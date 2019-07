Oekraïense geheime dienst: man die truck regelde voor BUK-raketinstallatie MH17 zit al twee jaar vast in Oekraïne

De BUK-lanceerinrichting op de trailer in Oost-Oekraïne. Beeld .

Dat werd bekend gemaakt door Vitali Majakov, een officier van de SBOe, tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de vliegramp. Op 17 juli 2014 was vlucht MH17 van de Malaysian Airlines en KLM op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië. Boven het oosten van Oekraïne werd het toestel getroffen door een BUK-raket, en stortte neer. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Al snel achterhaalde de onderzoeksgroep Bellingcat dat de BUK-raket kort daarvoor uit Rusland was gekomen, en meteen na het neerschieten terugkeerde naar Rusland. Er zijn verscheidene beelden van de terugkerende vrachtwagen, waarop ook te zien is dat er een raket ontbreekt.

Waarom Oekraïne niet eerder heeft bekendgemaakt de organisator van het transport in handen te hebben, zei Majakov niet. Hij onthulde ook niet zijn identiteit van de man. ‘We hebben de man geïdentificeerd als een van de strijders die het voertuig naar Donetsk hebben gehaald’, zei Majakov. ‘We hebben hem vastgezet, en hij zit nu zijn straf uit, hier in Oekraïne.’

OM kan niets zeggen

Het Openbaar Ministerie wilde niet reageren op het nieuws. Nog geen maand geleden maakte het OM bekend vier verdachten te gaan vervolgen die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van MH17. Het ging om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Oleg Poelatov, alle drie van de Russische nationaliteit, en de Oekraïner Leonid Chartsjenko. Maar geen van deze vier was de man die de vrachtwagen regelde.

Het internationale onderzoeksteam dat het onderzoek naar het neerhalen van het toestel uitvoerde, het Joint Investigation Team oftewel JIT, heeft tal van details achterhaald over het transport van de betreffende BUK-raket. Het is bekend tot welk legeronderdeel hij behoorde, wanneer hij werd aangevoerd en hoe hij weer werd afgevoerd. Maar ook het JIT heeft blijkens zijn rapport niet gesproken met een vermeende organisator, en maakt in zijn rapport geen melding van verdachten die gevangen zitten in Oekraïne.

Een woordvoerder van Justitie zei geen enkel commentaar te kunnen leveren op het nieuws uit Oekraïne. ‘Ik kan niet zeggen of hij een verdachte is, of een getuige. Ik kan er helemaal niets over zeggen’, zegt zij.

Rusland

De Nederlandse justitie vond al dat Rusland geen enkele medewerking heeft verleend aan het onderzoek naar mogelijk daders en getuigen. De Oekraïense veiligheidsdienst SBOe was juist een belangrijke bron van informatie voor het JIT. Zo leverde SBOe de taps van afgeluisterde telefoongesprekken waarin soms uiterst gevoelige verklaringen werden afgelegd. Mede op grond van die taps gaan de onderzoekers van het JIT ervan uit dat de raket uit Rusland kwam, en dat de BUK-installatie daarna terugkeerde naar Rusland. Rusland bestrijdt die lezing. Mogelijk rijst nu de vraag hoe coöperatief de Oekraïne echt geweest is.