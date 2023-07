Oekraïense drones op Moskou ondermijnen Poetins boodschap dat alles onder controle is

Schade aan een wolkenkrabber in Moskou na een droneaanval van Oekraïne. Beeld AP

Poetin verscheen de afgelopen dagen nadrukkelijk in het nieuws om die boodschap uit te dragen. Hij woonde een Rusland-Afrikatop bij en een vlootschouw in Sint-Petersburg. Hij beloofde gratis graan aan zes arme Afrikaanse landen en hij kondigde de aanschaf aan van dertig schepen voor de Russische marine. Hij werd in Sint-Petersburg vergezeld door zijn minister van Defensie, Sergei Sjojgoe, die op zijn beurt eerder te zien was geweest in Pyongyang, waar hij met leider Kim Jong Un Noord-Koreaanse raketten bekeek.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Drie Oekraïense drones ondermijnden dit vertoon van ‘normaliteit’. Volgens een mededeling van het Russische ministerie van Defensie werden twee drones uit de lucht gehaald boven de zakenwijk Moskva Citi, waar ze ‘minimale schade’ aanrichtten aan twee kantoortorens. Een derde drone werd volgens het ministerie neergeschoten boven de Moskouse voorstad Odintsovo. De drie drones bevonden zich op kilometers afstand van het Kremlin. Een week geleden kwamen twee Oekraïense drones veel dichterbij: één drone werd toen neergehaald vlak bij het hoofdkwartier van het Russische ministerie van Defensie.

Dat ministerie meldde een tweede Russische ‘overwinning’ op Oekraïense drones. Volgens deze melding was zondag een Oekraïense aanval met een ‘zwerm’ van 25 drones op het door Rusland bezette schiereiland Krim afgeslagen. Zestien drones zouden door de Russische luchtverdediging zijn neergeschoten en van de negen andere werd de besturing radiografisch ‘overgenomen’, waarna ze neerstortten. Niemand raakte gewond. Omgekeerd vielen bij Russische raketaanvallen op onder andere Zaporizja en Soemy drie doden en een onbekend aantal gewonden.

Graanakkoord

Poetin nam de afgelopen dagen alle tijd om te spreken met Afrikaanse leiders die de Rusland-Afrikatop in Sint-Petersburg bezochten. De Afrikaanse leiders hadden gehoopt Rusland ertoe te kunnen bewegen het graanakkoord met Oekraïne en Turkije te hervatten. Die overeenkomst garandeerde de veiligheid van Oekraïense graantransporten. Poetin is uit de overeenkomst gestapt en Russische troepen beschieten nu weer Oekraïense graansilo’s en havens.

Met name Egypte en Zuid-Afrika maakten zich sterk voor hervatting van de ‘graandeal’, maar alles wat Poetin Afrika te bieden had was een portie Russisch graan. Hij beloofde zes van de armste Afrikaanse landen elk 25- tot 50 duizend ton graan, een aanbod dat door secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN als ‘een handvol donaties’ werd weggewuifd. Persbureau AP wees erop dat het VN-voedselprogramma WFP in het kader van de graandeal alleen al 750 duizend ton graan had uitgedeeld.

De Afrikaanse leiders hadden ook gehoopt Poetin te bewegen tot vredesgesprekken met Oekraïne. Ook die hoop is de grond in geboord. De Russische president zei dat Rusland gesprekken met Oekraïne ‘niet afwijst’, maar dat het Oekraïense leger bezig is met een offensief, en ‘we kunnen geen staakt-het-vuren uitroepen als we worden aangevallen’, aldus Poetin. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat van vredesbesprekingen geen sprake kan zijn, ‘zolang Rusland eenvijfde van Oekraïne bezet houdt’.