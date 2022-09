Oekraïne geeft succes toe van Iraanse kamikazedrones die Rusland inzet: ‘Zoiets niet eerder gezien’

Een neergehaalde Shahed-136 in de regio Kharkiv. Beeld via REUTERS

Het is een van de weinige keren dat Oekraïne bevestigt dat Rusland erin is geslaagd een belangrijk Amerikaans wapensysteem te vernietigen. Het Russische leger maakt al maanden jacht op de M777-houwitsers en Himars-raketsystemen omdat de inzet van deze geavanceerde en zeer accurate wapens hebben gezorgd voor een keerpunt in de oorlog.

Rusland hoopt nu op zijn beurt dat de Iraanse drones, zoals de Shahed-136, een groot gevaar gaan vormen voor het Oekraïense leger. Deze kamikazedrone heeft een explosief van zo’n veertig kilo en slaat met grote snelheid in op militair materieel. ‘Het was niet zoals de artillerie die ons eerder trof’, aldus kapitein Volodymyr Dantsjenko over een van de Russische aanvallen. Hij is een van de twee Oekraïense officieren die in The New York Times en de Wall Street Journal de effectiviteit van de Iraanse drones erkennen.

Dantsjenko zegt dat hij zag hoe een Shahed-136 insloeg op een Oekraïense houwitser die volledig werd vernietigd. ‘Zoiets heb ik nog niet eerder gezien’, aldus de artillerieofficier. De Russen hebben de Iraanse drones in allerijl ingezet in het noordoosten van Oekraïne, waar het Oekraïense leger bezig is met een succesvol tegenoffensief. Het Russische leger hergroepeert zich nu en probeert met de kleine kamikazedrones zo veel mogelijk belangrijk zwaar materieel van de Oekraïense eenheden te vernietigen.

Foto’s neergehaalde drone

De VS waarschuwen al sinds juli dat Rusland, dat wordt geplaagd door een tekort aan hightechwapens en gevechtsdrones, op het punt stond honderden drones van Iran te kopen. Iran timmert al jaren aan de weg met de ontwikkeling van bewapende drones, tot grote zorgen van de VS en Israël. Zowel Moskou als Teheran zweeg echter in alle talen over de Amerikaanse waarschuwing.

Eind vorige maand meldden Amerikaanse functionarissen dat de eerste Iraanse drones in Rusland waren aangekomen. Sommige werkten echter volgens de VS niet naar behoren. De bevestiging dat Iraanse drones op het slagveld waren aangekomen, kwam vorige week toen het Oekraïense leger de eerste foto’s vrijgaf van een neergehaalde Shahed. De drone was neergehaald bij Koepiansk en was voorzien van Russische tekens.

Uit de foto’s bleek dat Moskou de drone had omgedoopt tot Geran-2, mogelijk om de berichten te ontzenuwen dat het Iraanse drones had gekocht. Het Britse ministerie van de Defensie bevestigde toen ook dat de Russen voor het eerst de drones hadden ingezet.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

📷 @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 13 september 2022

Eerste test succesvol

Volgens het Oekraïense leger slaagden de Russen al bij de eerste aanval, eind augustus, erin om de M777-houwitser te vernietigen. De VS hebben 126 van deze en andere type houwitsers aan Oekraïne geleverd. Deze aanval was volgens kolonel Rodion Koelahin, commandant van de artillerie-operaties bij het offensief in Charkiv, een test om te kijken hoe effectief ze zijn. Een andere Shahed had mankementen en stortte neer.

Bij een handvol andere aanvallen zouden vervolgens diverse houwitsers en pantserwagens zijn vernietigd en vier soldaten zijn omgekomen. Koelahin deed een beroep op het Westen om soortgelijke kamikazedrones te leveren, evenals verdedigingssystemen tegen de Iraanse drones. ‘Geef ons iets dat erop lijkt’, aldus de officier tegen de New York Times.

De VS hebben Oekraïne kamikazedrones geleverd, de Switchblade. Tot nu toe heeft Kyiv meer dan zevenhonderd van deze drones gekregen, waarvan de kleinste in een rugtas past. De zwaardere versie van deze kamikazedrone, de Switchblade 600, is voorzien van een explosief om zwaar militair materieel te doorboren en te vernietigen. Deze Amerikaanse drone kan door een soldaat, met een tablet in de hand, worden afgestuurd op Russische doelwitten zo’n veertig kilometer verderop.

3/ UPD: Deliveries of Iranian drones continue. Yesterday, an Iranian cargo Il-76 EP-PUS of the Pouya Air airline arrived in Moscow on a regular visit. This is the third flight from Tehran to Vnukovo Airport in 10 days. pic.twitter.com/FtIeA6JrbQ — David Kime (@CyberRealms1) 19 september 2022

Vernietiging Himars

Of het Russische leger echt in staat zal zijn om Oekraïne zware slagen toe te brengen met de Shahed, moet in de komende weken blijken. Een grote opsteker voor Moskou zou zijn als het leger erin slaagt om enkele van de Himars-raketsystemen te vernietigen. Het Oekraïense leger heeft dit wapen de afgelopen maanden gebruikt om meer dan vierhonderd belangrijke doelwitten van de Russen in de as te leggen, zoals commandocentra en munitie- en benzinedepots.

Deze aanvallen, tot op zo’n zeventig kilometer van het front, hebben de Russische operaties en bevoorrading zware klappen toegebracht. Volgens de VS is de Russische jacht op de Himars tot nu toe volledig mislukt. Een hoge Pentagon-functionaris meldde onlangs dat Oekraïne nog altijd beschikt over alle zestien Himars-lanceersystemen die zijn geleverd.

Vanwege het grote bereik van de Shahed kan Rusland de kamikazedrone gebruiken om belangrijke doelwitten diep in Oekraïne aan te vallen, zoals wapenopslagplaatsen, luchtmachtbases en commandocentra. Iran claimt dat de Shahed een bereik heeft van zo’n tweeduizend kilometer. Dat de Russen hiervan geen gebruik maken, bewijst volgens de Britse inlichtingendiensten hoe hoog de nood is in het leger aan wapens voor het slagveld. ‘Rusland probeert het systeem te gebruiken om tactische aanvallen uit te voeren’, aldus het Britse ministerie van Defensie vorige week. ‘In plaats van tegen meer strategische doelen dieper in Oekraïne’.

Impact of a Loitering Shahed-136 'Kamikaze' drone from Iran 🇮🇷.

via @AuroraIntel. @AlexLuck9 pic.twitter.com/LivzlOliCR — Felix Woessner (@FeWoessner) 26 december 2022

Opsteker voor Iran

De eerste berichten over de effectiviteit van de Shahed, zijn gunstig voor Iran. Teheran beweert al jaren dat de wapens die het land produceert, voornamelijk raketten en drones, van hoge kwaliteit zijn. In het Westen en Israël wordt echter betwijfeld of de Iraanse wapens zich kunnen meten met moderne westerse wapens. De afgelopen jaren bleek in de oorlog in Jemen al wel dat de Iraanse drones die daar werden ingezet een groot gevaar vormen.

Het ging hier om zwaardere en veel grotere drones dan de Shahed, zoals de Samad, die door Teheran waren geleverd aan de Houthi-rebellen. De Houthi’s gebruikten de Iraanse wapens om tot in Saoedi-Arabië olie-raffinaderijen, luchthavens en zelfs het koninklijk paleis in de hoofdstad Riyadh aan te vallen. Vorig jaar doken de eerste berichten op dat de Shahed-136 ook in Jemen was gebruikt door de Houthi’s.