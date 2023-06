Oekraïne heeft op verschillende plekken aan het front de aanval ingezet, eerste Leopard 2 gezien

Oekraïnse soldaten eerder deze week bij Bachmoet, waar de gevechten de laatste dagen ook heviger zijn geworden. Beeld AP

Inmiddels zijn ook de eerste foto’s gepubliceerd van een moderne Leopard 2 tank actief aan deze zuidelijke frontlinie. Deze tanks zijn afgelopen maanden door westerse landen aan Oekraïne geschonken. Oekraïne had al aangekondigd dat er deze lente een groot offensief zou komen om het Russische leger te verdrijven, maar geeft uit tactische overwegingen geen details over het aanvalsplan.

Militaire analisten houden er rekening mee dat er vooral langs de zuidelijke linie tussen Kamjanske (aan de Dnipro-rivier) en Voehledar flink gevochten gaat worden. Bij een doorbraak op deze linie kan het Oekraïense leger mogelijk een opmars maken richting de bezette stad Melitopol en uiteindelijk ook een aanval inzetten op de Krim.

Over de auteurs

Xander van Uffelen is chef van de redactie datajournalistiek van de Volkskrant. Eerder was hij chef van de economieredactie en de redactie binnenland. Erik Verwiel is specialist in het bestuderen van beelden en openbare bronnen.

Op diverse fronten wordt er inmiddels hevig gevochten. Donderdag zijn er veel berichten dat er aanvallen zijn bij Orichiv, iets ten oosten van Kamjanske. Eerder deze week heeft Oekraïne aanvallen uitgevoerd aan het front ten westen van Voehledar. Ook de gevechten noordelijker bij Bachmoet zijn de laatste dagen geïntensiveerd. De aanvalsgolven hebben voor zover bekend nog niet geleid tot omvangrijke terreinwinst.

Oekraïense burgers worden opgeroepen geen details te delen via sociale media. De meeste informatie over de aanvalsgolven is daardoor afkomstig van Russische militaire bloggers. Deze veelal extreem-nationalistische bloggers zijn vaak kritisch over het Russische leger. Maar hun informatie is, zeker als er meldingen worden gemaakt van een Oekraïense opmars, tot op heden vaak betrouwbaar gebleken. Diverse bloggers spreken momenteel vooral van intense gevechten op diverse plekken.

Het offensief is begonnen, zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. ‘Sterker nog, we kunnen zeggen dat we de beginfase van het offensief al voorbij zijn. In de afgelopen weken had Oekraïne al operaties diep achter het front om logistieke knooppunten uit te schakelen. Over de hele breedte van het front begint nu de volgende fase: de gevechten op en rond loopgraven.’

Bij de aanval van Oekraïne worden naar alle waarschijnlijkheid ook de nieuw geleverde westerse tanks ingezet. Donderdag publiceerde een pro-Russisch Telegram-kanaal enkele beelden van een Leopard 2-tank. Op de dronebeelden is een kolonne van vijf voertuigen te zien, waaronder twee Leopard 2-tanks. De legervoertuigen zijn woensdag ingezet nabij het plaatsje Orichiv in de provincie Zaporizja. De locatie van de beelden is geverifieerd en er zijn geen aanwijzingen dat er met de beelden is geknoeid.

De eerste beelden van Leopard 2-tanks aan het front in Oekraïne. Beeld Telegram

Oud-commandant De Kruif denkt een Leopard 2A4 te zien, maar durft dat niet met zekerheid te zeggen. Als het waar is, zegt luitenant-kolonel en genie-officier Carel Sellmeijer, moet je je ook afvragen wat het betekent. ‘Het kan erop wijzen dat de Oekraïners daar een serieuze aanval ondernemen, maar het kan ook ingezet worden voor misleiding, zodat de Russen juist denken dat het grote offensief daar plaatsvindt en zij veel legereenheden naar die plek sturen.’

Door westerse landen zijn er de afgelopen maanden enkele tientallen Leopard 2-tanks geleverd. Nederland heeft samen met Tsjechië 14 Leopard 2-tanks gekocht om te leveren. Eerder dook er al een foto op van een door de Russen vernietigd Frans gevechtsvoertuig.