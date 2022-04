‘Oekraïense burgers in de staalfabriek Marioepol moeten worden vrijgelaten’ • Rusland zet 15 Nederlandse diplomaten het land uit

• Het langverwachte Russische offensief in het oosten van het land is begonnen. De Russen hebben de Oost-Oekraïense stad Kreminna ingenomen

• Het is voor de derde dag op rij niet gelukt om humanitaire corridors in te stellen in Oekraïne. De inwoners van gevaarlijke gebieden kunnen alleen op eigen gezag vluchten

• Rusland stelt ruim 1.200 doelwitten te hebben geraakt in Oost-Oekraïne, het Kremlin bevestigt ‘nieuwe fase’ in de oorlog met Oekraïne