Oekraïense drone met het geluid van een grasmaaier voerde waarschijnlijk de aanvallen op Moskou uit

Inspectie van de schade aan een flatgebouw in Moskou. Beeld AFP

De drone heet UJ-22, een onbemand toestel van het Oekraïense defensiebedrijf Ukrjet. Al maanden wordt gespeculeerd dat Oekraïne de drone van eigen makelij, die een bereik heeft van 800 kilometer, op een dag zou inzetten voor een grote verrassingsaanval op Moskou.

Kyiv ontkende dinsdag achter de drone-aanvallen te zitten die Moskou opschrikten, zoals het ook eerder deze maand bestreed verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het Kremlin. Maar na de aanval met zo’n acht drones wordt het moeilijker voor de Oekraïense regering om te blijven ontkennen dat het militair niet toeslaat op Russisch grondgebied.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Want sommige drones die dinsdag de inwoners van Moskou duidelijk maakten dat ook zij het doelwit kunnen zijn, leken verdacht veel op de UJ-22. Hoewel de echtheid van de beelden nog geverifieerd moet worden, is op diverse video’s die op Russische kanalen werden geplaatst te zien hoe een drone boven een snelweg vliegt. Net als de UJ-22 lijkt de drone op een mini-vliegtuigje, compleet met een propeller aan de neus en een landingsgestel met twee wielen.

De drone lijkt in niets op de hightech aanvalsdrones, zoals de Amerikaanse Reaper, die wereldwijd worden toegepast en allemaal op elkaar lijken: met een bolle voorkant en de propeller aan de staart bevestigd. Op een ander filmpje is het karakteristieke geluid van de Ukrjet-drone te horen: alsof een grasmaaier een veldje kortwiekt.

Vergelding

Russische media legden ook meteen de link met de UJ-22, alhoewel de overvliegende drones ook leken op een andere drone uit de stal van Ukrjet: de nieuwe kamikazedrone Zlyva die eveneens het voorkomen heeft van een vliegtuigje. Heeft Oekraïne inderdaad de UJ-22 ingezet? Of moeten de beelden de indruk wekken dat Kyiv de boosdoener is?

De aanval op Moskou kwam een dag nadat de baas van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov, het Kremlin had gewaarschuwd dat een aanval op komst was als vergelding voor de Russische luchtaanvallen van de laatste dagen op onder andere Kyiv. In zulke duidelijke bewoordingen hadden Oekraïense functionarissen zich tot nu toe niet geuit, voorafgaand aan een actie op Russisch grondgebied. ‘Aan diegenen die ons probeerden te intimideren, u zult er snel spijt van krijgen’, aldus Boedanov. ‘Ons antwoord zal niet lang op zich laten wachten.’

De UJ-22 is een van de weinige militaire mogelijkheden waarover het Oekraïense leger beschikt om Moskou te treffen en zo de oorlog dicht bij de Russen te brengen. Kyiv heeft ook nog een grotere, zwaardere en gevaarlijkere drone, de Tu-141 Strizh, met een bereik van zo’n duizend kilometer. Deze werd in december naar verluidt ingezet bij de meest spectaculaire Oekraïense aanval op Rusland. Toen werden twee luchtmachtbases voor langeafstandsbommenwerpers aangevallen.

Luchtverdediging

Maar de Strizh is een oude Sovjet-drone die vanwege zijn grootte – meer dan 14 meter lang – snel kan worden opgemerkt door de hechte luchtverdediging rond Moskou. Met de veel kleinere UJ-22 hebben de luchtverdedigingsbatterijen meer moeite. Deze 3,3 meter lange drone werd drie jaar geleden in gebruik genomen en werd eigenlijk ontwikkeld voor leger en politie om verkenningen uit te voeren en te helpen bij reddingsacties.

Na de Russische invasie kon de drone zich ook bewijzen in een oorlog door aanvallen uit te voeren, eerst in Oekraïne en later op Russisch grondgebied. De UJ-22 kan onder andere bewapend worden met vier mortieren of granaten. In de afgelopen maanden werd de drone in verband gebracht met diverse aanvallen in Rusland, zoals op een Gazprom-installatie in februari bij Gubastova.

Dat was een flinke waarschuwing voor het Kremlin omdat de aanval plaatsvond op slechts honderd kilometer van Moskou. Omdat de drone, die zeven uur in de lucht kan blijven en een snelheid heeft van 160 kilometer per uur, Moskou kan bereiken, werd daarna volop gespeculeerd wanneer Kyiv ook in de Russische hoofdstad zou toeslaan.

‘Dit was op meer dan vijfhonderd kilometer van de Russische grens met Oekraïne’, dreigde de Oekraïense regeringsadviseur Anton Herasjtsjenko toen na een van de drone-aanvallen. ‘Drones kunnen grote afstanden afleggen.’ Als het Russische opperbevel op de website van Ukrjet heeft gekeken, dan kunnen ze zien dat het bedrijf nog veel meer drones in het arsenaal heeft. Onder andere de Topaz, die een snelheid heeft van 800 kilometer per uur, en diverse kamikazedrones.