Oekraïne geeft toe dat opmars van het leger uiterst traag verloopt en vreest voor Russische aanval op kerncentrale

De Oekraïense president Zelensky buigt zich met een legercommandant over een stafkaart, maandag tijdens een bezoek aan het front. Beeld Reuters

Voorbij het dorp Krasnohorivka, enkele kilometers ten westen van de stad Donetsk, heeft het Oekraïense leger gebied veroverd dat al jarenlang in handen was van de Russen. De intenties van president Zelensky zijn duidelijk: ‘Voor ons is Oekraïne heel Oekraïne’, zei hij vorige zomer. ‘De Donbas is Oekraïne. De Krim is Oekraïne. We zullen het terugkrijgen, op welke manier dan ook.’

Het zijn lichtpuntjes in een vooralsnog bescheiden opmars. Na drie weken offensief heeft Oekraïne nu negen dorpen ingenomen, een gebied van 130 vierkante kilometer. Het gaat ‘langzamer dan verwacht’, gaf Zelensky afgelopen week toe. Hij wees op de vele mijnen die het offensief bemoeilijken. Een gebied ter grootte van negen keer Nederland is door het Russische leger met mijnen ingezaaid.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War constateert dat Rusland zijn verdediging beter op orde heeft dan tijdens eerdere Oekraïense offensieven. Tot dusver zijn er ook geen aanwijzingen dat de Wagner-opstand van afgelopen weekend invloed heeft gehad op de Russische slagvaardigheid aan het front.

Terwijl soldaten in Moskou zaterdag klaarlagen om de stad te verdedigen tegen de Wagner-huurlingen, lanceerde het Russische leger de grootste reeks bombardementen op Oekraïne sinds maanden. Onder meer veertig kruisraketten werden afgeschoten. Daarbij vielen zeker drie doden.

Kleine terreinwinst

Na het weekend boekte Oekraïne een kleine terreinwinst. Maandag was een ‘gelukkige dag’, zei Zelensky. Het dorpje Rivnopil in de provincie Donetsk werd heroverd en Russische strijdkrachten bij een kanaal nabij Bachmoet werden teruggedrongen. ‘Ik wens onze jongens meer van zulke dagen’, zei Zelensky in een videotoespraak.

Ook zouden Oekraïense soldaten terrein hebben veroverd aan de overkant van de Dnipro-rivier, vlakbij de stad Cherson, berichtten Oekraïense en Russische media. Met speedboten zouden ze bij de Antonivsky-brug zijn overgestoken. De route langs de rivier is de snelste weg naar de Krim, het schiereiland dat sinds 2014 wordt bezet door Rusland. Kyiv heeft deze informatie nog niet bevestigd.

Onder andere bij de stad Melitopol proberen Oekraïense strijdkrachten het Russische leger te verzwakken door vanuit de lucht de bevoorrading en commandocentra onder vuur te nemen. Hierbij wordt vooral de Britse kruisraket Storm Shadow gebruikt, die doelen tot op meer dan 250 kilometer kan uitschakelen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei maandag dat de inzet van de kruisraket een succes is en de Russen klappen toebrengt.

Er is meer militaire steun op komst. Maandag besloten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU om nog eens 3,5 miljard euro extra vrij te maken voor Oekraïne. Het gaat om de Europese Vredesfaciliteit (EPF), een militair fonds waarin nu meer dan 12 miljard euro zit voor de periode tot en met 2027. Met het geld worden zowel wapens gestuurd als Oekraïense militairen opgeleid. Ook de Verenigde Staten (500 miljoen dollar) en Australië (110 miljoen dollar) zegden een nieuw militair steunpakket toe.

Kerncentrale in Zaporizja

Die stroom aan Westerse leveranties zal de komende periode niet afnemen. Het roept de vraag op met welke strategie de Russische legerleiding komt, naast het ingraven van troepen aan het front. Het hoofd van de Oekraïense militaire dienst, Kyrylo Boedanov, waarschuwde afgelopen week dat Rusland een aanval voorbereidt op de kerncentrale in Zaporizja. Volgens hem hebben de Russen mijnen geplaatst in de koelvijver van de reactor en zijn voertuigen beladen met explosieven gesignaleerd.

Of het Russische leger dat catastrofale pad zal bewandelen, lijkt onlogisch. Het Institute of the Study of War schat in dat een kernramp in het gebied vermoedelijk meer schade zou toebrengen aan Russische dan aan Oekraïense zijde. Mogelijk probeert Rusland de strategische keuzes van de Oekraïense legerleiding te beïnvloeden en een offensief in het gebied te ontmoedigen. Toch kan de aanval niet uitgesloten worden. Bij de damdoorbaak van het Kachovka-stuwmeer – hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd door het Russische leger – kwamen ook de levens van Russische soldaten in gevaar.