Oekraïense burgers sjouwen met melkflessen vol drinkwater: ‘Voor oudere mensen is het zwaar’

De rivieroever van de Dnipro bij Pokrov. De overkant is in Russische handen. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Dag Tom, waar bevind je je precies?

‘Fotograaf Daniel Rosenthal en ik zijn in Pokrov, een stadje aan de westoever van de rivier de Dnipro. Dit gebied ligt ten noorden van de doorgebroken Kachovkadam. Het stuwmeer in de rivier waaraan dit stadje ligt, loopt leeg. Grote delen van de rivier zijn veranderd in zandbanken.

‘Normaal gesproken is de rivier hier ongeveer 10 kilometer breed. Voor zover wij konden zien, heeft het water zich nu enkele honderden meters teruggetrokken. Van lokale Oekraïners hoorden we dat het waterpeil eerst 11 meter was, nu nog maar 8 meter. De overkant van de rivier, die we ook kunnen zien, is in Russische handen.’

Wat betekent het gedaalde waterpeil voor de inwoners van de dorpen en steden rondom de rivier?

‘Inwoners van Pokrov hebben helemaal geen water meer. Geen drinkwater, maar ook geen water om te douchen. De pijpen waarmee water uit de rivier geleid werd, zijn droog komen te liggen. Het water komt er niet meer bij.

‘De Oekraïense autoriteiten delen nu water uit. Inwoners kunnen 3 liter drinkwater per persoon per dag ophalen. Veel mensen gaan met melkbussen vol water over straat. Inwoners kunnen ook water ophalen dat niet geschikt is om te drinken. Dat gebruiken ze om te douchen. Burgers verzamelen daarnaast regenwater. We spraken een vrouw die met dat water doucht en de afwas doet.

‘De damdoorbraak heeft eigenlijk het hele leven hier stilgelegd. De economie loopt helemaal vast. Pokrov draait om een grote mijn. Voor het werk daarin is water nodig. Ook boeren hebben last van watertekorten. Zij kunnen hun akkers niet meer met chemicaliën besproeien. We spraken een boer die vertelde dat de zonnebloemoogst dit jaar niks wordt. Zijn graanvelden worden al aangevreten door een bacterie. Die velden zijn verloren, vreest hij.’

Hoe is de Oekraïense bevolking hieronder?

‘In Pokrov wonen veel oudere mensen. Voor hen is het zwaar om die flessen water op te halen. Ze spreken schande van de Russen, die in hun ogen verantwoordelijk zijn voor de damdoorbraak. Sommigen zijn bang dat Rusland de dam heeft opgeblazen om hier de rivier over te steken. Dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk, maar het zorgt wel voor onrust onder de bevolking.’

Hoe moet dat verder? Wanneer kunnen de watervoorzieningen hersteld worden?

‘Dat is een goede vraag. Op dit moment is er geen plan. Er stroomt een kleine rivier langs deze stad, maar inwoners hebben niet de apparatuur om het water daaruit te filteren en gereed te maken voor gebruik. De burgemeester van Pokrov vertelde ons dat hij wacht op een plan van de regering.

‘De mensen die wij spreken, prijzen zich wel gelukkig dat hun stadje niet zwaar getroffen is door Russische artillerie. Het nabijgelegen Nikopol, dat tegenover de kerncentrale van Zaporizja ligt, wordt bijvoorbeeld bijna dagelijks aangevallen. Pokrov is pas twee keer geraakt. Daarbij is bovendien niemand omgekomen.’

Valt er iets te zeggen over de situatie aan de overzijde van de rivier?

‘Dat is lastig. Ik kan de overkant wel zien, maar weet niet wat er gebeurt. Op de oostoever zullen mensen ten noorden van de dam ook met watertekorten kampen. Die kant van de rivier is voor water net zo afhankelijk van de Dnipro.’

De Dnipro vormt de grens tussen vrij land en door Rusland bezet gebied. Wat merk je daar van de gevechten?

‘Iedereen praat over het tegenoffensief. Met hoop, maar ook met spanning, want iedereen weet dat er soldaten zijn gesneuveld en dit nog maar het begin is. Verder zien we er hier weinig van. Ik heb wel twee gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht zien overvliegen. Maar de intensieve gevechten vinden meer naar het oosten plaats. Het Oekraïense leger laat daar op dit moment geen journalisten toe.

‘Wat aan het front de precieze stand van zaken is, is moeilijk te zeggen. We weten dat Oekraïne op verschillende plekken kleine territoriale winst heeft geboekt, maar dat gaat om enkele dorpjes. Rusland valt die dorpen vervolgens direct weer aan.

‘Ondertussen gaan ook de Russische luchtaanvallen op Oekraïense steden door. Dinsdag hoorden we hier regelmatig het luchtalarm afgaan. De stad waar wij overnachtten, is niet geraakt. Maar Odesa, een stad in het zuidwesten, wel. Daar heeft Rusland opnieuw civiele infrastructuur gebombardeerd, waarbij zeker drie mensen om het leven kwamen.’

Reizen jullie nog door naar het overstroomde gebied ten zuiden van de Kachovkadam?

‘Ja. We hopen donderdag naar dat overstromingsgebied te gaan om te zien wat de schade is. Het water trekt zich daar nu terug. Ook daar heeft het Oekraïense leger overigens een deel van het gebied gesloten voor journalisten. Waarom heeft het leger niet uitgelegd.

‘Misschien heeft het te maken met de Russische beschietingen tijdens de evacuatie van burgers uit overstroomde huizen. Afgelopen week zijn daarbij mensen omgekomen. Hoewel deze hulpverleners geen enkel militair gevaar voor Rusland vormden, werden ze toch beschoten.’