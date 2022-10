Nieuws

Oekraïne en het Westen hekelen beschuldiging Rusland dat Kyiv ‘vuile bom’ wil inzetten

De Russische beschuldiging dat Kyiv van plan is een ‘vuile bom’ met nucleair materiaal in te zetten op eigen grondgebied, louter om Moskou de schuld te geven, is volgens Oekraïne en bondgenoten volstrekt ongefundeerd.