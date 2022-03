Oekraïense burgers melden zich bij het leger: ‘Ik wil geen mensen doden, maar als de Russen niet weg gaan geven ze me geen andere keuze’

Joeri Savtsjoek (39), Odessa

‘Op de dag dat de oorlog begon, besloten mijn vrienden en ik om ons aan te sluiten bij de territoriale verdedigingstroepen. Ik heb sinds mijn geboorte in Odessa gewoond, al mijn vrienden en familie wonen hier. We willen ons thuis niet achterlaten, dus we kunnen geen kant op. Dit is ons land en we blijven hier, mijn vrouw en kinderen ook. De kans dat hen iets overkomt bestaat, maar ik ben vooral bang dat ik ze niet meer terugzie.

‘De dreiging van oorlog was er eigenlijk sinds 2014 altijd al. Een paar jaar geleden kocht ik daarom een jachtgeweer en heb ik daar wat mee geoefend. Maar ik had niet verwacht dat ik die ooit zou moeten gebruiken. Niemand had verwacht dat er een volledige oorlog uit zou breken. Een vriend van mij ging zijn huis verbouwen, een ander heeft net een nieuwe auto gekocht en weer een ander was net zijn eigen bedrijf begonnen. Dat is nu allemaal ingestort.

Joeri Savtsjoek: ‘Uiteindelijk zullen we dit winnen. Daar twijfel ik absoluut niet aan. De vraag is wat de prijs daarvoor zal zijn. Hoeveel burgers, hoeveel kinderen zullen er moeten sterven?’ Beeld Joeri Savtsjoek

‘We hebben wat basale trainingen gekregen, omdat er binnen korte tijd heel veel aanmeldingen waren. We kregen een EHBO-training, schiettraining, en moesten tactische manoeuvres uitvoeren in groepen. We worden nu vooral ingezet om allerlei plekken in de stad te bewaken, zoals checkpoints en opslagplaatsen.

‘De jongens in mijn eenheid zou ik in het normale leven nooit tegenkomen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, sommigen geloofden de Russische propaganda voor de oorlog. Ik ben de enige van de twintig die Oekraïens spreekt, de rest spreekt Russisch. Er zijn jongens uit Loehansk en de Krim bij, zij zijn hun thuis al kwijtgeraakt. Dat willen we nu voor Odessa voorkomen.

‘Dat is ook de reden dat ik me heb aangemeld bij de territoriale verdediging. Ik wil graag geloven dat ik klaar zal zijn om terug te schieten als het zover komt. Dit is een echte oorlog, met tanks, bommen en raketten. En ik heb nu echt een hekel aan Russische soldaten.

‘Uiteindelijk zullen we dit winnen. Daar twijfel ik absoluut niet aan. De vraag is wat de prijs daarvoor zal zijn. Hoeveel burgers, hoeveel kinderen zullen er moeten sterven?’

Alexander Limanski, (31), Charkiv

‘Op de dag van de oorlog werd ik om 5 uur ’s morgens uit mijn bed gebeld door mijn broer, die in New York woont. Ik nam een mes en wat andere spullen mee en meldde me bij een legerkantoor. Ze wilden me meteen bij het echte leger inlijven, maar dat wilde ik niet. In de avond sloot ik me aan bij de territoriale verdedigingstroepen en kreeg ik een geweer.

‘Om eerlijk te zijn heb ik een beetje spijt dat ik me heb aangemeld. Ik dacht dat de Russen de stad binnen zouden vallen, maar het leger houdt ze in de buitenwijken op afstand. Iedereen moet doen waar hij goed in is, en ik ben niet getraind om te vechten. Er is hier ook niet veel te doen voor ons, alleen wachten op een aanval.

Alexander Limanski: ‘Als je niet bang bent, ben je een idioot.’ Beeld Alexander Limanski

‘Volgens mij kan ik me elders nuttiger maken. Voor de oorlog maakte ik als programmeur webshops, onder andere voor de Praxis in Nederland. Nu heb ik die baan achtergelaten en zit ik hier te niksen. De vuilnismannen, dat zijn de echte helden. Zelfs tijdens beschietingen halen ze het vuil nog op.

‘Ik heb overwogen om me naar de frontlinie te laten sturen, maar daar ben ik niet goed genoeg voor getraind. Dan moet je met verschillende wapens om kunnen gaan, weten hoe je moet schuilen en tactische training krijgen.

‘Als je niet bang bent, ben je een idioot. Laatst werden we bijna te grazen genomen door Russische artillerie, haha. Gelukkig zijn we getraind om dekking te zoeken. Voor burgers, die zulke training niet hebben gehad, is het gevaarlijker.

‘Ik ben vooral teleurgesteld dat ik nog niet heb hoeven schieten. De regering heeft ons opgedragen om Russische soldaten te doden, dus als het zover is zal ik dat ook doen.’

Svitlana Taranova (49), Mykolajiv

‘Een maand geleden werd ik wakker en werd mijn stad gebombardeerd door de Russen. Mijn ouders zijn geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog, en nu moeten ze opnieuw een oorlog meemaken. Ze hebben Mykolajiv nog niet verlaten, en mijn kinderen blijven voorlopig ook hier. De helft van de tijd zitten ze in de schuilkelder vanwege Russische beschietingen.

‘Ik heb me aangemeld bij de territoriale verdediging omdat ik mijn familie wil beschermen. Dit is mijn stad, mijn land. Ik kan niet stil blijven zitten als de Russen mijn landgenoten doden en mijn kinderen bedreigen. Ik heb veel vrienden elders in Europa, ook voor hen doe ik dit.

Svitlana Taranova: ‘Als je elke dag mensen dood ziet gaan en moet begraven, verandert dat je. Ik denk dat er in het hele land niemand is die niet bereid is om op Russische soldaten te schieten’ Beeld Svitlana Taranova

‘Deze oorlog is niet een maand geleden, maar acht jaar geleden begonnen. Sindsdien heb ik met andere vrouwen uit Mykolajiv het leger geholpen, bijvoorbeeld het maken van camouflage-outfits. Het was altijd duidelijk dat de Russen niet zouden stoppen bij de Krim. Elke keer gaan ze een stapje verder. Als Oekraïne valt, is de rest van Europa aan de beurt.

‘Bang ben ik voor de bommen en raketten, vooral dat er een het huis van mijn ouders raakt. Maar ik ben niet bang voor Russische kogels. Als je elke dag mensen dood ziet gaan en moet begraven, verandert dat je. Ik denk dat er in het hele land niemand is die niet bereid is om op Russische soldaten te schieten.

‘Hoe dit eindigt weet ik niet, maar ik hoop dat de oorlog snel voorbij is. We maken wel plannen voor de komende weken, maar we weten niet wat de volgende dag of zelfs het komende uur brengt. Dat is erg zwaar.

‘Na de oorlog wil ik weer aan de slag als gemeenteraadslid. Ik wil mijn strijd tegen corruptie voortzetten, en hoop dat we ons volledig afkeren van Rusland en onze Sovjetgeschiedenis. Ik wil me inzetten voor mensenrechten en Europese waarden. Ik hoop dat Europa dat ook doet, en ons beschermt tegen de luchtaanvallen die elke dag onschuldige burgers doden.’

Ivan Aleksejev (27), Kyiv

‘De eerste oorlogsdagen in Kyiv waren één grote chaos. Mensen waren bang, wisten niet wat er aan de hand was of wat ze moesten doen. Er waren lange files de stad uit, de auto’s kwamen nauwelijks vooruit. Weggaan was dus geen optie en dat wilde ik ook niet.

‘Voor de oorlog ontwierp ik pantservoertuigen voor het Oekraïense leger. Maar ik begreep al snel dat ik in het leger zelf nuttiger werk kon doen. Ik heb mijn leven lang in Kyiv gewoond, het is mijn stad en mijn thuis. Als ik mijn huis niet verdedig, waarom zou iemand anders het dan wel doen?

Ivan Aleksejev: ‘Ik wil geen mensen doden, maar als de Russen niet weg gaan geven ze me geen andere keuze. Dat is hun beslissing, niet die van mij.’ Beeld Ivan Aleksejev

‘Op de eerste oorlogsdag ben ik meteen naar het rekruteringskantoor gegaan. Ik dacht dat er misschien enkele tientallen anderen zouden zijn, maar het was ongelooflijk druk, alsof er een beroemdheid was. De halve stad was daar. Ik dacht dat ik allerlei papieren nodig had, maar de defensieambtenaar vroeg alleen om een paspoort omdat hij niet genoeg tijd had om alles te controleren.

‘Ook voor training was er geen tijd, maar dat is ook niet nodig. De meesten weten wel hoe ze met een geweer om moeten gaan, en we krijgen makkelijke taken zoals checkpoints bewaken en patrouilleren. Op veel plekken zijn we niet eens echt nodig, maar als mensen ons zien in militair uniform voelen ze zich veiliger. Dat is waar we voor zijn.

‘Als de oorlog voorbij is, zoek ik eerst mijn familie op. Daarna ga ik naar de markt om mijn favoriete muffins te halen en als ik die op heb ga ik slapen. In de eerste dagen kregen we eten van restaurants, dus het was letterlijk een buffet. Later werd dat anders, maar dat is maar beter ook.

‘Ik heb nu zo veel van de oorlog gezien op het nieuws, dat ik een echt gevecht ook wel aan kan denk ik. Als ik terugschiet, doe ik dat niet omdat ik het wil of omdat ik boos ben, maar gewoon omdat het nodig is. Ik wil geen mensen doden, maar als de Russen niet weg gaan geven ze me geen andere keuze. Dat is hun beslissing, niet die van mij.’

Territoriale Verdedigingstroepen De Territoriale Verdedigingstroepen zijn het reserveonderdeel van het Oekraïense leger. Burgers die het leger willen helpen in de oorlog kunnen zich daar melden. Ze worden onder andere ingezet om checkpoints en belangrijke gebouwen te bewaken, infiltranten en plunderaars op te sporen, guerrillacampagnes op te zetten in bezet gebied, en in vredestijd bij natuurrampen en andere noodsituaties. Het Oekraïense leger voert het grootste deel van de frontgevechten. Sinds de eerste oorlogsdag is het verboden voor Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 om het land te verlaten, omdat zij beschikbaar moeten zijn voor militaire dienst. Op 3 maart kondigde de regering een algemene mobilisatie af. Dienstplichtigen en reservisten kunnen worden opgeroepen om te dienen in de Territoriale Verdedigingstroepen, maar wanneer en hoe veel van hen gerekruteerd worden is aan de lokale autoriteiten.