Oekraïense media: deportatie laatste oppositieleider in Belarus is mislukt

Maria Kolesnikova tijdens een protest begin augustus. De oppositieleider wordt sinds maandag vermist. Beeld AFP

Kolesnikova is de laatste oppositieleider die nog in Belarus is na de arrestaties en het gedwongen vertrek van haar collega’s. Ze wordt sinds maandagochtend vermist. Ooggetuigen zagen dat Kolesnikova op klaarlichte dag in Minsk een bestelbus in werd geduwd door gemaskerde mannen.

Twee van haar medewerkers zijn de grens wel overgegaan, zo meldt de Oekraïense douane. Anton Gerasjtsjenko, de Oekraïense viceminister van Binnenlandse Zaken, spreekt op Facebook van ‘een gewelddadige uitzetting met als doel de Belarussische oppositie tegen te werken’. De deportatie van Kolesnikova mislukte volgens hem omdat ‘deze moedige vrouw actie ondernam om haar oversteek van de grens te voorkomen’.

Het is onduidelijk waar Kolesnikova nu is. Een agent van de Belarussische grenspolitie verklaarde dat Kolesnikova dinsdagochtend is gearresteerd bij de grens, maar verstrekte geen verdere informatie. Kolesnikova’s campagneteam meldt op Twitter dat de oppositieleider nog altijd wordt vermist.

Saboteren

De mislukte deportatie van Kolesnikova is een nieuwe poging van Aleksandr Loekasjenko’s regime om de organisatie van de demonstranten te saboteren. De autoriteiten arresteerden bijna alle leden van de Coördinatieraad, een raad die de oppositie heeft opgezet om een vreedzame machtsoverdracht te bewerkstelligen. Ook Kolesnikova is lid van die raad.

De autoriteiten dwongen eerder presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja om het land te verlaten. Tichanovskaja zegt dat ze op dit moment geen details kan geven over haar vlucht naar Litouwen. Haar man, een blogger die Loekasjenko wilde uitdagen bij de verkiezingen, zit opgesloten in Belarus.