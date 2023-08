Oekraïne: ‘humanitaire vaarroute’ voor schepen in havens aan Zwarte Zee •Twaalf vermisten na explosie bij Russische fabriek voor nachtzichtapparatuur

Polen wil tot 10 duizend extra soldaten naar de grens met Belarus sturen om de grenswacht te versterken, aldus minister van Defensie Mariusz Blaszczak. Vierduizend van hen zouden samen met de grenswacht patrouilleren, de rest wordt in reserve gehouden. Dit moet Belarus ervan weerhouden een aanval te overwegen, zegt hij.

Sinds een groot deel van de Wagner-huurlingen uit Rusland naar Belarus zijn verplaatst, in navolging van hun mislukte rebellie in juni, maakt Polen zich zorgen over zijn veiligheid. Belarus houdt momenteel militaire oefeningen nabij de grens. De Belarussische dictator Alexandr Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van Poetin, claimt dat hij Wagnerstrijders ervan moet weerhouden om Polen aan te vallen.

De Poolse oppositieleider Donald Tusk beschuldigt de rechts-populistische regeringspartij PiS er intussen van angst op te stoken in aanloop naar de Poolse parlementsverkiezingen, in oktober. De partij ontkent dit.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) ziet intussen signalen dat Wagner bezig zou zijn Belarus te verlaten. Een Russische bron en een met Wagner geaffilieerde bron melden dat strijders per bus naar Rusland worden gebracht, mogelijk omdat Loekasjenko er ten onrechte vanuit ging dat Rusland hun aanwezigheid zou bekostigen. Deze claims zijn speculatief, aldus ISW, en visueel bewijsmateriaal ontbreekt.

Niels Waarlo