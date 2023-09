Oekraïense minister van Defensie die miljarden aan wapens binnenhaalde vertrekt na corruptieschandaal

Ex-minister Oleksi Reznikov presenteert de gewraakte winterjassen. Beeld Sergei Chuzavkov / AFP

Het ontslag van Reznikov zal geen grote invloed hebben op de oorlogsvoering omdat hij niet betrokken was bij het plannen van de dagelijkse operaties. Oekraïne verliest met Reznikov wel iemand die gezien wordt als architect van de campagne om miljarden aan buitenlandse wapens binnen te halen voor het leger.

De vertrokken bewindsman wees in zijn ontslagbrief op de gebieden die inmiddels zijn heroverd op het Russische leger en het tot staan brengen van de invasiemacht. ‘Oekraïne is het schild van Europa in het Oosten’, aldus Reznikov. ‘Het was een eer om het Oekraïense volk en het leger te dienen.’ Hij wordt vervangen door Roestem Oemerov, een oud-parlementariër die de internationale wapensteun moet zien te behouden terwijl het tegenoffensief in volle gang is.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Het ontslag leek vorige week al onvermijdelijk toen aan het licht kwam dat er gesjoemeld was op het ministerie bij de aankoop van 233 duizend winterjassen voor zo’n 19 miljoen dollar. Uit douanestukken bleek dat ze plotseling fors duurder waren geworden. Ook zouden ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Eerder dit jaar kwam het ministerie ook al in opspraak bij een soortgelijk schandaal rond de inkoop van voedsel.

Korte metten

Het ontslag van Reznikov, die niet persoonlijk bij de corruptie-affaire betrokken was, leek toen al aanstaande maar Zelensky ging niet zo ver. Dit keer oordeelde de president dat er koppen moesten rollen. Op zondag maakte hij bekend dat Reznikov zou worden vervangen door Oemerov, maar hij viel de minister niet publiekelijk af. Volgens Zelensky was het ministerie toe aan nieuw leiderschap nadat Reznikov ‘meer dan 550 dagen van grootschalige oorlog’ had doorgemaakt.

Met de benoeming van Oemerov geeft Zelensky een signaal af dat hij desnoods te midden van een bloedige oorlog korte metten wil maken met corruptie. De schandalen op het ministerie van Defensie, maar ook op andere departementen, zijn schadelijk voor het Oekraïense pleidooi om lid te mogen worden van zowel de Navo als de EU.

Oemerov, een voormalige oppositiepoliticus, leidt sinds een jaar het Staatseigendomsfonds en werd nog nooit in verband gebracht met financiële schandalen. Hij is een Krim-Tataar, een Turks sprekende minderheidsgroep die voornamelijk op de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim woont. Oemerov was onder anderen betrokken bij de onderhandelingen, onder toezicht van de VN, met Rusland om tot een akkoord te komen over de export van Oekraïens graan.

Roestem Oemerov Beeld AFP

Ambassadeurschap

De nieuwe minister moet erop toezien dat de F-16-deal met diverse westerse landen, waaronder Nederland, in goede banen wordt geleid. Zelensky bezegelde dit akkoord vorige maand, maar het was Reznikov die maandenlang onafgebroken bleef aandringen bij zijn collega’s in het Westen om tientallen F-16’s aan Oekraïne te leveren. Westerse landen hielden lange tijd de boot af.

Oemerov, die net als Reznikov geen militaire achtergrond heeft, staat nu ook voor de taak om de goede band die zijn voorganger met westerse ministers had opgebouwd in stand te houden. Het regende maandag dan ook loftuitingen voor Reznikov. ‘Dank voor alles wat u hebt gedaan om Oekraïne dichter bij de overwinning te brengen’, twitterde de Litouwse minister van Defensie Arvydas Anušauskas. ‘Veel succes mijn vriend.’ Reznikov wilde maandag niet ingaan op berichten in Oekraïense media dat hij zou worden benoemd tot ambassadeur in Londen.