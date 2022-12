Oekraïense ambassade en militaire instellingen in Spanje opgeschrikt door bombrieven

Een politieauto is op weg naar het satellietcentrum van de Navo bij Madrid, waar donderdagochtend een verdacht pakketje werd bezorgd. Beeld REUTERS

Het gaat om De Oekraïense ambassade in Madrid, een Spaanse wapenfabrikant, het Spaanse ministerie van Defensie en een satellietcentrum van de Navo nabij Madrid.

Instalaza, de wapenfabrikant in Zaragoza die op woensdagavond een bombrief ontving, produceert onder meer de C90-raketwerper waarvan Spanje er in maart bijna 1.400 aan het Oekraïense leger doneerde. Het Navo-satellietcentrum op een luchtmachtbasis in Torrejón de Ardoz verstrekt beelden van het slagveld aan Oekraïne. Politiebronnen sluiten tegenover de Spaanse krant El Mundo imitatiegedrag uit en stellen dat er een verband is tussen de pakketjes.

Argwaan

De Oekraïense ambassade in Madrid ontving op woensdagmiddag het eerste pakketje. Het kartonnen doosje, geadresseerd aan de ambassadeur, wekte de argwaan van diens secretaris omdat er geen duidelijke afzender op stond. De commandant, verantwoordelijk voor de beveiliging van de ambassade, nam het mee naar de tuin. ‘Toen hij het doosje opende en een klik hoorde, gooide hij het weg en hoorde hij een explosie’, zei ambassadeur Serhi Pohoreltsev tegen European Pravda. ‘Hoewel hij het doosje niet vasthield toen het ontplofte, heeft hij zijn handen verwond en liep hij een hersenschudding op.’ Pohoreltsev vreest dat de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn als zijn personeel minder voorzichtig was geweest.

Enkele uren later ontving Instalaza een bombrief. Rosa Serrano, regeringsvertegenwoordiger in Zaragoza, zei tegen radiozender SER dat de twee pakketjes hetzelfde mailadres op de achterkant hadden. Beide pakketjes kwamen volgens haar uit Oekraïne, en dat zou de reden zijn geweest dat het personeel van de wapenfabrikant de politie belde. De politie heeft het pakketje gecontroleerd laten ontploffen.

‘Mechanisme’

Donderdagochtend detecteerde ook de postscanner van de Spaanse luchtmachtbasis in Torregón de Ardoz een verdacht pakketje. Uit röntgenfoto’s bleek volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er een ‘mechanisme’ in zat. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde het Navo-satellietcentrum waaraan de bombrief was geadresseerd in september ‘de ogen van Europa’. Het centrum deelt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne inlichtingen met de regering in Kyiv.

Donderdag meldde het ministerie van Defensie dat het die ochtend een niet-explosieve brandgevaarlijke brief had ontvangen. Deze was volgens El Mundo afkomstig uit Spanje. Even later verklaarde het kantoor van de Spaanse premier Pedro Sánchez dat hij op 24 november een pakketje met brandbaar materiaal ontving, ‘vergelijkbaar’ met de pakketjes op de ambassade, bij de wapenfabrikant en op de luchtmachtbasis. De veiligheidsdienst van de premier ontdekte het pakketje en maakte het onschadelijk.

Na de ontploffing van de bombrief in de Oekraïense ambassade riep de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba zijn ambassades en consulaten wereldwijd op om ‘met spoed’ hun veiligheidsmaatregelen aan te scherpen. De Spaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen en houden rekening met een terroristisch motief. De Spaanse politie vreest dat er in de loop van donderdag nog meer explosieve pakketjes zullen opduiken.