Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen in zuiden controleren • Russische bezettingscommandant overlijdt na aanslag

Oekraïense strijdkrachten blijven oprukken in de provincie Cherson. Ook elders zouden ze vandaag in de aanval zijn gegaan.

Atoomwaakhond IAEA is ‘zeer bezorgd’ over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja, en roept de strijdende partijen op om een veiligheidszone rond de kerncentrale in te stellen.