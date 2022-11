Oekraïense vluchtelingen vinden massaal werk op krappe arbeidsmarkt

De organisatie Utrecht werkt door helpt Oekraïense vluchtelingen met het invullen van sollicitatieformulieren in een kerk in Leidsche Rijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Volgens cijfers die uitkeringsinstantie UWV woensdag heeft gedeeld, zijn 46 duizend zogeheten werkvergunningen aangevraagd voor Oekraïners. Daarmee is het gros van de 55 duizend Oekraïners tussen de 18 en 65 jaar die zich sinds het uitbreken van de oorlog in Nederland heeft gevestigd aan het werk. De arbeidsparticipatie van Oekrainers is opvallend hoog: van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar werkt 72,2 procent, al zitten daar ook studenten en gepensioneerden bij.

Volgens het UWV kwam meer dan de helft van de Oekraïners aan het werk via een uitzendbureau. Via deze bureaus werden zij bemiddeld naar banen als productiemedewerker, schoonmaker of magazijnmedewerker. Ook vond 10 procent werk in de horeca en 6 procent in de land- en tuinbouw. Opvallend is het aantal jobhoppers: 5.500 vluchtelingen zijn sinds hun aankomst in Nederland weer gewisseld van baan. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de flexcontracten die zij hebben.

Het aantal werkvergunningen dat bij het UWV is aangevraagd staat niet helemaal gelijk aan het totaal aantal vluchtelingen dat werkt. Sommige Oekraïners zijn weer gestopt met werken, teruggekeerd of hebben twee banen. De werkvergunningen dienen door hun werkgevers te worden aangevraagd zodat de Arbeidsinspectie zicht kan houden op waar Oekraïners aan de slag gaan. Zo hoopt zij eventuele misstanden tijdig te kunnen signaleren en verkleinen.

Arbeidsbeperkingen

De hoge arbeidsparticipatie van Oekraïners contrasteert sterk met die van andere vluchtelingengroepen. Van de statushouders die in 2014 naar Nederland kwamen, met name Syriërs, was volgens cijfers van Divosa eind vorig jaar slechts eenderde aan het werk. Dat is het gevolg van de arbeidsbeperkingen die voor die andere vluchtelingen gelden maar waarvan Oekraïners zijn vrijgesteld: in afwachting van hun status mogen zij de eerste zes maanden van hun verblijf helemaal niet werken. Daarna mag dat maximaal 24 weken met een werkvergunning.

Verschillende experts riepen eerder in de Volkskrant op om de beperkingen ook voor andere vluchtelingengroepen weg te nemen, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten daar nog geen aanleiding voor te zien. In tegenstelling tot Oekraïners is van hen namelijk niet bekend of zij na hun asielprocedure in Nederland mogen blijven.