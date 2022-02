Oekraïense en Russische vriendinnen demonstreren samen tegen Poetin: ‘We kunnen niet anders’

De Nederlands-Oekraïense Dasha en Nederlands-Russische Ksenia bij een demonstratie in Den Haag op zaterdag. Beeld Guus Dubbelman/de Volkskrant

Wie app je als eerste, als vijandelijke tanks en gevechtsvoertuigen door je geboortestad rollen? Als raketten inslaan op gebouwen waar vrienden of familie kunnen wonen? Voor de Nederlands-Oekraïense Dasha Korobeynyk is dat haar beste vriendin Ksenia Shabalina, die in Rusland is geboren maar ook al een half leven in Nederland woont. Dasha: ‘Ik moest huilen toen ik hoorde over de invasie. Mijn handen gingen trillen; ik wilde het niet geloven.’ Ksenia: ‘Ik dacht, nu hebben we het echt helemaal verkloot.’

Beide vriendinnen stonden dezelfde dag al samen op de Dam in Amsterdam. De een met een nationale vlag in haar hand, de ander zonder. Ook dit weekend gaan Dasha en Ksenia demonstreren. ‘We kunnen niet anders.’ Zo’n gezamenlijk gebaar is niet vanzelfsprekend, blijkt uit een telefonische rondgang langs Oekraïners en Russen in Nederland. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 staat de verhouding tussen beide groepen op scherp. Het organisatiecomité voor de grote demonstratie op zondagmiddag vraagt de Russische gemeenschap in Nederland weg te blijven. Toch overwegen sommigen van hen te komen om hun solidariteit te tonen met aangepaste Russische vlaggen. De een wil ‘Putin ≠ Russia’ toevoegen, de ander een foto van Poetin met een streep erdoor.

‘Ze zijn niet welkom met hun vlaggen!’, briest Dasha tijdens een dubbelinterview met de Volkskrant. Zij ergert zich aan Instagram-posts waarin Russen in Nederland zich distantiëren van het oorlogsgeweld door te schrijven dat Rusland niet hetzelfde is als Poetin. ‘Als je erop tegen bent dat jouw land een ander land binnenvalt alsof het weer 1941 is, kom dan in opstand tegen je eigen dictator. Ga niet in Amsterdam met je vlag staan zwaaien!’ Ksenia hoort de tirade van haar vriendin zwijgend aan. Ze zijn al 17 jaar vrienden en ze leeft zichtbaar mee. ‘Ik heb niks gezegd tijdens die eerste demonstratie. Ik heb haar een knuffel gegeven.’

‘Het was fijn even Russisch te kunnen praten in de pauze’

Dasha en Ksenia leerden elkaar kennen in de tweetalige schakelklas van het Amsterdamse Berlage Lyceum. ‘Daar zaten wel twintig Russischtalige kinderen op school: Russen, Oekraïners, Kazachen, Belarussen, Moldaviërs. Iedereen ging toen gewoon met elkaar om’, zegt Dasha. ‘Het was fijn even Russisch te kunnen praten in de pauze’, zegt Ksenia. De tieners werden beste vrienden toen ze ontdekten dat ze van dezelfde dingen houden. Ksenia: ‘We zijn best introvert en houden van lezen, artdecokunst, rockmuziek en geschiedenis.’ Dasha: ‘We luisteren naar elkaar en proberen elkaar echt te begrijpen’.

De 31-jarige Ksenia werd geboren in de Zuid-Siberische stad Barnaoel aan de oever van de rivier de Ob. Haar moeder was arts, haar vader transportondernemer. Haar jeugd in de groene hoofdstad van de Altaj-regio en op basisschool nr. 123 was naar eigen zeggen fijn. ‘Mijn moeder had genoeg van alle corruptie en besloot te emigreren naar het Westen. Ook om mij een betere toekomst te bieden.’ Ksenia rondde onlangs haar derde studie af: health policy aan de Universiteit van Edinburgh.

De 28-jarige Dasha werd in 1993 geboren in de stad Chernihiv ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev waar afgelopen dagen zwaar gevochten is. ‘Mijn familie leeft daar nu in schuilkelders.’ Ook zij denkt met plezier terug aan haar jeugd in het huis van haar opa en oma. Toen haar moeder verliefd werd op een Nederlander die af en toe Chernihiv aandeed voor zijn werk, verhuisde zij als tiener naar Amsterdam. ‘Eerst naar de International School, daarna naar het Berlage Lyceum.’ Dasha studeerde rechten in Leiden en werkte als fiscalist, maar is zich nu aan het omscholen tot IT-er. ‘Ik kom uit een familie van ingenieurs. Dit past beter bij mij.’

Annexatie van de Krim

De sfeer binnen de Russischsprekende diaspora was volgens de vrouwen jarenlang vriendschappelijk. In de Russische winkel kwam men elkaar tegen bij het inslaan van augurken (‘minder zuur dan de Nederlandse’), ingemaakte groente (‘meer keuze’), gekookte Doktorskaja-worst (‘pure nostalgie’) en boekweit (‘veel goedkoper’). Appgroepen waren gemeenschappelijk. Tot de annexatie van de Krim in 2014. Dasha: ‘Toen bleken de Russen opeens geen broedervolk.’ Nederlandse Russen moesten een kant kiezen, Nederlandse Oekraïners hadden geen zin meer om Russisch te spreken. ‘Die taal verloor haar onschuld. Alles werd beladen.’

Sindsdien zijn heel wat vriendschappen kapotgegaan, stellen Dasha en Ksenia. ‘Spreek je van een bezetting of bevrijding? Dan blijkt opeens dat een vriend heel anders denkt dan jij’, zegt Dasha. ‘Ik heb mijn mond niet gehouden; dat leidde tot veel onprettige gesprekken.’ In die tijd haalde ze ook een Oekraïense vlag in huis. Ksenia: ‘Ik heb last van plaatsvervangende schaamte. Kennelijk ben ik minder gebrainwasht op school of door de Russische media, want ik kan geen man verdedigen die alle Oekraïners neonazi’s noemt en een invasie begint.’ Het liefelijke land van haar jeugd, stelt Ksenia, is vervangen door een giftige maatschappij. ‘Waar kritiek op de president leidt tot sociale zelfmoord.’

Dat hun vriendschap nog bestaat, is bijzonder. Dasha: ‘Zij is mijn beste vriendin, wat er ook gebeurt in de wereld!’ Beide vrouwen raken zichtbaar geëmotioneerd nu hun vriendschap zo uitgebreid wordt besproken. Ksenia: ‘We spreken nu niet uitgebreid over onze gevoelens of over de oorlog. Het lijkt een beetje op een begrafenis waar we samen naartoe gaan. We zwijgen, maar we steunen elkaar toch.’ Dasha knikt.

De komende tijd blijft het tweetal demonstraties bezoeken. Werken of studeren schiet erbij in. Ksenia: ‘Niet om een beetje naïef peace for everybody te roepen. Ik sta daar om alle Nederlanders te waarschuwen voor Poetin.’ Dasha: ‘Als je naast een dictatuur woont, ben je nooit veilig. Oekraïne was bezig een democratische rechtstaat op te bouwen en dat accepteert Rusland niet. De Baltische Staten en Polen komen nog aan de beurt en dat heeft ook gevolgen voor Nederland.’ Ksenia: ‘Stop met wegkijken. Dat is onze boodschap.’