Oekraïense regio Soemi opnieuw onder vuur • Burgemeester Marioepol: Rusland creëert ‘humanitaire blokkade’

• Marioepol wordt geconfronteerd met een ‘humanitaire blokkade’ nu alle nutsvoorzieningen zijn afgesneden

• Rusland meldt dat de ‘offensieve acties’ rondom Marioepol zaterdagavond zijn hervat

• Visa en Mastercard schorten alle activiteiten in Rusland op, alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland