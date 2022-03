Oekraïense immigranten in Nederland: vaak in grote steden en grotendeels vrouw

Demonstranten op de Dam in Amsterdam bij een protest tegen de invasie van Rusland in Oekraïne. Beeld ANP

21 duizend mensen met Oekraïense herkomst in Nederland, relatief vaak in grote steden

Nederland verwacht minstens 50.000 Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog. Hoeveel het er precies worden, weet niemand, net zo min als het antwoord op de vraag hoe lang ze moeten blijven. Voor de oorlog woonden ongeveer 21 duizend personen met een Oekraïense achtergrond in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Zij vormen een groot deel van de inwoners van Nederland met een herkomst in een voormalig Sovjet-land.

Als vluchtelingen opvang zoeken bij mensen met een Oekraïense herkomst, is de kans groot dat ze in de buurt van een grote stad uitkomen: daar is de Oekraïense gemeenschap in Nederland het grootst rond grote steden. Dit geldt met name voor de regio rond Amsterdam en Den Haag, maar ook voor studentensteden als Eindhoven, Groningen, Maastricht en Enschede.

Oekraïense migranten blijven langer in Nederland wonen dan de gemiddelde migrant uit een voormalig Sovjet-land. Inwoners met een Oekraïense herkomst zijn ook vaker in Nederland geboren dan personen met een achtergrond in de Baltische staten, Belarus of Centraal-Azië.

Inwoners uit voormalige Sovjet-Unie vaak pas kort in Nederland

De meeste inwoners van Nederland die zijn geboren in een voormalig Sovjet-land, wonen hier 15 jaar of korter. En van de Oekraïners die naar Nederland migreren, is ongeveer tweederde vrouw.

De immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie is vanaf 2006 bijna jaarlijks toegenomen. Dat geldt ook voor Oekraïne, maar het meest voor de Baltische staten, door het lidmaatschap van de Europese Unie in 2004. Door het conflict in Tsjetsjenië kwam ook rond de eeuwwisseling een grote groep immigranten naar Nederland. Voor de val van de Sovjet-Unie, in 1991, was dat nauwelijks het geval.

In 2019 kwamen 910 vrouwen en 530 mannen naar Nederland. Vrouwen komen vaak voor gezinshereniging, om te trouwen of om te studeren. Mannen komen vaker voor werk.