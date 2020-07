Oekraïense politie bestormt na urenlange gijzeling bus en bevrijdt inzittenden

Een politieman escorteert drie gijzelaars, die na urenlange onderhandelingen zijn vrijgelaten, uit de bus waarin zij werden vastgehouden. Beeld EPA

De urenlange gijzeling vond plaats in de stad Loetsk, 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen door de gewapende man werden vastgehouden: sommige berichten spreken van tien, andere van twintig gijzelaars. Onder hen bevonden zich een oudere vrouw, een zwangere vrouw en een tiener die na onderhandelingen eerder op de dag werden vrijgelaten.

Aanvalsgeweer

De gijzeling begon dinsdagochtend: de dader belde rond half tien (plaatselijke tijd) zelf naar de politie om te melden dat hij de lijnbus met inzittenden had gekaapt. Hij was gewapend met een aanvalsgeweer en schoot daarmee twee ramen van de bus kapot. De man zou ook handgranaten of zelfgemaakte explosieven bij zich hebben gehad. Hij is een bekende van de politie: hij zou twee keer zijn veroordeeld en zo’n tien jaar vast hebben gezeten.

Volgens lokale media heeft de gijzelnemer mogelijk psychische problemen. Het is onbekend wat hij nu precies wilde bereiken met zijn actie. Op Twitter zou de dader hebben geëist dat hoge functionarissen en geestelijken zouden verklaren dat ze ‘terroristen’ zijn. Hij wilde bovendien dat Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, de inwoners van het land de film Earthlings uit 2005 zou aanraden – iets wat de president op zijn Facebookpagina heeft gedaan. De film is een documentaire over de afhankelijkheid van de mens van dieren.

#BREAKING

President #Zelenskiy accepts the hostage takers demands and posts a video on Facebook recommending a 2005 movie. #Ukraine #Lutsk pic.twitter.com/D9ZrpbjXim — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) 21 juli 2020

Geweerschoten

Op video’s van de gijzeling is een wit met blauw gestreepte bus te zien die is omsingeld door zwaar bewapende politie. De dader zou een granaat naar buiten hebben gegooid, maar deze zou niet zijn afgegaan. Volgens lokale media waren er regelmatig geweerschoten te horen, maar het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. De gijzelnemer zou met telefoons van gijzelaars hebben geprobeerd om meer journalisten te bereiken, te eisen dat zij de wereld over zijn actie zouden vertellen en naar de plaats van de gijzeling zouden komen.