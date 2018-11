Oekraïense marine: ‘Russische kustwacht heeft ons geramd’

Een schip van de Russische kustwacht heeft een Oekraïense sleepboot geramd voor de kust van de Krim. Dat zegt de Oekraïense marine.

Drie Oekraïense marineschepen Beeld TASS

De sleepboot was zondagochtend met twee marineschepen onderweg naar de Oekraïense havenstad Marioepol aan de Zee van Azov. Bij de Straat van Kertsj, de passage tussen de Krim en Rusland, werden ze genaderd door verschillende schepen van de Russische kustwacht. Bij de aanvaring met een van de Russische schepen raakte de motor van de Oekraïense sleepboot beschadigd, stelt Oekraïne.

Rusland zegt dat de Oekraïense schepen zonder toestemming Russische wateren binnengevaren waren. De Russische veiligheidsdienst FSB beschuldigt Oekraïne ervan de doortocht van de marineschepen niet aangekondigd te hebben. Oekraïne zegt dat dat wel gebeurd is.

Sinds dit voorjaar lopen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne hoog op in de Zee van Azov. Rusland opende in mei een brug naar de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland, en claimt sindsdien maritieme controle over de Straat van Kertsj. Schepen moeten soms dagenlang wachten voor ze mogen doorvaren naar Oekraïense havens. Het zorgt voor grote economische problemen in Marioepol, een grote Oost-Oekraïense havenstad vlakbij het front tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten.