Oekraïense student betaalt straks 10 duizend euro collegegeld

Voor het huidige collegejaar maakten de koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen gezamenlijk een uitzondering voor gevluchte Oekraïense studenten. Zij betaalden daardoor hetzelfde wettelijk collegegeld als Nederlandse studenten (2.209 euro in 2022). Normaal gesproken betalen studenten van buiten Europa de kostprijs van de opleiding: grofweg tussen de 10 duizend en 15 duizend euro per jaar.

De onderwijsinstellingen hebben er afgelopen jaar bij het ministerie op aangedrongen om financiering te regelen voor de opleiding van gevluchte Oekraïners. Maar minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) antwoordde onlangs op Kamervragen van GroenLinks dat hij niet van plan is hiervoor een algemene regeling in te voeren. Volgens de minister kunnen opleidingen zelf beslissen om een uitzondering te maken voor studenten in een bijzondere situatie.

Maar hoe het er nu naar uitziet, zijn de meeste instellingen in het hoger onderwijs niet van plan om het lagere collegegeld te blijven rekenen voor nieuwe Oekraïense studenten. ‘De extra kosten daarvan zijn dan voor rekening van de onderwijsinstelling’, zegt een woordvoerder van Universiteiten van Nederland. ‘Wij zijn van mening dat het een taak is van de Rijksoverheid om dit te financieren.’ Bij de Vereniging Hogescholen is de indruk ‘dat de meerderheid van de 36 hogescholen’ het hoge tarief gaat rekenen aan nieuwe Oekraïense studenten.

Afgelopen jaar stroomden 540 Oekraïners in op het hbo en de universiteit. Wie eenmaal voor het lagere collegegeld is begonnen aan een studie, mag de opleiding wel onder dezelfde voorwaarden afmaken.

Net klaar met middelbare school

In de praktijk heeft de verandering dus vooral betrekking op Oekraïense jongeren die nu klaar zijn met hun middelbare school. Zij zullen in veel gevallen niet door kunnen studeren. Zo heeft NT2-docent Zoryana Pavlus van de Oekraïense school Arnhem – een middelbare school voor Oekraïense vluchtelingen – nu drie leerlingen die in principe de papieren hebben om een Engelstalige hbo-opleiding te volgen. ‘Zij weten nu niet wat ze moeten doen, want ze kunnen absoluut geen 10 duizend euro betalen voor een opleiding’, zegt Pavlus.

Een van haar leerlingen is de 16-jarige Anastasia Kaplun, die in het voorjaar van 2022 naar Nederland vluchtte. ‘Ik wilde in september International Business gaan studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen’, vertelt Kaplun. ‘Tot ik ontdekte dat de hogeschool geen korting meer geeft aan Oekraïense studenten. Het collegegeld kan ik niet betalen.’ Kaplun gaat nu nog maar een extra jaar doen op een andere middelbare school. ‘Waarschijnlijk doe ik dan allerlei vakken dubbel, maar ik weet ook niet wat ik anders moet doen.’

Speciale status

Dat Oekraïners niet in aanmerking komen voor een gesubsidieerde studie, komt door de speciale status die Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben. Toen de oorlog uitbrak, is besloten dat Oekraïners geen reguliere asielprocedure hoeven te doorlopen, maar vallen onder de zogenoemde Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat heeft voordelen: zo mogen Oekraïners, in tegenstelling tot andere asielzoekers, direct na hun aankomst aan het werk. Het nadeel van die aparte status is dat Oekraïners niet dezelfde rechten hebben als vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo kunnen zij geen bijstandsuitkering aanvragen, hebben ze geen recht op studiefinanciering en betalen ze komend schooljaar dus ook het hogere collegegeld.

Enkele onderwijsinstellingen geven Oekraïense vluchtelingen op eigen initiatief alsnog korting op het collegegeld. Zo zal TU Eindhoven voor hen hetzelfde tarief hanteren als voor Nederlandse studenten. ‘Wij willen getalenteerde jonge mensen uit Oekraïne op deze manier financieel helpen’, zegt bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits. Dat is in het belang van de individuele studenten die moesten vluchten, volgens Smits, maar ook in het belang van hun land. Goed opgeleide techneuten zijn straks immers nodig, ‘om Oekraïne weer op te bouwen na de oorlog’.