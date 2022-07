Oekraïense stad Lysytsjansk valt, regio Loehansk nu geheel in Russische handen

Verwoeste gebouwen in Lysytsjansk. Beeld REUTERS

Het Oekraïense militaire opperbevel bevestigde zondagavond na eerdere ontkenningen dat het zijn strijdkrachten uit het strategisch gelegen Lysytsjansk had moeten terugtrekken. ‘Om de levens van de Oekraïense verdedigers te sparen hebben we tot terugtrekking besloten’, aldus een verklaring die via sociale media werd verspreid. Er zou sprake zijn geweest van hevige artilleriebeschietingen op woonwijken.

De verovering van Lysytsjansk, en daarmee de gehele regio Loehansk, is na weken van zware gevechten en een moeizame opmars een aanzienlijke symbolische overwinning voor Rusland. Het betekent ook dat de focus van de strijd nu verlegd wordt naar de belendende regio Donetsk, die nog deels in handen is van het Oekraïense leger.

Het oude industriële hart van Oekraïne

De verovering van de oostelijke regio’s Loehansk en Donetsk, onderdeel van de Donbas, het oude industriële hart van Oekraïne, was een belangrijk oorlogsdoel van de Russische president Vladimir Poetin bij de invasie van Oekraïne op 24 februari. Door Moskou gesteunde pro-Russische separatisten vechten er al sinds de eerste Russische inval in Oekraïne in 2014 tegen de Oekraïense regering. Na de mislukte aanval op Kyiv verlegde Rusland de focus van zijn militaire inspanningen vrijwel geheel naar de Donbas.

De Russische minister van defensie Sergej Sjojgoe liet president Poetin officieel zondag weten dat de regio Loehansk ‘bevrijd’ was. Russische media toonden beelden van separatisten of Russische soldaten die door de straten van Lysytsjansk paraderen. Daarnaast verspreidden Russische bronnen een video waarop een Russische vlag te zien is die wappert op de ruïnes van een bestuursgebouw in de stad.

De stad Slovjansk, zo’n 70 kilometer ten westen van Lysytsjansk, werd zondag ook zwaar beschoten door Russische artillerie. Bij die aanval, waarbij talloze branden uitbraken, zouden volgens burgemeester Vadim Lyakh zeker zes doden en 15 gewonden zijn gevallen. Het was de zwaarste beschieting van Slovjansk sinds het begin van de oorlog. Ook Kramatorsk, een andere belangrijke stad in Donetsk, lag onder vuur.

Het Russische ministerie van Defensie meldde zondag dat het Oekraïense militaire infrastructuur had bestookt in Charkiv, de op een na grootste stad van het land, waar Oekraïense strijdkrachten zich na de Russische terugtrekking hebben verschanst. Volgens Oekraïne zijn in de noordoostelijke regio Charkiv bij Russische artilleriebeschietingen afgelopen weken tientallen burgers gedood of gewond geraakt.

Bij explosies in de Russische grensstad Belgorod zouden zondag zeker drie mensen zijn gedood en tientallen gebouwen beschadigd. Volgens Rusland beschoten Oekraïense strijdkrachten de stad met raketten. De Russische luchtafweer zou zeker drie Oekraïense raketten hebben neergehaald. Het bericht kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Oekraïne had zondagavond nog niet gereageerd.

Melitopol

De Oekraïense luchtmacht zou zondag ook een militaire basis in de door de Russen bezette zuidelijke stad Melitopol met meer dan dertig raketten hebben bestookt, meldde de uitgeweken burgemeester van de stad, Ivan Fedorov, op Telegram. Volgens Russische bronnen zouden enkele gebouwen zijn geraakt, maar zijn er geen doden gevallen. Oekraïne zei dat haar vliegtuigen twee wapendepots hadden geraakt.

De Turkse autoriteiten hebben volgens de Oekraïense ambassadeur in Turkije een Russisch vrachtschip aangehouden met een lading graan die uit Oekraïne zou zijn gestolen. Journalisten van persbureau Reuters zagen het schip Zhibek Zholy zondag voor anker liggen buiten de haven van Karasu. Oekraïne, dat Rusland beschuldigt van grootscheepse graandiefstal uit bezet Oekraïens gebied, hoopt dat Turkije de lading zal confisqueren. Rusland ontkent dat het Oekraïens graan steelt.

De Oekraïense president Volodimir Zelensky riep zaterdag de hulp van de internationale gemeenschap in om zijn verwoeste land weer op te bouwen zodra de oorlog met Rusland voorbij is. Hij zei te beseffen dat hiermee ‘kolossale investeringen’ zijn gemoeid; zeker 1.000 miljard euro, volgens de Europese Investeringsbank EIB. Maandag is er een bijeenkomst van zo’n veertig donorlanden in het Zwitserse Lugano, waar Oekraïne voor het eerst plannen voor de wederopbouw zal presenteren.