraïne hebben overlegd over hun geheime militaire plan en wat ze nodig hebben. ‘Natuurlijk hebben wij met ze hieraan gewerkt’, aldus de commandant van alle Amerikaanse militairen in Europa. ‘Elke strijdmacht kan altijd meer van alles gebruiken. Maar volgens de modellen die wij zeer zorgvuldig met hen hebben uitgewerkt, bevinden de Oekraïners zich in een goede positie.’

USA🇺🇸 announced a $325 million military aid package for Ukraine🇺🇦



-HIMARS Ammunition

-Precision Aerial Munitions

-155mm and 105mm Shells

-TOW Anti-Tank Missiles

-AT4 Anti-Armor Rockets

-4 Logistics Support Vehicles

-Port/Harbor Security Equipment

-9 million Small Arms Ammunition pic.twitter.com/0VVzjy14jT — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 19 april 2023

Zwakke punten

De topmilitair erkende wel dat de Oekraïners op een aantal gebieden nog militair tekort schieten. Maar om de Russen niet aan waardevolle informatie te helpen, zweeg hij hierover. Cavoli: ‘Ze hebben een aantal zwakke punten waarover ik liever niet in het openbaar praat. Maar we hebben er alle vertrouwen in.’

Cruciaal voor het succes van het offensief zal vooral zijn of de Oekraïners in staat zijn om gecoördineerd te werk te gaan. Diverse krijgsmachtdelen, van de artillerie en de gepantserde eenheden tot de luchtmacht, zullen gezamenlijk moeten optreden als ze de aanval openen op de Russische stellingen. Deze zogeheten ‘combined arms warfare’ was onder andere cruciaal in de twee Golfoorlogen die de VS sinds 1991 tegen het Iraakse leger voerden.

Maar het Oekraïense leger is zo'n goed gecoördineerde aanpak tijdens een grootschalig gemechaniseerd offensief, ook na een jaar oorlog voeren, niet gewend. Duizenden Oekraïense militairen zijn daarom de afgelopen maanden in Duitsland opgeleid door het Amerikaanse leger om deze strijdmethode toe te passen.

Bakhmut, Donetsk Oblast, A Ukrainian drone from the 77th Airmobile Brigade watches a quartet of US-supplied JDAMs hit a Russian supply point. pic.twitter.com/igWhslFm9b — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 25 april 2023

Verrassingsaanval

Het Westen hoopt dat met name de Leopards en de Challengers het verschil zullen maken als de Oekraïense eenheden samen optrekken. Een tegenvaller voor Kyiv is dat de 31 Amerikaanse Abrams-tanks, die behoren tot de beste in de wereld, niet zullen deelnemen aan het begin van het voorjaarsoffensief. Deze worden pas tegen de herfst geleverd.

Het Russische leger zit ondertussen niet stil. Uit satellietbeelden blijkt al maanden dat ze langs de ruim duizend kilometer lange frontlinie werken aan barricades, loopgraven en tankwallen om te voorkomen dat de Oekraïense eenheden met hun zware materieel doorbreken. Uit onderzoek van persbureau Reuters bleek donderdag dat de Russische verdedigingslinie vooral in de zuidelijke regio Zaporizja en het gebied richting de Krim het sterkst is.

Dit duidt erop dat Moskou zich zorgen maakt dat Oekraïne hier wil toeslaan. Kyiv zou met een verrassingsaanval in het zuiden de Krim kunnen afsluiten. Dit gebied, geannexeerd in 2014 door Moskou, wordt gebruikt om de Russische eenheden in bezet gebied te bevoorraden en om Oekraïne vanuit de lucht en de zee aan te vallen met onder andere kruisraketten.