Oekraïne dringt Russische leger bij Charkiv terug tot op drie kilometer van de grens

Beeld uit de video waarin Oekraïense soldaten poseren met een grens­paal bij Charkiv. Beeld Oekraïens ministerie van Defensie via Reuters

Het Oekraïense leger beweerde zondag al dat de Russen waren teruggeslagen tot aan de grens, zo’n vijftig kilometer van Charkiv. Dit werd echter niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. De beelden laten nog eens zien hoe de Russen rond de tweede stad van het land, die ze maandenlang hadden beschoten, in de verdrukking zijn gekomen.

‘Ik ben jullie dankbaar, namens alle Oekraïners, mijzelf en mijn familie’, aldus president Volodimir Zelenski in een boodschap aan de oprukkende soldaten in het noordoosten. Ten zuiden van Charkiv, in de Donbas, probeerde het Oekraïense leger de opmars van de Russen te vertragen door diverse spoorbruggen op te blazen.

De bruggen konden het Russische leger in staat stellen om op te rukken naar de grote industriestad Severodonetsk in de provincie Loehansk. De Russen beschieten de provinciestad, een van de weinige steden in Loehansk die ze nog niet in handen hebben, al wekenlang. Volgens de gouverneur vielen maandag bij nieuwe beschietingen tien doden.

Corridor Marioepol

Rusland claimde dat er in de zuidelijke stad Marioepol een akkoord was bereikt met Oekraïne voor een humanitaire corridor bedoeld voor gewonde soldaten uit de belegerde Azovstal-fabriek. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou kunnen de gewonde militairen veilig vertrekken naar de stad Novoazovsk, die in handen is van pro-Russische separatisten.

Kyiv, dat tegen het sturen van soldaten en burgers naar Russisch gebied is, heeft het akkoord nog niet bevestigd. In de ondergrondse gangen en bunkers van de fabriek zouden zich nog meer dan duizend Oekraïense soldaten bevinden.

Volgens het Verenigd Koninkrijk blijven de Russische verliezen in Oekraïne fors oplopen. Het Britse ministerie van Defensie zei dat mogelijk eenderde van de gevechtseenheden die sinds februari zijn ingezet, verloren is gegaan bij de zware gevechten. Alleen al bij de mislukte poging vorige week van de Russen om de Donets-rivier in de Donbas over te steken met pontonbruggen, zouden 485 doden en gewonden zijn gevallen, meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War. De soldaten werden toen verrast door de Oekraïense artillerie. Zo’n tachtig tanks en pantservoertuigen zouden verloren zijn gegaan.

Een dag nadat Finland hiertoe overging, heeft ook Zweden formeel besloten het lidmaatschap van de Navo aan te vragen. Maar opnieuw keerde Turkije zich tegen het voornemen van beide landen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat de Koerdische PKK, die door Ankara wordt gezien als een terreurorganisatie, vrijuit kan opereren in beide landen. Finland en Zweden willen delegaties naar Turkije sturen voor overleg, maar Erdogan liet weten dat dit geen enkele zin heeft.