Oekraïense president Zelenski deelt hoge posten uit aan collega’s uit zijn tv-loopbaan

Oekraïense president Volodymyr Zelenski Beeld AP

Parlementsvoorzitter Andri Paroebi liet woensdag weten dat hij naar het Constitutionele Hof zal stappen om de vervroegde verkiezingen te voorkomen.

De 41-jarige Zelenski benoemde de medeoprichter van zijn productiemaatschappij Kvartal 95, Serhi Sjefir, tot zijn voornaamste adviseur. Een producer kreeg de post van plaatsvervangend hoofd van het presidentiële apparaat. Ook een scenarioschrijver die aan zijn satirische tv-programma Dienaar van het volk meewerkte, kreeg een hoge post in de ploeg van Zelenski. In het populaire tv-programma speelde Zelenski een leraar die het plotseling tot president brengt na een tirade tegen corrupte politici.

Zelenski schoof de directeur van zijn televisiestudio, Ivan Bakanov, naar voren als hoofd van de SBOe, de Oekraïense veiligheidsdienst. ‘Waar is president Zelenski mee bezig? Hij benoemt al zijn zakenpartners op regeringsposten’, klaagde Oleh Ljasjko, de leider van een oppositiepartij. Ljasjko vroeg zich af wat het verschil is met Petro Porosjenko, de president en chocolademagnaat die het in de verkiezingen verloor van Zelenski.

Zetbaas

Er was ook kritiek op de benoeming van Andri Bohdan als hoofd van Zelenski’s presidentiële apparaat. Bohdan werkte als advocaat voor de omstreden Oekraïense oligarch Ihor Kolomojski, de eigenaar van het televisiekanaal waarop Zelenski’s programma werd uitgezonden. Volgens sommigen is Zelenski een zetbaas van Kolomojski, die naar Israël uitweek nadat zijn Privatbank was genationaliseerd om de klanten te beschermen tegen de gevolgen van een miljardenfraude. Kolomojski keerde na de verkiezingszege van Zelenski terug in Oekraïne.

Het parlement moet nog toestemming geven voor de benoeming van Bakanov tot chef van de inlichtingendienst. Voorlopig blijft de zittende SBOe-chef Vasili Gritsak aan. De parlementariërs weigerden woensdag ook het ontslag van premier Volodymyr Hrojsman in behandeling te nemen. Ook negeerde het parlement een voorstel van Zelenski om de regels voor de verkiezingen aan te passen. Momenteel wordt de helft van de parlementariërs via partijlijsten gekozen en de andere helft via een districtenstelsel. Zelenski wil daarvan af, omdat hij vindt dat het districtenstelsel corruptie in de hand werkt.

Zelenski wil snel verkiezingen houden, omdat zijn partij ‘Dienaar van het volk’ geen enkele vertegenwoordiger in het parlement heeft. De partij staat in de opiniepeilingen op flinke voorsprong op de zittende partijen.

Het politieke tumult dreigt de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een steunpakket van 3,5 miljard euro in de war te sturen. Oekraïne heeft al een deel van het geld gekregen, maar een IMF-delegatie was deze week juist in Kiev gearriveerd om met de regering te praten over verdere steun in ruil voor hervormingen. Die besprekingen liggen volgens de Oekraïense regering nu stil.