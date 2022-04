Oekraïne claimt belangrijk Russisch oorlogsschip te hebben vernietigd, Moskou erkent enorme schade

De Moskva in 2005. Beeld via REUTERS

Wat er nog over is van de 186 meter lange Moskva, een van de grootste schepen van de Russische marine, is nog onduidelijk. Volgens Oleksiy Arestovych, adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zou de kruiser zijn gezonken. ‘De grootste nederlaag van de Russische vloot sinds de Tweede Wereldoorlog’, aldus de adviseur op Twitter.

Maar Rusland beweert dat de brand die in de Moskva was uitgebroken is bedwongen. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou wordt geprobeerd het oorlogsschip terug te slepen naar de haven. De laatste keer dat zo’n groot marineschip in een oorlog werd geraakt, was bijna veertig jaar geleden toen een Britse onderzeeboot tijdens de Falklandoorlog de Argentijnse Admiraal Belgrano torpedeerde. Er vielen toen 323 doden.

Volgens de Russen zouden de opvarenden van de Moskva zijn geëvacueerd. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk, maar het schip heeft plek voor 480 opvarenden. Over doden en gewonden werd niets gemeld. Moskou zegt dat woensdagavond aan boord een brand was uitgebroken, waarna de munitie ontplofte. ‘Het schip liep ernstige schade op’, aldus het ministerie, nadat op sociale media al werd gemeld dat de Moskva het doelwit was geweest van de Oekraïners.

Over de oorzaak van de brand zweeg het ministerie. De ontploffing moet enorm zijn geweest, want de kruiser is bewapend met zo’n 120 raketten om schepen en vliegtuigen te vernietigen.

Oekraïense kruisraketten

Oekraïne, dat de afgelopen weken lijdzaam moest toezien hoe schepen van de Zwarte Zee-vloot salvo’s kruisraketten afvuurden, heeft echter een volledig ander verhaal. Volgens de gouverneur van de regio rond de havenstad Odessa, Maksym Martsjenko, zou de Moskva zijn getroffen door twee Neptune-kruisraketten van Oekraïense makelij. De regering in Kyiv heeft dit echter nog niet bevestigd. Ook Martsjenko zei dat het oorlogsschip zware schade had opgelopen. ‘Hallelujah’, aldus de gouverneur in een bericht op Telegram.

Hij verwees naar de inzet van de Moskva bij het begin van de Russische invasie. Het schip was toen betrokken bij een operatie om Oekraïense militairen te verdrijven van het kleine Slangeneiland in de Zwarte Zee. Zij weigerden echter te vertrekken en zeiden dat de Russen ‘naar de hel’ moesten lopen. ‘De Moskva is vandaag precies gegaan naar waar ze volgens de grenswachten op Slangeneiland naar toe moesten gaan’, aldus Martsjenko.

Mocht de kruiser het doelwit zijn geweest van een gewaagde Oekraïense aanval, dan rijst de vraag waarom de Moskva zich niet kon verdedigen. Het schip beschikt over S-300-raketten om vijandelijke kruisraketten neer te halen. De Neptune is een afgeleide van een Russische kruisraket en werd vorig jaar in gebruik genomen. Met deze raket kunnen vanaf land schepen tot op zo’n driehonderd kilometer op zee worden bestookt.

Effectief

De Oekraïense kruisraket werd de afgelopen jaren getest. Hieruit zou zijn gebleken dat die vrij effectief was. Onduidelijk is over hoeveel Neptunes Oekraïne beschikt en waarom het wapen, als er inderdaad sprake was van een aanval, nu pas door Oekraïne is ingezet.

Het Oekraïense leger nam de afgelopen weken een ander Russisch oorlogsschip onder vuur, maar het is onbekend welke raket toen werd gebruikt. In maart werd het landingsschip Orsk in de bezette havenstad Berdyansk geraakt door een voltreffer. Op beelden was te zien dat de Orsk in brand stond en flink beschadigd was.