Oekraïne dreigt met maatregelen als Tsjechië gezochte Rus niet uitlevert

Een campagneposter met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrof in Sebastopol op de Krim, waar binnenkort regionale verkiezingen zijn. Beeld REUTERS

De man, Aleksandr Franchetti, werd afgelopen zondag op de luchthaven van Praag aangehouden door de Tsjechische politie na een internationaal aanhoudingsverzoek van Oekraïne.

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zou Franchetti hebben meegedaan aan de bezetting van de Krim door Rusland in februari 2014. President Vladimir Poetin zette die operatie in gang na de val van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in Kiev uit angst de marinebasis in de havenstad Sebastopol te verliezen.

Goene mannetjes

De 48-jarige Franchetti woonde sinds 2000 in Praag waar hij de kost verdiende als fitnesstrainer, maar daar was hij al lange tijd niet gezien. Het lijkt erop dat hij zichzelf in de problemen heeft gebracht met zijn berichten op de sociale media waarin hij opschepte over zijn rol bij de inname van de Krim door Rusland. Daaruit bleek dat hij vlak voor het begin van de clandestiene Russische operatie op de Krim arriveerde. Twee dagen later namen Poetins 'groene mannetjes’, in werkelijkheid Russische militairen zonder insigne, het parlement in de hoofdstad Simferopol in en hesen daar de Russische vlag.

Franchetti hielp de Russen mee door een ondergrondse paramilitaire eenheid, 'Noordelijke Wind', te vormen die als taak kreeg de elektriciteitskabels en de olie- en gaspijpleidingen naar Sebastopol te bewaken. Een van de leden van zijn groep was een Servische nationalist die later dat jaar meevocht met de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

In een interview op YouTube gaf Franchetti ooit toe dat hij zijn activiteiten coördineerde met de leiding van de Russische marinebasis in Sebastopol. Dat is de thuishaven van de Russische Zwarte Zee-vloot.

Schuilnamen

Het is nog onduidelijk of Franchetti een vrijwilliger was of dat hij al eerder als agent van Moskou opereerde. Vast staat wel dat hij onder een andere naam, Olenjev, werd geboren in de Russische stad Voronezj. Daar bediende hij zich ook van twee schuilnamen Aleksandr Kramarenko en Aleksandr Ol. De naam Franchetti, waaronder hij bij de burgerlijke stand in Praag bekend staat, zou hij hebben geleend van een buitenlandse met wie hij getrouwd was in Tsjechië.

In ieder geval trekt Moskou zich het lot aan van de onfortuinlijke fitness instructeur, die na de annexatie van de Krim een paar jaar op het bezette schiereiland bleef. Het Russische Onderzoekscomité, een soort OM dat rechtstreeks onder president Poetin valt, noemde zijn aanhouding een 'misbruik van de internationale rechtsregels voor politieke doeleinden'.

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken eiste woordvoerster Maria Zacharova uitleg van de Tsjechische autoriteiten over de arrestatie van Franchetti. Zij waarschuwde de Tsjechische autoriteiten voor tegenmaatregelen en een verdere verslechtering van de relaties met Rusland.

Die zijn al danig verstoord sinds Praag Rusland er eerder dit jaar van beschuldigde dat het achter een ontploffing van een munitiedepot zat waarbij in 2014 twee Tsjechen om het leven kwamen. Die aanslag was volgens de Tsjechische politie het werk van twee agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe die ook betrokken waren bij de mislukte poging de dubbelagent Sergej Skripal te vergiftigen in de Britse stad Salisbury.