Oekraïne claimt herovering van dorp in zuidelijke Donetsk-regio

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag met een militair nabij het front in de Donetsk-regio. Beeld AFP

Oekraïne hoopt dat het de komende tijd militair gebruik kan maken van de mislukte Wagner-opstand, die ook op de voet moet zijn gevolgd door het Russische invasieleger. Het is nog onduidelijk wat voor weerslag de chaotische ontwikkelingen van het weekeinde hebben op de Russische soldaten aan het front.

‘Laten we doorzetten’, aldus de Oekraïense staatssecretaris van Defensie Hana Maliar toen ze bekendmaakte dat het zuidoostelijke Rivnopil was ingenomen. Het plattelandsdorpje Donetsk ligt ten westen van de gehuchten die het leger eerder veroverde bij het begin van het offensief. Rivnopil zou al op zondag zijn ingenomen, blijkt uit beelden van Oekraïense militairen in het dorp. De soldaten haalden uit naar de Russische soldaten die het dorp zouden zijn uit gevlucht.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Volgens Maliar is tot nu toe zo’n 130 vierkante kilometer veroverd op de Russen sinds Oekraïne begin juni de langverwachte tegenaanval inzette. Dit is minder dan waarop aanvankelijk was gehoopt. Zelfs Zelensky erkende vorige week dat het offensief traag verloopt, vooral door het onverwacht felle verzet van de goed ingegraven Russische troepen. Ook de mijnenvelden die door de Russen worden gelegd, spelen het Oekraïense leger parten en maken een snelle opmars moeilijk.

Doorbraak

In Kyiv wordt erop gewezen dat het overgrote deel van de twaalf brigades die zijn opgeleid voor het offensief nog helemaal niet is ingezet. Het Oekraïense opperbevel hoopt dat de veroveringen van dorpen in een stroomversnelling zullen komen en dat ergens aan het oostelijke of zuidelijke front een militaire doorbraak kan worden geforceerd.

Een van die potentiële plekken is de omgeving rond Bachmoet. Ten noorden en zuiden van de vrijwel vernietigde stad in de Donetsk probeert het Oekraïense leger de Russen terug te dringen, maar ook hier verloopt het offensief stapvoets. Op een onbekende locatie bij de frontlinie in Donetsk ontmoette Zelensky onder anderen soldaten die betrokken zijn bij de strijd rond Bachmoet. Hij stak de militairen een hart onder de riem en deelde medailles uit.

Zelensky ontmoet maandag militairen bij een benzinestation in de regio Donetsk. Beeld Reuters

Ook overlegde hij met de bevelhebber van de landmacht, Oleksander Syrskyi. ‘Ik heb de eer om hier te zijn’, zei de president, die zich sinds de invasie geregeld op plekken bij het meer dan duizend kilometer lange front laat zien. Ook dook hij op bij een benzinestation langs de weg waar hij met soldaten op de foto ging. Zelensky erkende dat de strijd in het oosten moeilijk was. Het leger hoopt in het zuiden, bij Zaporizja, in de komende weken meer succes te boeken.

Britse kruisraketten

In het zuiden, onder andere bij de stad Melitopol, proberen de Oekraïners het Russische leger te verzwakken door vanuit de lucht onder andere de bevoorrading en commandocentra onder vuur te nemen. Hierbij wordt vooral de Britse kruisraket Storm Shadow gebruikt, die doelen tot op meer dan 250 kilometer kan vernietigen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei maandag dat de inzet van de kruisraket een succes is en de Russen hard treft.

‘De Storm Shadow-raket heeft een aanzienlijke invloed gehad op het slagveld’, zei Wallace in het parlement. ‘Het heeft effect gehad op het Russische leger.’ Hij gaf geen verdere bijzonderheden over de aanvallen die de Oekraïners hebben uitgevoerd met de kruisraket. Kyiv had ook een Amerikaanse hightechraket willen hebben, de Atacms met een bereik van 300 kilometer. Maar de VS weigerden uit vrees dat ook Russisch grondgebied zou worden getroffen.