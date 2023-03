Oekraïne heeft veel, heel veel munitie nodig in deze ‘meest kritieke fase’

Een Oekraïense militair bij lege hulzen van gebruikte mortiergranaten in Bachmoet, waar de situatie kritiek is. Beeld Yasuyoshi Chiba / AFP

‘Iedere dag zoeken we elke hoek van de wereld af op zoek naar geschikte munitie.’ Zo typeerde de Amerikaanse buitenlandminister Blinken onlangs de koortsachtige pogingen om Oekraïne te helpen aan voldoende wapens en munitie. Aan het front beleeft Oekraïne nu ‘de meest kritieke fase’, zegt Gustav Gressel van de European Council on Foreign Relations daarover tegen de Volkskrant.

‘Dan gaat het om alle soorten munitie’, zegt hij. Bekend is de grote behoefte aan 155mm-patronen voor de houwitsers, ‘maar ook de 120mm-mortiergranaten raken op, zeggen Oekraïners’. Die zijn belangrijker geworden nu er steeds meer gevechten op nabije afstand zijn.

Hoewel het inmiddels meer dan een jaar na 24/2 is, de dag dat Ruslands tweede invasie van Oekraïne begon, beginnen sommige consequenties van de oorlog nu pas goed door te dringen tot westerse politici. Zij hebben gewaarschuwd voor een lange oorlog en zich gecommitteerd aan een Oekraïense ‘zege’.

Maar zij komen er langzaamaan achter dat de industriële infrastructuur die vereist is om het vol te houden niet meer is toegerust voor zo’n grote grondoorlog. Dit geldt niet alleen voor de Europese landen: zelfs de VS lopen tegen beperkingen aan. Want ook de Amerikaanse industrie, concludeerde de Amerikaanse denktank CSIS, opereert nog op ‘vredestijdtempo’. En ook daar raken sommige munitievoorraden uitgeput.

Simulaties Taiwan

Oekraïne heeft ze in Washington ook aan het denken gezet over een mogelijk groot conflict in Azië. Uit simulaties van een Chinese aanval op Taiwan bleek volgens CSIS dat ‘cruciale munitie’, zoals die voor langeafstandsprecisiewapens, binnen een week verschoten zou zijn. ‘Dat ondermijnt de afschrikking van China’, concludeert de denktank. Een van de redenen om geen Atacms-langeafstandsraketten te leveren, waar Kyiv om smeekt, is de vrees dat de VS er dan zelf onvoldoende van in voorraad houden.

De omvangrijke Amerikaanse wapenhulp aan Oekraïne – er is meer dan 44 miljard euro toegezegd – heeft de voorraden van sommige soorten munitie en wapens uitgeput. Met oude productietijden zou het zeven jaar kosten om de Javelin-antitankraketten die de VS de eerste zes maanden na 24/2 leverde te produceren. De voorraden 155mm-patronen voor de houwitsers waren zo geslonken (na levering van meer dan een miljoen patronen) dat de VS overschakelden op levering van houwitsers die met 105mm-patronen schieten.

Europese landen, die naar rato gemiddeld de helft minder aan defensie uitgeven, kampen met nog veel grotere problemen. Grote oorlogen waarin zoveel munitie wordt verschoten vielen buiten het denkraam. ‘Wij zijn gaan denken dat de relatie tussen defensie en industrie is als een bedrijf dat een auto koopt’, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz daarover. ‘Nu begrijpen we dat we voor onze veiligheid een permanente productie nodig hebben van de belangrijkste wapens die we gebruiken.’

Productie vervijfvoudigen

De grote landen zijn inmiddels in beweging gekomen. Een Amerikaanse fabriek die 155mm-patronen maakt, zal binnen twee jaar de productie vervijfvoudigen. Amerika’s topgeneraal Mike Milley zegt dat oude aannames over voorraden munitie overboord moeten en dat er veel meer in moet worden geïnvesteerd. In Europa was Frankrijk het eerste land dat sprak van de noodzaak over te gaan op een ‘oorlogseconomie’, maar inmiddels zijn Berlijn en de Europese Commissie in Brussel ook wakker.

Het probleem is dat er tussen wakker worden en hogere productie een lange tijd kan zitten. Zo heeft de Duitse regering een fabriek gekocht die vanaf komende zomer de munitie gaat maken voor de Gepards (gepantserde mobiele luchtafweersystemen) die Berlijn aan Kyiv heeft geleverd. Tot die productie op stoom komt, wordt de wereld afgestruind naar munitie. Daarvoor heeft Berlijn, zegt Gustav Gressel, de landen benaderd die ook Gepards gebruiken. ‘Van Brazilië kregen ze niks, maar Qatar levert wel iets.’

Inmiddels worden ook andere, lang opgedroogde bronnen van munitie herontdekt. The New York Times schreef over een fabriek in Bulgarije die, na maar liefst 35 jaar te hebben stilgelegen, de productie van 122mm-patronen hervat. Ook andere oud-Warschaupactlanden waar ooit munitie werd gemaakt die Oekraïne nog gebruikt, worden afgestroopt om Oekraïne door deze moeilijke periode te helpen.

Langlopende contracten

Gelukkig, zegt Gressel, ‘bewegen de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, en de Europese Commissie in de juiste richting. Want alleen de gezamenlijke inkoop van munitie en uiteindelijk ook wapensystemen, biedt echte oplossingen.’ Aan beide zijden van de oceaan wordt weer teruggekeerd naar langlopende contracten met defensiebedrijven, maar dat is niet voldoende. Gressel: ‘Wat je nodig hebt zijn bulk-aankopen van bepaalde munitie of wapensystemen.’

Om dat mogelijk te maken moeten Europese landen af van de enorme verscheidenheid aan systemen die ze gebruiken, en moeten ze kiezen voor meer standaardisering. Gressel: ‘Je zou denken dat die les nu getrokken wordt, maar ik zie het nog niet.’ Ook het Europees Defensieagentschap concludeert dat er in Europa meer aan defensie wordt uitgegeven, maar minder samengewerkt.

Wel blijft Gressel optimistisch over het plan dat hij maanden geleden mede schreef om een paar honderd oudere Leopard-tanks in Oekraïne te krijgen, ondanks de trage aanloop. ‘Vooral van die oude variaties van de Leopard zijn er veel beschikbaar, bijvoorbeeld in Spanje en Zwitserland.’ Dat laatste land kan ze niet aan Oekraïne leveren, maar wel aan EU-landen. Vaak vergen ze wel drastisch onderhoud en reparatie. ‘Maar als je hiervan een Europees project maakt, geef je een land als Spanje de politieke ruimte om over de brug te komen.’

De VS geloven ondanks de huidige problemen dat ze wel ‘het arsenaal van de democratie’ zullen blijven nu de steven wordt gewend. Maar voor sommige urgente Oekraïense noden komt die industriële ommekeer in Amerika en Europa te laat, wat leidt tot nieuwe initiatieven in Brussel en tot de smeekbede van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock aan andere, vooral niet-Europese landen: ‘Help ons alsjeblieft de tijd te overbruggen tot onze productie op gang komt.’