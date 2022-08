Oekraïne akkoord met VN-missie naar kerncentrale Zaporizja, Rusland dreigt centrale uit te zetten

Een Russische militair bewaakt de kerncentrale bij Zaporizja. Beeld Reuters

De afgelopen dagen vonden er bij de door Rusland bezette kerncentrale opnieuw verscheidene beschietingen plaats. De centrale bevindt zich op de zuidelijke oever van de Dnjepr, terwijl de noordelijke rivieroever in handen is van het Oekraïense leger. Beide landen beschuldigen elkaar ervan de ander te provoceren.

Rusland voert de onveilige situatie aan om de deskundigen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de VN-organisatie die de missie zou uitvoeren, de toegang tot de centrale te ontzeggen. Een VN-woordvoerder zei maandag nog dat de organisatie in staat is om de missie veilig de frontlinie te laten doorkruisen, maar volgens Rusland is dat niet verantwoord.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en VN-chef António Guterres bereikten donderdag tijdens hun ontmoeting in Lviv juist een akkoord over de voorwaarden voor de missie. Guterres herhaalde na afloop zijn eerdere oproep om alle legertroepen weg te halen uit het gebied rondom de centrale.

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zich de afgelopen tijd vaker als bemiddelaar opwierp, was bij de ontmoeting aanwezig. Voor hem was het de eerste keer sinds het begin van de invasie dat hij een bezoek aan Oekraïne bracht.

Beschietingen

Zelensky zei donderdag nogmaals dat Rusland onmiddellijk moet stoppen met het beschieten van de kerncentrale aan de rivier de Dnipro en zijn soldaten moet terugtrekken. Oekraïne beschuldigde Rusland er eerder al van de centrale omgevormd te hebben tot een militaire basis, inclusief tanks en artilleriesystemen. Die lezing wordt gedeeld door de Verenigde Staten.

Eerder op de dag had het Russische ministerie van Defensie gedreigd de centrale, die met zes reactoren de grootste van Europa is, uit te zetten. Mogelijk geeft dat Rusland de gelegenheid om de centrale van het Oekraïense elektriciteitsnet te halen en over te schakelen naar dat van Rusland. Het Oekraïense staatskernenergiebedrijf Energoatom waarschuwde bovendien dat het sluiten van de centrale het risico op een nucleaire ramp vergroot.

Het IAEA luidde eerder deze maand al de noodklok. Volgens directeur-generaal Rafael Grossi is het risico op een nucleaire ramp ‘zeer reëel’. Er zou op dit moment ‘geen onmiddellijke bedreiging’ voor de veiligheid van de kerncentrale zijn, maar dat kan ieder moment veranderen, zei Grossi maandag tijdens een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad.